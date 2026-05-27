Петербург в кинематографе российском и зарубежном

По следам Данилы, Джеймса Бонда и итальянцев
Давайте взглянем на Петербург глазами героев кино.

Пройдём от Исаакиевской площади до набережных, заглянем в легендарные гостиницы и рассмотрим фасады домов.

Здесь проживали свои истории персонажи Сергея Бодрова, Пирса Броснана, Александра Збруева — и мы шагаем за ними.
Описание экскурсии

Начнём с Исаакиевской площади. Помните, мимо Исаакиевского собора пролегал маршрут главных героев «Невероятных приключений итальянцев в России»?

Заглянем в гостиницу «Астория» — здесь обедал герой из «Двух билетов на дневной сеанс», снимали номер из «Судьбы резидента» и останавливался персонаж из «Дел давно минувших дней».

Недалеко — гостиница «Англетер», где герой картины «Ты у меня одна» встречал подругу детства из Америки. Можно представить, как они шептались в холле, не замечая шума города.

Пройдёмся к Дворцовой площади, набережным Невы, Петропавловской крепости и Троицкому мосту — знаковые места для фильма «Золотой глаз», где Пирс Броснан в роли Джеймса Бонда мчался по городу.

На Адмиралтейской и Дворцовой набережных мы обсудим, как разворачивались события «Серебряных коньков».

На набережной Мойки и Миллионной улице герой «Брата» Данила прогуливается через Зимнюю канавку — с тихой петербургской меланхолией в глазах.

И в конце наш взгляд упадёт на балкон на Мойке, где сидит с рюмкой водки Онегин, отвергнутый Татьяной. История классики оживёт среди городских пейзажей.

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элина
Элина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Я родилась и выросла в Ленинграде–Петербурге. В детстве очень любила бродить по улочкам города, не подозревая, что это станет моей профессией. Получила образование искусствоведа, с 2007 года работаю гидом-переводчиком и
преподавателем английского. Я мама, и я понимаю, что досуг должен быть интересен не только взрослым, но и детям, поэтому свои экскурсии стараюсь сделать максимально увлекательными. Работаю в команде с коллегами-гидами. Приходите, исследуем город вместе!

