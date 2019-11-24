2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Тайны и легенды Петербурга

Прикоснуться к загадочному облику города и раскрыть его секреты на автобусной экскурсии

Роза
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Роза – экскурсионное агентство
Немногие места в мире окутаны таким количеством мифов и странных историй, как Петербург.

Расположение на чухонском болоте, царская эпоха и революция сделали свое дело: городские легенды Петербурга — это реальность! Я приоткрою завесу тайны, поделюсь курьезными случаями и закулисными деталями Северной столицы.
900 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 2.5 часа
До 45 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Гостиный двор
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
4
Тайны и легенды Петербурга
Тайны и легенды Петербурга

Что вас ожидает

Невероятные истории разных эпох
Вы услышите самые интересные легенды Петербурга и найдете их отражение в городской архитектуре. Я расскажу мистические истории об императоре Павле I, погибшем в Михайловском замке, и об адмиралтейств-советнике Кикине, построившем палаты близ Смольного и сложившем голову на плахе. А еще вы узнаете любопытные факты о тюрьме «Кресты» и сфинксах Шемякина, доме Пиковой дамы и роковой дуэли, Петропавловской крепости и ее узниках.

Загадки сфинксов, чижика-пыжика и Смольного собора
Вы увидите самый маленький памятник города и бросите монетку на счастье, насладитесь чудесным видом на Дворцовый мост и Английскую набережную, спуститесь по лестнице к Неве и погладите крыло грифона. А в завершение посетите барочный Смольный собор, сочетающий элементы древнерусского зодчества и европейской архитектуры, и узнаете историю его возведения.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Во время экскурсии запланировано три остановки: у Михайловского замка или у памятника Чижику-Пыжику, у сфинксов на Университетской набережной и у Смольного собора
  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
Тайны и легенды Петербурга
Тайны и легенды Петербурга
Тайны и легенды Петербурга
Тайны и легенды Петербурга

Экскурсия проводится в будние дни в 13:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 13:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Местов встречи для начала тура у метро Гостиный двор.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Роза
Роза
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлеченные своим делом, гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 ноября 2019
Забронировали экскурсию, на месте отказались взять карту, хотя терминал лежал у них. Хамовая кассирша сказала, что из чего-то же нужно платить за автобус и гида...как вам? Что касается экскурсии÷ маршрут хороший, гид рассказывал хорошо, НО....из 2 ч 10 мин было 3 остановки, в общей сложности на час, с самостоятельным осмотром. Итого 1800 мы заплатили за 1 час 10 минут. И это, при полном автобусе! Посоветую ли я эту экскурсию? Нет, конечно
29 августа 2019
Понравилось всем, дети 10 и 13 лет назвали эту экскурсию самой запоминающейся из всех проведённых в Питере. Особенно их впечатлила коммунальная квартира. Специально брала эту экскурсию, чтобы они поняли, что не все живут так, как они. Познавательно и впечатляюще.

Роза проводит ещё 5 экскурсий

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