Давайте взглянем на Петербург глазами героев кино. Пройдём от Исаакиевской площади до набережных, заглянем в легендарные гостиницы и рассмотрим фасады домов. Здесь проживали свои истории персонажи Сергея Бодрова, Пирса Броснана, Александра Збруева — и мы шагаем за ними.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от 6700 ₽ за человека

Описание экскурсии

Начнём с Исаакиевской площади. Помните, мимо Исаакиевского собора пролегал маршрут главных героев «Невероятных приключений итальянцев в России»?

Заглянем в гостиницу «Астория» — здесь обедал герой из «Двух билетов на дневной сеанс», снимали номер из «Судьбы резидента» и останавливался персонаж из «Дел давно минувших дней».

Недалеко — гостиница «Англетер», где герой картины «Ты у меня одна» встречал подругу детства из Америки. Можно представить, как они шептались в холле, не замечая шума города.

Пройдёмся к Дворцовой площади, набережным Невы, Петропавловской крепости и Троицкому мосту — знаковые места для фильма «Золотой глаз», где Пирс Броснан в роли Джеймса Бонда мчался по городу.

На Адмиралтейской и Дворцовой набережных мы обсудим, как разворачивались события «Серебряных коньков».

На набережной Мойки и Миллионной улице герой «Брата» Данила прогуливается через Зимнюю канавку — с тихой петербургской меланхолией в глазах.

И в конце наш взгляд упадёт на балкон на Мойке, где сидит с рюмкой водки Онегин, отвергнутый Татьяной. История классики оживёт среди городских пейзажей.

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.