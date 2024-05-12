Посетить знаковые дворцово-парковые комплексы на экскурсии в мини-группе
«Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений…», Царское Село так понравилось российским монархам, что они построили здесь два дворца, окружив их парками: Екатерининский в стиле барокко и Александровский, эталон классицизма.
Вы познакомитесь с интерьерами резиденций, узнаете о художественных вкусах императоров и осознаете особую роль дворцов в истории Романовых.
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Трассовая экскурсия. По пути из Петербурга вы услышите, как до Царского Села добирались наши предки в 18 и 19 веках; что они видели, проходя пешком или проезжая по Царскосельскому тракту; какое название дорога получила позднее. И конечно, узнаете историю земель, подаренных Петром I своей супруге Екатерине I.
Екатерининский парк. Вы познакомитесь с историей и дизайном парка. Увидите павильоны, мостики, галереи, фонтаны и скульптуры. Оцените творчество современных садовников. Дойдёте до берега рукотворного водоёма. И посетите излюбленное место прогулок Екатерины II — Камероновую галерею.
Екатерининский дворец. В сопровождении музейного сотрудника вы рассмотрите роскошные залы и Янтарную комнату. Представите, как выглядел дворец в разные эпохи, как отражал эстетические вкусы императоров и моду времени, а также узнаете о восстановлении сооружения после Великой Отечественной войны.
Александровский дворец. Во второй части программы вы отправитесь в расположенный по соседству дворец, который Екатерина II построила для любимого внука. Сотрудник музея проведёт вас по помещениям и расскажет о резиденции, стоящей особняком среди всех царских построек: здесь родился последний император России и отсюда же с семьёй был отправлен большевиками в Сибирь…
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на минивэне Mercedes Viano или микроавтобусе Mercedes Sprinter и экскурсионное сопровождение
Дополнительно оплачиваются билеты во дворцы и парк: 1800 руб. — взрослые, 1000 руб. — учащиеся от 14 лет/пенсионеры, 600 руб. — дети до 14 лет, 2500 руб. — иностранцы. В цену билетов включена экскурсия по дворцам в составе сборной группы из 15-25 человек.
Экскурсию по пути и в Екатерининском парке проведу я или другой гид из нашей команды, в Екатерининском и Александровском дворцах вас будет сопровождать сотрудник ГМЗ «Царское Село»
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 743 туристов
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места, а также провожу их по читать дальше
необычным маршрутам. В тривиальных на первый взгляд вещах всегда кроется загадка. Цель моих встреч с вами — открывать секреты вместе. Санкт-Петербург прекрасен в любое время года и способен удивить любого. Я открыта к общению и надеюсь на взаимно интересные знакомства! Экскурсии по самым популярным маршрутам провожу я и мои коллеги-гиды.