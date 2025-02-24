Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Самостоятельное катание на снегоходе — это уникальный формат зимнего времяпрепровождения.



Вы самостоятельно управляете снегоходом и катаетесь по огромному заснеженному полю, маневрируя, разгоняясь, делая остановки для фото тогда, когда поймаете прекрасный ракурс. Вас ждет интересный опыт управления зимней техникой и активный отдых. 4.8 5 отзывов

Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 5 отзывов Длитель­ность 45 минут Размер группы 1-2 человека На чём проводится На снегоходах Когда Ежедневно 10:00, 11:00 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 4490 ₽ за экскурсию Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Эксклюзивно и только в нашей точке проката снегоходы предоставляются в самостоятельное управление, а рядом есть огромное снежное поле для того, чтобы насладиться самостоятельным катанием на снегоходе - без маршрута и без сопровождения инструктора. Вы сами регулируете скорость, траекторию движения, количество остановок. Цена за снегоход, а не за пассажира. Катания проходят на снегоходах Тайга Варяг - это новый большой российский двухместный снегоход, с двухтактным двигателем мощностью 55 л. с. с для самостоятельного катания по большому полю в свободном формате. Данная модель снегохода обладает широкой гусеницей, что обеспечивает максимальную устойчивость при маневрах. Благодаря большим габаритам снегохода, на нем комфортно смогут разместиться 2 человека, для пассажира установлена спинка сидения с ручками. Для водителя предусмотрен обогрев рукояток руля и курка газа. Тайга Варяг прост в управлении, поэтому подходит для катания как новичкам, так и опытным драйверам. Имеется ограничение по весу пассажиров – не более 180 кг. Стоимость указана за 45 минут катания, включая 15 минут инструктаж Важная информация: Условия аренды снегохода: Необходимо прибыть за 15 минут до начала катания на инструктаж. При себе нужно иметь оригинал паспорта и водительских прав любой категории(А,В,С,Д) и залог 10000 рублей наличными за каждую единицу техники. К управлению допускаются лица от 18 лет, дети допускаются пассажирами в присутствии родителей от 6 лет. Наличие снежного покрова не менее 15 см. В наличии 3 снегохода. Один снегоход - для 2 людей.

Ежедневно 10:00, 11:00 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Заснеженные просторы

Пушистый глубокий снег

Красивые пейзажи Что включено Топливо

Защитная маска для глаз

Шлем Что не входит в цену Теплые варежки - 200руб.

Где начинаем и завершаем? Начало: Приозерское шоссе, 39Б, деревня Лупполово, Юкковское сельское поселение, Всеволожский район, Ленинградская область Завершение: Деревня Лупполово, Приозерское шоссе, 39А Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно 10:00, 11:00 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Экскурсия длится около 45 минут Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.

Необходимо прибыть за 15 минут до начала катания на инструктаж

При себе нужно иметь оригинал паспорта и водительских прав любой категории (А,В,С, Д) и залог 10000 рублей наличными за каждую единицу техники

К управлению допускаются лица от 18 лет, дети допускаются пассажирами в присутствии родителей от 6 лет

Наличие снежного покрова не менее 15 см

В наличии 3 снегохода. Один снегоход - для 2 людей Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.