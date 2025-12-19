Описание экскурсии
История Санкт-Петербурга начинается с закладки крепости Санк-Питер-Бурх в 1703 году. Полным ходом идет Северная война, в которой Петр I борется за выход к Балтийскому морю. На практически пустынных территориях начинается строительство крепости, для закрепления новых территорий за Россией. Под стенами крепости рос и развивался город-порт. Крепость стала государственным Музеем Истории Петербурга с 1924 года. Мы с вами прогуляемся по крепости, посетим Петропавловский собор (императорская усыпальница, где похоронены императоры от Петра до Николая II), увидим Ботик Петра I, посетим тюрьму Трубецкого бастиона. Узнаем, как использовалась крепость в разное время и в каких исторических событиях она принимала участие. Петербуржцы любят проводить здесь время, загорают у стен крепости, отдыхают, а некоторые даже купаются. Именно здесь снимают исторические фильмы, если действие разворачивается в дореволюционном Петербурге. Если посетить Петропавловскую крепость до 12:00, то можно увидеть и услышать традиционный полуденный выстрел с Нарышкина бастиона.
с 27 декабря 2025 по 14 января 2026 в крепости будет проходить фестиваль ледовых скульптур "Кронш
Лёд", ежедневно с 11.00 до 20.00 (вход посетителей до 19.00). Вход бесплатный
Вторник - сокращенный день в музее, среда - выходной день.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петропавловский собор
- Инженерный дом
- Дом коменданта
- Монетный двор
- Невские ворота
- Ботный дом и копию ботика Петра I
- Тюрьма Трубецкого бастиона
- Индивидуальная экскурсия
- Радиооборудование
- Комплексный билет в собор и тюрьму - 1000₽ взрослый, учащиеся - 550₽, пенсионеры - 450₽.
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Иоанновский мост
Завершение: Петропавловская крепость
Когда: Вторник - сокращенный день в музее, среда - выходной день.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
