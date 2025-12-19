История Санкт-Петербурга начинается с закладки крепости Санк-Питер-Бурх в 1703 году. Полным ходом идет Северная война, в которой Петр I борется за выход к Балтийскому морю. На практически пустынных территориях начинается строительство крепости, для закрепления новых территорий за Россией. Под стенами крепости рос и развивался город-порт. Крепость стала государственным Музеем Истории Петербурга с 1924 года. Мы с вами прогуляемся по крепости, посетим Петропавловский собор (императорская усыпальница, где похоронены императоры от Петра до Николая II), увидим Ботик Петра I, посетим тюрьму Трубецкого бастиона. Узнаем, как использовалась крепость в разное время и в каких исторических событиях она принимала участие. Петербуржцы любят проводить здесь время, загорают у стен крепости, отдыхают, а некоторые даже купаются. Именно здесь снимают исторические фильмы, если действие разворачивается в дореволюционном Петербурге. Если посетить Петропавловскую крепость до 12:00, то можно увидеть и услышать традиционный полуденный выстрел с Нарышкина бастиона.

с 27 декабря 2025 по 14 января 2026 в крепости будет проходить фестиваль ледовых скульптур "Кронш

Лёд", ежедневно с 11.00 до 20.00 (вход посетителей до 19.00). Вход бесплатный