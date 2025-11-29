Мои заказы

Музей-квартира Распутина – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей-квартира Распутина» в Санкт-Петербурге, цены от 1935 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Индивидуальная экскурсия: тур по дворам и парадным с квартирой Распутина
Пешая
2 часа
-
10%
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: тур по дворам и парадным с квартирой Распутина
Начало: Метро Владимирская
Расписание: Проводится ежедневно по согласованию с гидом.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5400 ₽6000 ₽ за всё до 6 чел.
Комбо-тур по дворам и парадным. Квартира Распутина
Пешая
2 часа
-
20%
10 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Комбо-тур по дворам и парадным. Квартира Распутина
Начало: Улица Марата, 25
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2080 ₽2600 ₽ за человека
Мистический Петербург: страшные истории дворов и парадных
Пешая
2 часа
-
10%
Групповая
до 15 чел.
Мистический Петербург: страшные истории дворов и парадных
Начало: Загородный пр., 52 б
Завтра в 18:00
1 дек в 15:30
1935 ₽2150 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Музей-квартира Распутина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальная экскурсия: тур по дворам и парадным с квартирой Распутина
  2. Комбо-тур по дворам и парадным. Квартира Распутина
  3. Мистический Петербург: страшные истории дворов и парадных
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Дворцовая площадь
  3. Невский проспект
  4. Набережная
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
  8. Спас на Крови
  9. Медный всадник
  10. Казанский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в ноябре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Музей-квартира Распутина" можно забронировать 3 экскурсии от 1935 до 5400 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Музей-квартира Распутина», 15 ⭐ отзывов, цены от 1935₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь