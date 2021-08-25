Эта квартира хранит скандальные тайны, пророчества и роковые события, навсегда запечатлённые в истории Петербурга.
Что скрывал Григорий Распутин? Какую тайну он унёс с собой в ночь убийства? Где заканчивается миф и начинается реальность? Вам предстоит попробовать разгадать загадку, которую история хранит уже больше века.
Описание экскурсии
Дом на Гороховой хранит слишком много секретов. Лестницы, стены, дворовые арки — всё здесь помнит шаги людей, от которых зависела судьба империи. За этими стенами жил человек, которого одни называли провидцем, а другие — шарлатаном. Здесь вы услышите шокирующие факты о Распутине, его врагах и поклонниках. Узнаете, что правда, а что миф о «святом старце». Вы заглянете в «Синюю комнату» — кабинет старца, увидите тот самый чёрный ход, по которому Распутин ушёл к своей судьбе в Юсуповский дворец. Атмосфера квартиры все еще жива… и, возможно, у вас появится шанс почувствовать это на себе. А в завершение — дружеское чаепитие в исторической атмосфере. Оно уже включено в стоимость. Важная информация:
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет • В завершение вас ждёт приятный бонус: дружеское чаепитие, уже включённое в стоимость экскурсии.
по расписанию в календаре
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Доходный дом Бадаевой и Тимофеевой
- Квартира Григория Распутина
Что включено
- Услуги гида
- Чаепитие
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гороховая ул., 64 (у арки дома)
Завершение: Гороховая ул., 64
Когда и сколько длится?
Когда: по расписанию в календаре
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет
- В завершение вас ждёт приятный бонус: дружеское чаепитие, уже включённое в стоимость экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Е
Евгений
25 авг 2021
Очень понравилась
Д
Дарья
23 авг 2021
Ю
Юлия
12 авг 2021
В
Воробьева
12 авг 2021
к
красникова
7 авг 2021
Е
Ермолаева
24 июл 2021
Н
Наталья
23 июл 2021
А
Анна
21 июл 2021
О
Олеся
11 июл 2021
К
Киселева
29 июн 2021
организовано
Э
Элена
13 июн 2021
М
Мария
24 апр 2021
А
Александр
21 ноя 2020
Е
Елена
7 ноя 2020
Мечтала о посещении этой квартиры не первый год. Наконец места осуществилась. Атомосфера потрясающая, Дмитрий великолепный знаток истории, но не рассказчик. Информация будет интересна тем, кто вообще не читал истерических книг о Распутине. Меня экскурсия немного разочаровала.
Ю
Юлия
12 окт 2020
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
