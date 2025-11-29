Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Музей-квартира Распутина" можно забронировать 3 экскурсии от 1935 до 5400 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5