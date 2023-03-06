в понедельник, вторник и четверг в 11:00

Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа

Проследить ключевые вехи города и понять его историю: групповая экскурсия на микроавтобусе

5
1 отзыв
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Созданный по замыслу Петра I, строившийся по вкусам, а зачастую и просто прихотям Романовых, наш город стал хранителем летописи Российской империи, что будто застыла в его архитектуре.

Рождение и ранний период, Елизаветинское барокко и эпоха Екатерины II, трагический стык веков и золотое 19 столетие — вы узнаете о ключевых вехах прошлого и проживёте историю вместе с героями великой триумфальной драмы, имя которой — Санкт-Петербург.
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
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Описание

Что вас ожидает

Мы вспомним, как всё начиналось…

на болотистых берегах Невы и превратилось в один из самых красивых городов мира. Историческое представление в декорациях петербургской архитектуры познакомит вас с шедеврами зодчих и скульпторов прошлого. И позволит, как в театре, прожить историю великого города с его главными действующими лицами: архитекторами и художниками, писателями и учёными, полководцами и флотоводцами.

Все этапы строительства Петербурга

  • Рождение и ранний период. Петропавловская крепость и Петропавловский собор, летний дворец Петра Первого, здания Кунсткамеры и Двенадцати коллегий, Меншиковский дворец, Кикины палаты.
  • Елизаветинское барокко. Дворцы: Аничков, Строгановский, Шереметевский, Воронцовский, Большой Зимний.
  • Эпоха Екатерины Великой. Памятник Петру Первому, Малый и Большой Эрмитажи, Эрмитажный театр, Мраморный дворец, здания Академии Наук и Академии Художеств, Большой Гостиный двор, гранитные набережные, мосты и многое другое.
  • Трагический стык веков. Мистический Михайловский замок несчастного императора Павла Первого.
  • Золотой 19 век. Казанский и Исаакиевский соборы, ансамбли Стрелки Васильевского острова, Дворцовой площади и Невского проспекта, Спас-на-Крови и многое другое.

По дороге мы сделаем пять остановок для фото:
— На Стрелке Васильевского острова
— У Исаакиевского собора
— На Дворцовой площади
— У крейсера «Аврора»
— В Петропавловской крепости, где у вас будет 40-минуткая экскурсия, после которой вы сможете самостоятельно посетить музеи комплекса

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе в группе до 15 человек
  • На экскурсию с вами могут пойти дети строго от 7 лет, но содержательно она будет интересна детям от 12 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, вторник и четверг в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе ст. метро Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и четверг в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
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Л
6 мар 2023
Не смотря на пасмурную погоду, экскурсия получилась замечательная. Огромное спасибо экскурсоводу за грамотную и интересную подачу информации. Однозначно рекомендую для тех, кто первый раз в Питере!

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