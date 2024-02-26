12 часов
Индивидуальная
К зимним красотам Карелии - на снегоходах, санях и ватрушках
Снежное путешествие с нотками адреналина и щедрой порцией горячей финской ухи (всё включено)
Начало: У станции метро "Озерки" или "Василеостровская"
«Катание на снегоходах, санях и ватрушках»
9 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
13 000₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Снегоходный рай: самостоятельное катание на снегоходе
Начало: Деревня Лупполово, Приозерское шоссе, 39А
«Важная информация: Условия аренды снегохода:Необходимо прибыть за 15 минут до начала катания на инструктаж»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7 490₽ за всё до 2 чел.
1 час
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие по зимнему лесу на снегоходе
Начало: Деревня Лупполово, Приозерское шоссе 39А
«Почувствуйте прелесть русской зимы на снегоходе»
Расписание: ежедневно 11:00; 13:30; 16:00; 18:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
10 490₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММайя26 февраля 2024Нам все понравилось, в том числе и наш гид Анастасия😍 Зимой своя красота, летом наверняка еще круче☺👍🏼
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На снегоходах»
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в ноябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "На снегоходах" можно забронировать 3 экскурсии от 7 490 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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