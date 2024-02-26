Туры и экскурсии на снегоходах в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «На снегоходах» в Санкт-Петербурге, цены от 7 490 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
К зимним красотам Карелии - на снегоходах, санях и ватрушках
На машине
На снегоходах
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
К зимним красотам Карелии - на снегоходах, санях и ватрушках
Снежное путешествие с нотками адреналина и щедрой порцией горячей финской ухи (всё включено)
Начало: У станции метро "Озерки" или "Василеостровская"
«Катание на снегоходах, санях и ватрушках»
9 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
13 000 за человека
Снегоходный рай: самостоятельное катание на снегоходе
На снегоходах
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Снегоходный рай: самостоятельное катание на снегоходе
Начало: Деревня Лупполово, Приозерское шоссе, 39А
«Важная информация: Условия аренды снегохода:Необходимо прибыть за 15 минут до начала катания на инструктаж»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7 490 за всё до 2 чел.
Путешествие по зимнему лесу на снегоходе
На снегоходах
1 час
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие по зимнему лесу на снегоходе
Начало: Деревня Лупполово, Приозерское шоссе 39А
«Почувствуйте прелесть русской зимы на снегоходе»
Расписание: ежедневно 11:00; 13:30; 16:00; 18:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
10 490 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На снегоходах»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. К зимним красотам Карелии - на снегоходах, санях и ватрушках
  2. Снегоходный рай: самостоятельное катание на снегоходе
  3. Путешествие по зимнему лесу на снегоходе
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Дворцовая площадь
  4. Невский проспект
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Исаакиевский собор
  8. Зимний дворец
  9. Спас на Крови
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в ноябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "На снегоходах" можно забронировать 3 экскурсии от 7 490 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год на снегоходах, 1 ⭐ отзыв, цены от 7490₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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