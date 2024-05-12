«Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений…», Царское Село так понравилось российским монархам, что они построили здесь два дворца, окружив их парками: Екатерининский в стиле барокко и Александровский, эталон классицизма. Вы познакомитесь с интерьерами резиденций, узнаете о художественных вкусах императоров и осознаете особую роль дворцов в истории Романовых.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Трассовая экскурсия. По пути из Петербурга вы услышите, как до Царского Села добирались наши предки в 18 и 19 веках; что они видели, проходя пешком или проезжая по Царскосельскому тракту; какое название дорога получила позднее. И конечно, узнаете историю земель, подаренных Петром I своей супруге Екатерине I.

Екатерининский парк. Вы познакомитесь с историей и дизайном парка. Увидите павильоны, мостики, галереи, фонтаны и скульптуры. Оцените творчество современных садовников. Дойдёте до берега рукотворного водоёма. И посетите излюбленное место прогулок Екатерины II — Камероновую галерею.

Екатерининский дворец. В сопровождении музейного сотрудника вы рассмотрите роскошные залы и Янтарную комнату. Представите, как выглядел дворец в разные эпохи, как отражал эстетические вкусы императоров и моду времени, а также узнаете о восстановлении сооружения после Великой Отечественной войны.

Александровский дворец. Во второй части программы вы отправитесь в расположенный по соседству дворец, который Екатерина II построила для любимого внука. Сотрудник музея проведёт вас по помещениям и расскажет о резиденции, стоящей особняком среди всех царских построек: здесь родился последний император России и отсюда же с семьёй был отправлен большевиками в Сибирь…

Организационные детали