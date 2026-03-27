2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Легенды Петербурга

Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, путешествуя по его проспектам и набережным. Узнайте, как история и легенды переплетаются в этом городе
На автобусной экскурсии по Санкт-Петербургу туристы узнают о самых интересных легендах города.

Маршрут включает остановки у знаменитого чижика-пыжика, где можно бросить монетку на удачу, загадочных сфинксов на Университетской набережной и величественного Смольного собора.

Экскурсия проходит без дополнительных расходов, а гид делится увлекательными историями о Петропавловской крепости и Михайловском замке. Участники могут насладиться архитектурой и атмосферой города, погружаясь в его богатую историю
4.9
98 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚌 Увлекательная автобусная экскурсия
  • 🗺️ Посещение знаковых мест
  • 🏛️ Архитектурные шедевры
  • 📚 Легенды и истории города
  • 🕵️‍♂️ Загадки и тайны Петербурга
Легенды Петербурга
Легенды Петербурга
Легенды Петербурга

Что можно увидеть

  • Чижик-Пыжик
  • Сфинксы на Университетской набережной
  • Смольный собор
  • Михайловский замок
  • Петропавловская крепость

Описание экскурсии

На автобусе вы объедете главные памятники города, а гид в это время поделится самыми интересными легендами Петербурга: о тюрьме «Кресты», доме Пиковой дамы и роковой дуэли, Петропавловской крепости и ее узниках. По пути мы сделаем три остановки:

  • у самого маленького памятника города — чижика-пыжика, где вы бросите монетку и попытаете счастья, или же у Михайловского замка, где погиб император Павел I;
  • у загадочных сфинксов на Университетской набережной;
  • и у барочного Смольного собора, сочетающего элементы древнерусского зодчества и европейской архитектуры. У вас будет время, чтобы осмотреть его самостоятельно, а гид проведет экскурсию во время внешнего осмотра.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • Смольный собор вы осматриваете самостоятельно, экскурсионного сопровождения по собору нет
  • Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00 и 16:00, в воскресенье в 13:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1200 ₽
Дети 7-16 лет1000 ₽
Дети до 6 лет500 ₽
Пенсионеры1100 ₽
Студенты1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00 и 16:00, в воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 14966 туристов
Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 98 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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12
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И
Для знакомства с городом очень познавательная экскурсия. Гид рассказывал интересно, озвучил много деталей. Время прошло быстро. Понравилось, что все организовано четко, подробно все сообщили куда прийти.
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К
Обалденная экскурсия и прекрасный экскурсовод! Пятый раз в Питере, но такое шикарное представление информации на экскурсии слышу только второй раз! Все три часа были насыщены информацией про Михайловский замок и
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его тайны, храм Спаса на крови, Летний сад, чижика-пыжика. Дальше был великолепный Смольный собор, считаю этот собор самым нежным и красивым в Питере. Приятно была удивлена, что теперь собор хотят сделать настоящим храмом, так как 15 лет назад там я увидела внутри сцену и стулья(. Далее по дороге следовал Васильевский остров, дворец Меньшикова и много интересных легенд…. в общем, три часа пролетели быстро, а хотелось ещё слушать и слушать. Спасибо большое за шикарную экскурсию

Обалденная экскурсия и прекрасный экскурсовод! Пятый раз в Питере, но такое шикарное представление информации на экскурсии
Обалденная экскурсия и прекрасный экскурсовод! Пятый раз в Питере, но такое шикарное представление информации на экскурсии
Обалденная экскурсия и прекрасный экскурсовод! Пятый раз в Питере, но такое шикарное представление информации на экскурсии
Обалденная экскурсия и прекрасный экскурсовод! Пятый раз в Питере, но такое шикарное представление информации на экскурсии
Обалденная экскурсия и прекрасный экскурсовод! Пятый раз в Питере, но такое шикарное представление информации на экскурсии
Обалденная экскурсия и прекрасный экскурсовод! Пятый раз в Питере, но такое шикарное представление информации на экскурсии
Обалденная экскурсия и прекрасный экскурсовод! Пятый раз в Питере, но такое шикарное представление информации на экскурсии
Обалденная экскурсия и прекрасный экскурсовод! Пятый раз в Питере, но такое шикарное представление информации на экскурсии+2
Обалденная экскурсия и прекрасный экскурсовод! Пятый раз в Питере, но такое шикарное представление информации на экскурсии
Обалденная экскурсия и прекрасный экскурсовод! Пятый раз в Питере, но такое шикарное представление информации на экскурсии
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Павел
Великолепно 🤩 Восхитительно! Оочень понравилось! Настолько доступно и увлекательно что хочется повторить!
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А
Спасибо экскурсоводу Наталье,информативно,интересно,не банально.
Что расстроило немного,это автобус,вместо комфортабельного автобуса,не особо комфортный минибас.
Спасибо экскурсоводу Наталье,информативно,интересно,не банально.
Спасибо экскурсоводу Наталье,информативно,интересно,не банально.
Спасибо экскурсоводу Наталье,информативно,интересно,не банально.
Спасибо экскурсоводу Наталье,информативно,интересно,не банально.
Спасибо экскурсоводу Наталье,информативно,интересно,не банально.
Спасибо экскурсоводу Наталье,информативно,интересно,не банально.
Спасибо экскурсоводу Наталье,информативно,интересно,не банально.
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Юлия
Хорошая обзорная экскурсия, отличный гид Наталья, живой и образный рассказ, с шутками и прибаутками, с мифами и легендами. Было заметно, что Наталье как можно больше хотелось нам рассказать за ограниченное время экскурсии. 2,5 часа пролетели незаметно. Рекомендую 👍🏻
Хорошая обзорная экскурсия, отличный гид Наталья, живой и образный рассказ, с шутками и прибаутками, с мифами
Хорошая обзорная экскурсия, отличный гид Наталья, живой и образный рассказ, с шутками и прибаутками, с мифами
Хорошая обзорная экскурсия, отличный гид Наталья, живой и образный рассказ, с шутками и прибаутками, с мифами
Хорошая обзорная экскурсия, отличный гид Наталья, живой и образный рассказ, с шутками и прибаутками, с мифами
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Максим
Интересная экскурсия, прошла быстро и легко, людей было не много поэтому удалось все посмотреть, группа быстро собиралась на месте встречи
Интересная экскурсия, прошла быстро и легко, людей было не много поэтому удалось все посмотреть, группа быстро собиралась на месте встречи
Интересная экскурсия, прошла быстро и легко, людей было не много поэтому удалось все посмотреть, группа быстро собиралась на месте встречи
Интересная экскурсия, прошла быстро и легко, людей было не много поэтому удалось все посмотреть, группа быстро собиралась на месте встречи
Интересная экскурсия, прошла быстро и легко, людей было не много поэтому удалось все посмотреть, группа быстро собиралась на месте встречи
Интересная экскурсия, прошла быстро и легко, людей было не много поэтому удалось все посмотреть, группа быстро собиралась на месте встречи
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