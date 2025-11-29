-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: тур по дворам и парадным с квартирой Распутина
Начало: Метро Владимирская
Расписание: Проводится ежедневно по согласованию с гидом.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5400 ₽
6000 ₽ за всё до 6 чел.
-
20%
Групповая
до 15 чел.
Комбо-тур по дворам и парадным. Квартира Распутина
Начало: Улица Марата, 25
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2080 ₽
2600 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 15 чел.
Мистический Петербург: страшные истории дворов и парадных
Начало: Загородный пр., 52 б
Завтра в 18:00
1 дек в 15:30
1935 ₽
2150 ₽ за человека
