Самостоятельное катание на снегоходе — это уникальный формат зимнего времяпрепровождения.
Вы самостоятельно управляете снегоходом и катаетесь по огромному заснеженному полю, маневрируя, разгоняясь, делая остановки для фото тогда, когда поймаете прекрасный ракурс. Вас ждет интересный опыт управления зимней техникой и активный отдых.
Описание экскурсииЭксклюзивно и только в нашей точке проката снегоходы предоставляются в самостоятельное управление, а рядом есть огромное снежное поле для того, чтобы насладиться самостоятельным катанием на снегоходе - без маршрута и без сопровождения инструктора. Вы сами регулируете скорость, траекторию движения, количество остановок. Цена за снегоход, а не за пассажира. Катания проходят на снегоходах Тайга Варяг - это новый большой российский двухместный снегоход, с двухтактным двигателем мощностью 55 л. с. с для самостоятельного катания по большому полю в свободном формате. Данная модель снегохода обладает широкой гусеницей, что обеспечивает максимальную устойчивость при маневрах. Благодаря большим габаритам снегохода, на нем комфортно смогут разместиться 2 человека, для пассажира установлена спинка сидения с ручками. Для водителя предусмотрен обогрев рукояток руля и курка газа. Тайга Варяг прост в управлении, поэтому подходит для катания как новичкам, так и опытным драйверам. Имеется ограничение по весу пассажиров – не более 180 кг. Стоимость указана за 45 минут катания, включая 15 минут инструктаж Важная информация: Условия аренды снегохода: Необходимо прибыть за 15 минут до начала катания на инструктаж. При себе нужно иметь оригинал паспорта и водительских прав любой категории(А,В,С,Д) и залог 10000 рублей наличными за каждую единицу техники. К управлению допускаются лица от 18 лет, дети допускаются пассажирами в присутствии родителей от 6 лет. Наличие снежного покрова не менее 15 см. В наличии 3 снегохода. Один снегоход - для 2 людей.
Ежедневно 10:00, 11:00 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Заснеженные просторы
- Пушистый глубокий снег
- Красивые пейзажи
Что включено
- Топливо
- Защитная маска для глаз
- Шлем
Что не входит в цену
- Теплые варежки - 200руб.
- Специальная обувь с теплыми вкладышами-400 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Приозерское шоссе, 39Б, деревня Лупполово, Юкковское сельское поселение, Всеволожский район, Ленинградская область
Завершение: Деревня Лупполово, Приозерское шоссе, 39А
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 10:00, 11:00 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Условия аренды снегохода:
- Необходимо прибыть за 15 минут до начала катания на инструктаж
- При себе нужно иметь оригинал паспорта и водительских прав любой категории (А,В,С, Д) и залог 10000 рублей наличными за каждую единицу техники
- К управлению допускаются лица от 18 лет, дети допускаются пассажирами в присутствии родителей от 6 лет
- Наличие снежного покрова не менее 15 см
- В наличии 3 снегохода. Один снегоход - для 2 людей
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
24 фев 2025
Все норм,но по времени всего 30 минут катания,вместо заявленых 45 минут. Сказали,что 15 минут инструктаж, хотя инструктаж они проводят заранее, по телевизору,пока не приехала предыдущая группа
За опоздание на 2 минуты,как заявлено девушками на ресепшене,взымают плату как за час))
К
Ксения
8 янв 2025
Очень понравилось! В начале был подробный инструктаж, а потом огромное поле, по которому можно безопасно, но вполне адреналиново погонять. Спасибо нашему инструктору за фотки! Я изначально ошиблась с днем при бронировании, поэтому большое спасибо персоналу за то, что вошли в положение❤️ все просто супер
А
Анна
19 дек 2024
Местоположение от города удобное, ехать совсем недалеко от Озерков, парковка у въезда имеется, все расчищено. Остались очень приятные ощущения от поездки, катания и прекрасного инструктора. С удовольствием планируем вернутся в этом году еще! Спасибо огромное!!
И
Ирина
10 дек 2024
Катались сегодня. В Первую очередь хотелось бы отметить отношение персонала, а именно инструктора который вежливо и культурно встретил, с первых минут посмеялись, просмотрели инструктаж, вышли на улицу. Инструктор повторно и
В
Виталий
1 дек 2024
Катались на снегоходах Тайга Вряг с другом. Всё очень понравилось, от самой базы и места для катания, до персонала и их отношения к клиентам! Тактично, вежливо, с улыбкой всё объяснили,
