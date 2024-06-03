Загляните за глянцевые фасады Петербурга — в город творчества и креатива! Я люблю этот маршрут и с радостью покажу вам семь самых интересных локаций и кластеров города, в том числе Лофт Проект Этажи. Вы узнаете об истории пространств, инсталляциях, выставках modern art и городских легендах, вспомните The Beatles и просто вдохновитесь.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Топовые арт-локации Питера

Яркие граффити, концептуальные магазины, фантастические архитектурные объекты — приготовьтесь к нетривиальной и насыщенной экскурсии. В нашем маршруте:

Арт-центр «Пушкинская-10» — первый сквот города. Поговорим об этом понятии, пройдем по улице Джона Леннона и оценим уличное искусство.

— первый сквот города. Поговорим об этом понятии, пройдем по улице Джона Леннона и оценим уличное искусство. Центр «Лофт Проект Этажи» — популярная локация с множеством магазинчиков, где часто проходят ярмарки. По желанию вы подниметесь на оборудованную крышу центра, чтобы полюбоваться Петербургом с другого ракурса.

— популярная локация с множеством магазинчиков, где часто проходят ярмарки. По желанию вы подниметесь на оборудованную крышу центра, чтобы полюбоваться Петербургом с другого ракурса. Рок-музей , где вы пообщаетесь с автором многих книг, и музыкантом, который собирал стадионы, узнаете историю Ленинградского рока.

, где вы пообщаетесь с автором многих книг, и музыкантом, который собирал стадионы, узнаете историю Ленинградского рока. Катакомбы лютеранского собора — здесь часто проходят концептуальные выставки и необычные театральные постановки.

— здесь часто проходят концептуальные выставки и необычные театральные постановки. Новая Голландия — культурная урбанизация и любимое общественное прогулочное пространство петербуржцев.

Ещё в хорошую погоду заедем в арт-пространство Севкабель-порт и погуляем по морской набережной.

Креативные пространства: где, как и зачем

С радостью стану вашим проводником в этот мир. Расскажу, как в Петербурге начали появляться арт-локации, открою историю знаковых зданий, которые мы посетим. Поделюсь городскими байками, легендами и любопытными фактами. Откуда появились выражения «не лезь в бутылку» и «гопники»? Как выглядит вертикальная улица? Об этом и многом другом вы узнаете за 3 часа.

Организационные детали

Между объектами мы будем перемещаться на автомобиле, это включено в стоимость

Окончание программы на последней локации — «Новая Голландия» или «Севкабель порт»

Маршрут может быть немного изменён в зависимости от транспортной ситуации на дорогах

Зимой мы проводим на открытых объектах меньше времени

Дополнительные расходы: