Снегоходный рай: самостоятельное катание на российском снегоходе (1 час)

Самостоятельное катание на снегоходе — это уникальный формат зимнего времяпрепровождения.

Вы самостоятельно управляете снегоходом и катаетесь по огромному заснеженному полю, маневрируя, разгоняясь, делая остановки для фото тогда, когда поймаете прекрасный ракурс. Вас ждет интересный опыт управления зимней техникой и активный отдых.
5
2 отзыва
Снегоходный рай: самостоятельное катание на российском снегоходе (1 час)
Снегоходный рай: самостоятельное катание на российском снегоходе (1 час)
Снегоходный рай: самостоятельное катание на российском снегоходе (1 час)
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00

Описание экскурсии

Описание экскурсии на снегоходах

Приглашаем вас в захватывающее путешествие на снегоходах! Это уникальная возможность насладиться зимними пейзажами и ощутить адреналин от быстрой езды по снежным просторам. Давайте подробнее рассмотрим, что вас ждет во время этой экскурсии.

Маршрут экскурсии

Наш маршрут проходит через живописные леса и заснеженные поля, где вы сможете насладиться красотой зимней природы. Мы проедем мимо сверкающих снежных холмов и замерзших рек, останавливаясь в живописных местах для фотографий. Вы сможете увидеть:

  • Уникальные природные ландшафты;
  • Животных в их естественной среде обитания;
  • Заснеженные деревья и поля, которые создают волшебную атмосферу.

Что вас ждет на экскурсии?

Во время экскурсии вы не только прокатитесь на снегоходе, но и получите массу положительных эмоций и впечатлений. Мы предложим вам:

  • Инструктаж перед началом катания, чтобы вы чувствовали себя уверенно;
  • Профессионального гида, который расскажет интересные факты о местности;
  • Уникальные возможности для фотографий на фоне красивых зимних пейзажей.

Почему стоит выбрать нашу экскурсию?

Наша экскурсия отличается от других тем, что мы предлагаем индивидуальный подход к каждому участнику. Мы знаем, как сделать ваше время незабываемым:

  • Мы учитываем уровень подготовки каждого участника;
  • Вы получите возможность насладиться природой в компании единомышленников;
  • Мы обеспечиваем безопасность и комфорт на протяжении всего маршрута.

Преимущества экскурсии с нами

Путешествуя с нами, вы не только получите удовольствие от катания, но и узнаете много нового о регионе. Мы гарантируем, что ваше время будет проведено с пользой и удовольствием, а не просто с печатным путеводителем в руках.

Важная информация

Перед началом экскурсии важно учесть следующие условия аренды снегохода:

  • Прибудьте за 15 минут до начала катания для инструктажа;
  • Не забудьте взять с собой оригинал паспорта;
  • Залог составляет 10 000 рублей наличными за каждую единицу техники;
  • К управлению допускаются лица от 18 лет, а дети от 6 лет могут быть пассажирами в присутствии родителей;
  • Наличие снежного покрова должно быть не менее 15 см.

Присоединяйтесь к нашей экскурсии на снегоходах и откройте для себя зимнюю сказку! Мы уверены, что это будет незабываемое приключение!

Ежедневно

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Топливо
  • Защитная маска
  • Шлем
Что не входит в цену
  • Теплые варежки
  • Специальная обувь с теплыми вкладышами
Место начала и завершения?
Деревня Лупполово, Приозерское шоссе, 39А
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Необходимые условия бронирования:
  • Трезвость для всех участников катания
  • При себе иметь оригинал паспорта и водительские права любой категории (А,В,С, Д)
  • При себе иметь залог 10 000руб. наличными
  • Прибыть на точку проката за 15 минут до начала катания на инструктаж
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
4 янв 2025
Всем любителям драйва и позитива. Однозначно рекомендую! Нас встретил грамотный и позитивный инструктор. Все рассказал посвятил во все тонкости катания, показал видео, где так же очень грамотно все показано и
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рассказано. После мы смело выехали на трассу -снега много поле огромное. . Накатались за час от души, это была наша первая поездка, но у нас все получилось. Обязательно еще вернемся, и конечно же, будем рекомендовать друзьям и знакомым. Отдельное спасибо инструктору и конечно всем, кто организовывает это замечательное катание.

Л
21 дек 2024
Я счастлива! Чудесные люди, чудесное место, классные снегоходы, огромное поле снега, где я сегодня почувствовала свободу. Внутри просто кайф. Приятное, тёплое и уютное помещение для экипировки, выдают шлем, очки. В
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общем, все заботливо! Ребята, благодарю вас за такой уникальный прожитый опыт - управления снегоход по чистому белому полю. Проветрило всё внутри, полная гармония. Благодарю за то, что вы есть и даёте возможность попробовать самому что-то новое, свободное и мощное в этой жизни. От Души ☀️

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