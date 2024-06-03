Креативный Петербург на Мини Купере

Ощутить пульс нетуристического города и связь прошлого с настоящим, а заодно сделать лучшие фото
Загляните за глянцевые фасады Петербурга — в город творчества и креатива! Я люблю этот маршрут и с радостью покажу вам семь самых интересных локаций и кластеров города, в том числе Лофт Проект Этажи.

Вы узнаете об истории пространств, инсталляциях, выставках modern art и городских легендах, вспомните The Beatles и просто вдохновитесь.
4.97
143 отзыва
Креативный Петербург на Мини Купере
Креативный Петербург на Мини Купере
Креативный Петербург на Мини Купере
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Топовые арт-локации Питера

Яркие граффити, концептуальные магазины, фантастические архитектурные объекты — приготовьтесь к нетривиальной и насыщенной экскурсии. В нашем маршруте:

  • Арт-центр «Пушкинская-10» — первый сквот города. Поговорим об этом понятии, пройдем по улице Джона Леннона и оценим уличное искусство.
  • Центр «Лофт Проект Этажи» — популярная локация с множеством магазинчиков, где часто проходят ярмарки. По желанию вы подниметесь на оборудованную крышу центра, чтобы полюбоваться Петербургом с другого ракурса.
  • Рок-музей, где вы пообщаетесь с автором многих книг, и музыкантом, который собирал стадионы, узнаете историю Ленинградского рока.
  • Катакомбы лютеранского собора — здесь часто проходят концептуальные выставки и необычные театральные постановки.
  • Новая Голландия — культурная урбанизация и любимое общественное прогулочное пространство петербуржцев.

Ещё в хорошую погоду заедем в арт-пространство Севкабель-порт и погуляем по морской набережной.

Креативные пространства: где, как и зачем

С радостью стану вашим проводником в этот мир. Расскажу, как в Петербурге начали появляться арт-локации, открою историю знаковых зданий, которые мы посетим. Поделюсь городскими байками, легендами и любопытными фактами. Откуда появились выражения «не лезь в бутылку» и «гопники»? Как выглядит вертикальная улица? Об этом и многом другом вы узнаете за 3 часа.

Организационные детали

  • Между объектами мы будем перемещаться на автомобиле, это включено в стоимость
  • Окончание программы на последней локации — «Новая Голландия» или «Севкабель порт»
  • Маршрут может быть немного изменён в зависимости от транспортной ситуации на дорогах
  • Зимой мы проводим на открытых объектах меньше времени

Дополнительные расходы:

  • Рок-музей — 350 руб. /чел.
  • Посещение колокольни и катакомб — 250 руб. /чел.
  • Выход на крышу в центре «Лофт Проект Этажи» — 300 руб. /чел.
  • Посещение музея Коли Васина, единственного музея Битлз в России — 250 руб.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 143 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Креативный Петербург на Мини Купере (Ольга)Креативный Петербург на Мини Купере (Ольга)Креативный Петербург на Мини Купере (Ольга)Креативный Петербург на Мини Купере (Дмитрий)Креативный Петербург на Мини Купере (Надежда)Креативный Петербург на Мини Купере (Надежда)Креативный Петербург на Мини Купере (Надежда)Креативный Петербург на Мини Купере (Надежда)Креативный Петербург на Мини Купере (Надежда)Креативный Петербург на Мини Купере (Надежда)Креативный Петербург на Мини Купере (Надежда)Креативный Петербург на Мини Купере (Ольга)Креативный Петербург на Мини Купере (Юлия)Креативный Петербург на Мини Купере (Юлия)Креативный Петербург на Мини Купере (Юлия)Креативный Петербург на Мини Купере (Юлия)Креативный Петербург на Мини Купере (Юлия)Креативный Петербург на Мини Купере (Юлия)Креативный Петербург на Мини Купере (Юлия)Креативный Петербург на Мини Купере (Антон)Креативный Петербург на Мини Купере (Антон)Креативный Петербург на Мини Купере (Антон)Креативный Петербург на Мини Купере (Антон)Креативный Петербург на Мини Купере (Антон)Креативный Петербург на Мини Купере (Инна)Креативный Петербург на Мини Купере (Элла)Креативный Петербург на Мини Купере (Элла)Креативный Петербург на Мини Купере (Элла)Креативный Петербург на Мини Купере (Элла)Креативный Петербург на Мини Купере (Элла)
Н
3 июня 2024
Нам все понравилось
Светлана
22 мая 2024
Я в полном восторге. Элла,гид,провела очень живую и интересную экскурсию. Это было даже как познавательная прогулка подружек. Энергитичня и атмосферная. Рекомендую.
Дина
29 апр 2024
Элла, спасибо! Это был один из лучших дней, проведанных нами в Питере с невероятным питерским послевкусием)
Если все в Питере давно уже изучено, то обязательно нужно к Элле, она познакомит с
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другим, настоящим Питером) и если не изучено - тоже к Элле. Потрясающий, интереснейший, энергетически невероятно комфортный человек и отличный гид. Музей Битлз - просто пушка,one love! Катакомбы, рок музей. . да все до единой локации - интереснейшие! Бары - отдельное спасибо! Обязательно вернемся!

Анна
15 апр 2024
Благодаря Элле и этой экскурсии Петербург открылся нам с совершенно неожиданной стороны! Креативный, творческий, современный пласт культуры для туриста крайне редко пробивается на фоне помпезных дворцов, классики и типичных мест
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интереса. Легкая неутомительная беседа, удобный маршрут с учетом наших пожеланий. Было интересно и увлекательно и мне, и дочке 14 лет. Музей Битлз не описать словами, это надо увидеть каждому человеку, кто знает хотя бы пару песен легендарной четверки!!!

Ольга
11 мар 2024
Безумно рада знакомству с Эллой!
От меня огромная благодарность за наше маленькое путешествие в мир неформального Петербурга. Было любопытно и познавательно 🌸
Безумно рада знакомству с Эллой!Безумно рада знакомству с Эллой!Безумно рада знакомству с Эллой!
А
28 фев 2024
Очень необычная экскурсия! Нам с дочерью 13 лет очень понравилось, т. е. было интересно обеим, хотя интересы у нас разные) и это очень круто! Спасибо!
Теперь ищу компанию на другие экскурсии с Эллой!
Дмитрий
27 фев 2024
Очень креативно, весело, бодренько! Гид замечательный. Локации великолепные.
Очень креативно, весело, бодренько! Гид замечательный. Локации великолепные.
Надежда
18 фев 2024
Очень понравилась экскурсия. Даже не знали, что есть такие места в Питере. Были очень удивлены. Элла настолько заинтересовала нас, что мы потеряли счет времени. Не хотелось уходить. В следующий раз, обязательно, возьмем другую экскурсию с Эллой. Рекомендуем, кто хочет весело и интересно провести время в Питере. 🫶👍☺️☺️☺️
Очень понравилась экскурсия. Даже не знали, что есть такие места в Питере. Были очень удивлены. ЭллаОчень понравилась экскурсия. Даже не знали, что есть такие места в Питере. Были очень удивлены. ЭллаОчень понравилась экскурсия. Даже не знали, что есть такие места в Питере. Были очень удивлены. ЭллаОчень понравилась экскурсия. Даже не знали, что есть такие места в Питере. Были очень удивлены. ЭллаОчень понравилась экскурсия. Даже не знали, что есть такие места в Питере. Были очень удивлены. ЭллаОчень понравилась экскурсия. Даже не знали, что есть такие места в Питере. Были очень удивлены. ЭллаОчень понравилась экскурсия. Даже не знали, что есть такие места в Питере. Были очень удивлены. Элла
Ольга
7 янв 2024
Великолепная экскурсия, действительно увидели Креативный Питер! Вдохновились каждой локацией. Организация на высшем уровне! Спасибо! Однозначно рекомендуем!
О
2 янв 2024
Вместе с сыном-подростком посетили данную экскурсию! Очень все понравилось! Гид шикарный, показала очень много интересных мест в Питере! Всем рекомендую!
Katerina
3 дек 2023
Экскурсия превысила все ожидания, спасибо огромное гиду Элле! Вся программа была перекомпонована с учётом моих пожеланий, все оргвопросы решались "сами собой" за кадром, для меня был чистый полет, впечатления и самый лучший ДР за не помню уже сколько лет!
Е
21 ноя 2023
Элла - просто находка для тех людей, которые любят что-то нестандартное, необычное, увлекательное. Интересная подача материала, встречи с уникальными людьми, прикосновение к арт-пространствам Санкт-Петербурга, затравка для самостоятельного изучения и для новых приездов в этот замечательный город. Харизма, комфортное перемещение по городу и взаимообмен положительной энергией. Благодарим!
С
20 ноя 2023
Замечательный гид и экскурсия! Вернемся еще. Рекомендую.
Е
13 ноя 2023
Очень понравилось, огромное спасибо 😊
Т
12 ноя 2023
Элла - очень интересный и стильный человек. Мобильно и интересно побывали в местах, в которые сам никогда не сходишь. Рекомендую!

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