Маршрут по Петропавловской крепости должен осилить каждый юный петербуржец и гость Северной столицы — как-никак это сердце Петербурга! Ярким и доступным языком я расскажу детям, когда и как был основан город на Неве. А сопровождать нас будет сам царь-основатель: кукла-перчатка Петра I, которую я сшила специально для экскурсии, неизменно приводит в восторг всех маленьких гостей!

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Во время прогулки вы познакомитесь с зайцем, спасшимся от наводнения, и узнаете, почему его зовут Арсений.

Приобретёте базовые познания в фортификации и поймёте, почему в Петропавловке нет башен.

Рассмотрите странный памятник Петру I и обнаружите, что не такой уж он и странный.

Увидите памятник петербургским наводнениям и послушаете о мистической закономерности, с которой повторяются стихийные бедствия в Северной столице.

Научитесь отличать монету, выпущенную в Петербурге, от монеты, сделанной в Москве.

Услышите полуденный выстрел Петропавловской пушки.

Петропавловский собор

При бронировании сообщите мне возраст вашего ребенка. Экскурсию для малышей от 5 лет я могу превратить в несложный квест. С подростками предлагаю заглянуть в Петропавловский собор.

Мы не только поговорим об истории его строительства, но и остановимся на любопытных и малоизвестных деталях. Например, почему в православном храме появилась кафедра проповедника и какую ошибку допустил художник, украшая кафедру сценами из Библии.

Рассмотрим потрясающий иконостас собора, который всегда вызывает восхищение, и выясним, что он может рассказать о семье Петра Великого.

А ещё поговорим о том, почему среди многочисленных гробниц членов императорской семьи есть две абсолютно пустые.

Организационные детали