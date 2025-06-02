А сопровождать нас будет сам царь-основатель: кукла-перчатка Петра I, которую я сшила специально для экскурсии, неизменно приводит в восторг всех маленьких гостей!
Описание экскурсии
Во время прогулки вы познакомитесь с зайцем, спасшимся от наводнения, и узнаете, почему его зовут Арсений.
Приобретёте базовые познания в фортификации и поймёте, почему в Петропавловке нет башен.
Рассмотрите странный памятник Петру I и обнаружите, что не такой уж он и странный.
Увидите памятник петербургским наводнениям и послушаете о мистической закономерности, с которой повторяются стихийные бедствия в Северной столице.
Научитесь отличать монету, выпущенную в Петербурге, от монеты, сделанной в Москве.
Услышите полуденный выстрел Петропавловской пушки.
Петропавловский собор
При бронировании сообщите мне возраст вашего ребенка. Экскурсию для малышей от 5 лет я могу превратить в несложный квест. С подростками предлагаю заглянуть в Петропавловский собор.
Мы не только поговорим об истории его строительства, но и остановимся на любопытных и малоизвестных деталях. Например, почему в православном храме появилась кафедра проповедника и какую ошибку допустил художник, украшая кафедру сценами из Библии.
Рассмотрим потрясающий иконостас собора, который всегда вызывает восхищение, и выясним, что он может рассказать о семье Петра Великого.
А ещё поговорим о том, почему среди многочисленных гробниц членов императорской семьи есть две абсолютно пустые.
Организационные детали
- У меня есть лицензия на работу в Петропавловской крепости, поэтому вы можете быть уверены в том, что наше мероприятие пройдёт как должно
- При посещении собора вы дополнительно оплачиваете билеты (для гида билет не нужен): 700 ₽ — взрослый, 450 ₽ — учащийся, 400 ₽ — пенсионер
- По запросу экскурсию можно провести для школьной группы