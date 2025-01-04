Вы самостоятельно управляете снегоходом и катаетесь по огромному заснеженному полю, маневрируя, разгоняясь, делая остановки для фото тогда, когда поймаете прекрасный ракурс. Вас ждет интересный опыт управления зимней техникой и активный отдых.
Описание экскурсии
Описание экскурсии на снегоходах
Приглашаем вас в захватывающее путешествие на снегоходах! Это уникальная возможность насладиться зимними пейзажами и ощутить адреналин от быстрой езды по снежным просторам. Давайте подробнее рассмотрим, что вас ждет во время этой экскурсии.
Маршрут экскурсии
Наш маршрут проходит через живописные леса и заснеженные поля, где вы сможете насладиться красотой зимней природы. Мы проедем мимо сверкающих снежных холмов и замерзших рек, останавливаясь в живописных местах для фотографий. Вы сможете увидеть:
- Уникальные природные ландшафты;
- Животных в их естественной среде обитания;
- Заснеженные деревья и поля, которые создают волшебную атмосферу.
Что вас ждет на экскурсии?
Во время экскурсии вы не только прокатитесь на снегоходе, но и получите массу положительных эмоций и впечатлений. Мы предложим вам:
- Инструктаж перед началом катания, чтобы вы чувствовали себя уверенно;
- Профессионального гида, который расскажет интересные факты о местности;
- Уникальные возможности для фотографий на фоне красивых зимних пейзажей.
Почему стоит выбрать нашу экскурсию?
Наша экскурсия отличается от других тем, что мы предлагаем индивидуальный подход к каждому участнику. Мы знаем, как сделать ваше время незабываемым:
- Мы учитываем уровень подготовки каждого участника;
- Вы получите возможность насладиться природой в компании единомышленников;
- Мы обеспечиваем безопасность и комфорт на протяжении всего маршрута.
Преимущества экскурсии с нами
Путешествуя с нами, вы не только получите удовольствие от катания, но и узнаете много нового о регионе. Мы гарантируем, что ваше время будет проведено с пользой и удовольствием, а не просто с печатным путеводителем в руках.
Важная информация
Перед началом экскурсии важно учесть следующие условия аренды снегохода:
- Прибудьте за 15 минут до начала катания для инструктажа;
- Не забудьте взять с собой оригинал паспорта;
- Залог составляет 10 000 рублей наличными за каждую единицу техники;
- К управлению допускаются лица от 18 лет, а дети от 6 лет могут быть пассажирами в присутствии родителей;
- Наличие снежного покрова должно быть не менее 15 см.
Присоединяйтесь к нашей экскурсии на снегоходах и откройте для себя зимнюю сказку! Мы уверены, что это будет незабываемое приключение!
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Топливо
- Защитная маска
- Шлем
Что не входит в цену
- Теплые варежки
- Специальная обувь с теплыми вкладышами
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Необходимые условия бронирования:
- Трезвость для всех участников катания
- При себе иметь оригинал паспорта и водительские права любой категории (А,В,С, Д)
- При себе иметь залог 10 000руб. наличными
- Прибыть на точку проката за 15 минут до начала катания на инструктаж