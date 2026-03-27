2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На автобусной экскурсии по Санкт-Петербургу туристы узнают о самых интересных легендах города.
Маршрут включает остановки у знаменитого чижика-пыжика, где можно бросить монетку на удачу, загадочных сфинксов на Университетской набережной и величественного Смольного собора.
Экскурсия проходит без дополнительных расходов, а гид делится увлекательными историями о Петропавловской крепости и Михайловском замке. Участники могут насладиться архитектурой и атмосферой города, погружаясь в его богатую историю
Маршрут включает остановки у знаменитого чижика-пыжика, где можно бросить монетку на удачу, загадочных сфинксов на Университетской набережной и величественного Смольного собора.
Экскурсия проходит без дополнительных расходов, а гид делится увлекательными историями о Петропавловской крепости и Михайловском замке. Участники могут насладиться архитектурой и атмосферой города, погружаясь в его богатую историю
5 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Увлекательная автобусная экскурсия
- 🗺️ Посещение знаковых мест
- 🏛️ Архитектурные шедевры
- 📚 Легенды и истории города
- 🕵️♂️ Загадки и тайны Петербурга
Что можно увидеть
- Чижик-Пыжик
- Сфинксы на Университетской набережной
- Смольный собор
- Михайловский замок
- Петропавловская крепость
Описание экскурсии
На автобусе вы объедете главные памятники города, а гид в это время поделится самыми интересными легендами Петербурга: о тюрьме «Кресты», доме Пиковой дамы и роковой дуэли, Петропавловской крепости и ее узниках. По пути мы сделаем три остановки:
- у самого маленького памятника города — чижика-пыжика, где вы бросите монетку и попытаете счастья, или же у Михайловского замка, где погиб император Павел I;
- у загадочных сфинксов на Университетской набережной;
- и у барочного Смольного собора, сочетающего элементы древнерусского зодчества и европейской архитектуры. У вас будет время, чтобы осмотреть его самостоятельно, а гид проведет экскурсию во время внешнего осмотра.
Организационные детали
- Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
- Смольный собор вы осматриваете самостоятельно, экскурсионного сопровождения по собору нет
- Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00 и 16:00, в воскресенье в 13:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
|Дети 7-16 лет
|1000 ₽
|Дети до 6 лет
|500 ₽
|Пенсионеры
|1100 ₽
|Студенты
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00 и 16:00, в воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 14966 туристов
Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 98 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Для знакомства с городом очень познавательная экскурсия. Гид рассказывал интересно, озвучил много деталей. Время прошло быстро. Понравилось, что все организовано четко, подробно все сообщили куда прийти.
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К
Обалденная экскурсия и прекрасный экскурсовод! Пятый раз в Питере, но такое шикарное представление информации на экскурсии слышу только второй раз! Все три часа были насыщены информацией про Михайловский замок и
+2
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Великолепно 🤩 Восхитительно! Оочень понравилось! Настолько доступно и увлекательно что хочется повторить!
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А
Спасибо экскурсоводу Наталье,информативно,интересно,не банально.
Что расстроило немного,это автобус,вместо комфортабельного автобуса,не особо комфортный минибас.
Что расстроило немного,это автобус,вместо комфортабельного автобуса,не особо комфортный минибас.
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Хорошая обзорная экскурсия, отличный гид Наталья, живой и образный рассказ, с шутками и прибаутками, с мифами и легендами. Было заметно, что Наталье как можно больше хотелось нам рассказать за ограниченное время экскурсии. 2,5 часа пролетели незаметно. Рекомендую 👍🏻
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Интересная экскурсия, прошла быстро и легко, людей было не много поэтому удалось все посмотреть, группа быстро собиралась на месте встречи
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