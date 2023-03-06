в понедельник, вторник и четверг в 11:00

Созданный по замыслу Петра I, строившийся по вкусам, а зачастую и просто прихотям Романовых, наш город стал хранителем летописи Российской империи, что будто застыла в его архитектуре. Рождение и ранний период, Елизаветинское барокко и эпоха Екатерины II, трагический стык веков и золотое 19 столетие — вы узнаете о ключевых вехах прошлого и проживёте историю вместе с героями великой триумфальной драмы, имя которой — Санкт-Петербург.

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Описание

Что вас ожидает

Мы вспомним, как всё начиналось…

на болотистых берегах Невы и превратилось в один из самых красивых городов мира. Историческое представление в декорациях петербургской архитектуры познакомит вас с шедеврами зодчих и скульпторов прошлого. И позволит, как в театре, прожить историю великого города с его главными действующими лицами: архитекторами и художниками, писателями и учёными, полководцами и флотоводцами.

Все этапы строительства Петербурга

Рождение и ранний период . Петропавловская крепость и Петропавловский собор, летний дворец Петра Первого, здания Кунсткамеры и Двенадцати коллегий, Меншиковский дворец, Кикины палаты.

. Петропавловская крепость и Петропавловский собор, летний дворец Петра Первого, здания Кунсткамеры и Двенадцати коллегий, Меншиковский дворец, Кикины палаты. Елизаветинское барокко . Дворцы: Аничков, Строгановский, Шереметевский, Воронцовский, Большой Зимний.

. Дворцы: Аничков, Строгановский, Шереметевский, Воронцовский, Большой Зимний. Эпоха Екатерины Великой . Памятник Петру Первому, Малый и Большой Эрмитажи, Эрмитажный театр, Мраморный дворец, здания Академии Наук и Академии Художеств, Большой Гостиный двор, гранитные набережные, мосты и многое другое.

. Памятник Петру Первому, Малый и Большой Эрмитажи, Эрмитажный театр, Мраморный дворец, здания Академии Наук и Академии Художеств, Большой Гостиный двор, гранитные набережные, мосты и многое другое. Трагический стык веков . Мистический Михайловский замок несчастного императора Павла Первого.

. Мистический Михайловский замок несчастного императора Павла Первого. Золотой 19 век. Казанский и Исаакиевский соборы, ансамбли Стрелки Васильевского острова, Дворцовой площади и Невского проспекта, Спас-на-Крови и многое другое.

По дороге мы сделаем пять остановок для фото:

— На Стрелке Васильевского острова

— У Исаакиевского собора

— На Дворцовой площади

— У крейсера «Аврора»

— В Петропавловской крепости, где у вас будет 40-минуткая экскурсия, после которой вы сможете самостоятельно посетить музеи комплекса

Организационные детали