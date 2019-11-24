2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Невероятные истории разных эпох

Вы услышите самые интересные легенды Петербурга и найдете их отражение в городской архитектуре. Я расскажу мистические истории об императоре Павле I, погибшем в Михайловском замке, и об адмиралтейств-советнике Кикине, построившем палаты близ Смольного и сложившем голову на плахе. А еще вы узнаете любопытные факты о тюрьме «Кресты» и сфинксах Шемякина, доме Пиковой дамы и роковой дуэли, Петропавловской крепости и ее узниках.

Загадки сфинксов, чижика-пыжика и Смольного собора

Вы увидите самый маленький памятник города и бросите монетку на счастье, насладитесь чудесным видом на Дворцовый мост и Английскую набережную, спуститесь по лестнице к Неве и погладите крыло грифона. А в завершение посетите барочный Смольный собор, сочетающий элементы древнерусского зодчества и европейской архитектуры, и узнаете историю его возведения.