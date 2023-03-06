в понедельник, вторник и четверг в 11:00

на болотистых берегах Невы и превратилось в один из самых красивых городов мира. Историческое представление в декорациях петербургской архитектуры познакомит вас с шедеврами зодчих и скульпторов прошлого. И позволит, как в театре, прожить историю великого города с его главными действующими лицами: архитекторами и художниками, писателями и учёными, полководцами и флотоводцами.
По дороге мы сделаем пять остановок для фото:
— На Стрелке Васильевского острова
— У Исаакиевского собора
— На Дворцовой площади
— У крейсера «Аврора»
— В Петропавловской крепости, где у вас будет 40-минуткая экскурсия, после которой вы сможете самостоятельно посетить музеи комплекса