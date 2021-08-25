Дом на Гороховой хранит слишком много секретов. Лестницы, стены, дворовые арки — всё здесь помнит шаги людей, от которых зависела судьба империи. За этими стенами жил человек, которого одни называли провидцем, а другие — шарлатаном. Здесь вы услышите шокирующие факты о Распутине, его врагах и поклонниках. Узнаете, что правда, а что миф о «святом старце». Вы заглянете в «Синюю комнату» — кабинет старца, увидите тот самый чёрный ход, по которому Распутин ушёл к своей судьбе в Юсуповский дворец. Атмосфера квартиры все еще жива… и, возможно, у вас появится шанс почувствовать это на себе. А в завершение — дружеское чаепитие в исторической атмосфере. Оно уже включено в стоимость. Важная информация:

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет • В завершение вас ждёт приятный бонус: дружеское чаепитие, уже включённое в стоимость экскурсии.