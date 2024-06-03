Загляните за глянцевые фасады Петербурга — в город творчества и креатива! Я люблю этот маршрут и с радостью покажу вам семь самых интересных локаций и кластеров города, в том числе Лофт Проект Этажи.
Вы узнаете об истории пространств, инсталляциях, выставках modern art и городских легендах, вспомните The Beatles и просто вдохновитесь.
Вы узнаете об истории пространств, инсталляциях, выставках modern art и городских легендах, вспомните The Beatles и просто вдохновитесь.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Топовые арт-локации Питера
Яркие граффити, концептуальные магазины, фантастические архитектурные объекты — приготовьтесь к нетривиальной и насыщенной экскурсии. В нашем маршруте:
- Арт-центр «Пушкинская-10» — первый сквот города. Поговорим об этом понятии, пройдем по улице Джона Леннона и оценим уличное искусство.
- Центр «Лофт Проект Этажи» — популярная локация с множеством магазинчиков, где часто проходят ярмарки. По желанию вы подниметесь на оборудованную крышу центра, чтобы полюбоваться Петербургом с другого ракурса.
- Рок-музей, где вы пообщаетесь с автором многих книг, и музыкантом, который собирал стадионы, узнаете историю Ленинградского рока.
- Катакомбы лютеранского собора — здесь часто проходят концептуальные выставки и необычные театральные постановки.
- Новая Голландия — культурная урбанизация и любимое общественное прогулочное пространство петербуржцев.
Ещё в хорошую погоду заедем в арт-пространство Севкабель-порт и погуляем по морской набережной.
Креативные пространства: где, как и зачем
С радостью стану вашим проводником в этот мир. Расскажу, как в Петербурге начали появляться арт-локации, открою историю знаковых зданий, которые мы посетим. Поделюсь городскими байками, легендами и любопытными фактами. Откуда появились выражения «не лезь в бутылку» и «гопники»? Как выглядит вертикальная улица? Об этом и многом другом вы узнаете за 3 часа.
Организационные детали
- Между объектами мы будем перемещаться на автомобиле, это включено в стоимость
- Окончание программы на последней локации — «Новая Голландия» или «Севкабель порт»
- Маршрут может быть немного изменён в зависимости от транспортной ситуации на дорогах
- Зимой мы проводим на открытых объектах меньше времени
Дополнительные расходы:
- Рок-музей — 350 руб. /чел.
- Посещение колокольни и катакомб — 250 руб. /чел.
- Выход на крышу в центре «Лофт Проект Этажи» — 300 руб. /чел.
- Посещение музея Коли Васина, единственного музея Битлз в России — 250 руб.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элла — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1795 туристов
Мы можем показать Петербург с разных сторон, а не только с глянцево-парадной. Хотите культурную дневную must-have программу с посещением музеев-памятников — пожалуйста. Хотите культурную вечерне-ночную программу с тайнами, легендами, водными прогулками — милости просим. Хотите увидеть нестандартные ракурсы города, прогуляться по крышам, дворам-колодцам, закрытым особнякам — пишите. Работаем с 2011 года.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 143 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Наталья
3 июня 2024
Нам все понравилось
Светлана
22 мая 2024
Я в полном восторге. Элла,гид,провела очень живую и интересную экскурсию. Это было даже как познавательная прогулка подружек. Энергитичня и атмосферная. Рекомендую.
Дина
29 апр 2024
Элла, спасибо! Это был один из лучших дней, проведанных нами в Питере с невероятным питерским послевкусием)
Если все в Питере давно уже изучено, то обязательно нужно к Элле, она познакомит с
Если все в Питере давно уже изучено, то обязательно нужно к Элле, она познакомит с
Анна
15 апр 2024
Благодаря Элле и этой экскурсии Петербург открылся нам с совершенно неожиданной стороны! Креативный, творческий, современный пласт культуры для туриста крайне редко пробивается на фоне помпезных дворцов, классики и типичных мест
Ольга
11 мар 2024
Безумно рада знакомству с Эллой!
От меня огромная благодарность за наше маленькое путешествие в мир неформального Петербурга. Было любопытно и познавательно 🌸
От меня огромная благодарность за наше маленькое путешествие в мир неформального Петербурга. Было любопытно и познавательно 🌸
А
Александра
28 фев 2024
Очень необычная экскурсия! Нам с дочерью 13 лет очень понравилось, т. е. было интересно обеим, хотя интересы у нас разные) и это очень круто! Спасибо!
Теперь ищу компанию на другие экскурсии с Эллой!
Теперь ищу компанию на другие экскурсии с Эллой!
Дмитрий
27 фев 2024
Очень креативно, весело, бодренько! Гид замечательный. Локации великолепные.
Надежда
18 фев 2024
Очень понравилась экскурсия. Даже не знали, что есть такие места в Питере. Были очень удивлены. Элла настолько заинтересовала нас, что мы потеряли счет времени. Не хотелось уходить. В следующий раз, обязательно, возьмем другую экскурсию с Эллой. Рекомендуем, кто хочет весело и интересно провести время в Питере. 🫶👍☺️☺️☺️
Ольга
7 янв 2024
Великолепная экскурсия, действительно увидели Креативный Питер! Вдохновились каждой локацией. Организация на высшем уровне! Спасибо! Однозначно рекомендуем!
О
Ольга
2 янв 2024
Вместе с сыном-подростком посетили данную экскурсию! Очень все понравилось! Гид шикарный, показала очень много интересных мест в Питере! Всем рекомендую!
Katerina
3 дек 2023
Экскурсия превысила все ожидания, спасибо огромное гиду Элле! Вся программа была перекомпонована с учётом моих пожеланий, все оргвопросы решались "сами собой" за кадром, для меня был чистый полет, впечатления и самый лучший ДР за не помню уже сколько лет!
Е
Елена
21 ноя 2023
Элла - просто находка для тех людей, которые любят что-то нестандартное, необычное, увлекательное. Интересная подача материала, встречи с уникальными людьми, прикосновение к арт-пространствам Санкт-Петербурга, затравка для самостоятельного изучения и для новых приездов в этот замечательный город. Харизма, комфортное перемещение по городу и взаимообмен положительной энергией. Благодарим!
С
Светлана
20 ноя 2023
Замечательный гид и экскурсия! Вернемся еще. Рекомендую.
Е
Екатерина
13 ноя 2023
Очень понравилось, огромное спасибо 😊
Т
Татьяна
12 ноя 2023
Элла - очень интересный и стильный человек. Мобильно и интересно побывали в местах, в которые сам никогда не сходишь. Рекомендую!
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