Зайцы, крепость, Пётр-царь

Детская игровая экскурсия по Петропавловской крепости
Маршрут по Петропавловской крепости должен осилить каждый юный петербуржец и гость Северной столицы — как-никак это сердце Петербурга! Ярким и доступным языком я расскажу детям, когда и как был основан город на Неве.

А сопровождать нас будет сам царь-основатель: кукла-перчатка Петра I, которую я сшила специально для экскурсии, неизменно приводит в восторг всех маленьких гостей!
Зайцы, крепость, Пётр-царь
Зайцы, крепость, Пётр-царь
Зайцы, крепость, Пётр-царь
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Во время прогулки вы познакомитесь с зайцем, спасшимся от наводнения, и узнаете, почему его зовут Арсений.

Приобретёте базовые познания в фортификации и поймёте, почему в Петропавловке нет башен.

Рассмотрите странный памятник Петру I и обнаружите, что не такой уж он и странный.

Увидите памятник петербургским наводнениям и послушаете о мистической закономерности, с которой повторяются стихийные бедствия в Северной столице.

Научитесь отличать монету, выпущенную в Петербурге, от монеты, сделанной в Москве.

Услышите полуденный выстрел Петропавловской пушки.

Петропавловский собор

При бронировании сообщите мне возраст вашего ребенка. Экскурсию для малышей от 5 лет я могу превратить в несложный квест. С подростками предлагаю заглянуть в Петропавловский собор.

Мы не только поговорим об истории его строительства, но и остановимся на любопытных и малоизвестных деталях. Например, почему в православном храме появилась кафедра проповедника и какую ошибку допустил художник, украшая кафедру сценами из Библии.

Рассмотрим потрясающий иконостас собора, который всегда вызывает восхищение, и выясним, что он может рассказать о семье Петра Великого.

А ещё поговорим о том, почему среди многочисленных гробниц членов императорской семьи есть две абсолютно пустые.

Организационные детали

  • У меня есть лицензия на работу в Петропавловской крепости, поэтому вы можете быть уверены в том, что наше мероприятие пройдёт как должно
  • При посещении собора вы дополнительно оплачиваете билеты (для гида билет не нужен): 700 ₽ — взрослый, 450 ₽ — учащийся, 400 ₽ — пенсионер
  • По запросу экскурсию можно провести для школьной группы

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Перопавловской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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