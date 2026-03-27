2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На автобусной экскурсии по Санкт-Петербургу туристы узнают о самых интересных легендах города. Маршрут включает остановки у знаменитого чижика-пыжика, где можно бросить монетку на удачу, загадочных сфинксов на Университетской набережной и величественного Смольного собора. Экскурсия проходит без дополнительных расходов, а гид делится увлекательными историями о Петропавловской крепости и Михайловском замке. Участники могут насладиться архитектурой и атмосферой города, погружаясь в его богатую историю

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Описание экскурсии

На автобусе вы объедете главные памятники города, а гид в это время поделится самыми интересными легендами Петербурга: о тюрьме «Кресты», доме Пиковой дамы и роковой дуэли, Петропавловской крепости и ее узниках. По пути мы сделаем три остановки:

у самого маленького памятника города — чижика-пыжика, где вы бросите монетку и попытаете счастья, или же у Михайловского замка, где погиб император Павел I;

у загадочных сфинксов на Университетской набережной;

и у барочного Смольного собора, сочетающего элементы древнерусского зодчества и европейской архитектуры. У вас будет время, чтобы осмотреть его самостоятельно, а гид проведет экскурсию во время внешнего осмотра.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов

Смольный собор вы осматриваете самостоятельно, экскурсионного сопровождения по собору нет

Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.