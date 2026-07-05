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Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»

Насладитесь уникальной водной экскурсией по Санкт-Петербургу. Откройте для себя вечерний парад мостов и захватывающие виды на город
Любители ночных прогулок по Санкт-Петербургу оценят уникальную возможность увидеть развод мостов на мотоцикле.

Прогулка начинается в полночь и предлагает яркие впечатления от вида центральных набережных, соборов и старинных особняков. В программе - посещение лучших видовых точек города, включая Дворцовый мост и Петропавловский собор.

Опытный гид обеспечит безопасность и комфорт, а летние ночи добавят романтики в это незабываемое приключение
5
48 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Уникальные виды разводных мостов
  • 🏍️ Драйв и скорость на мотоцикле
  • 🌆 Виды ночного Петербурга
  • 🕛 Старт в полночь для максимальных впечатлений
  • 👨‍🏫 Сопровождение опытного гида

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для мотопрогулки - июнь, июль и август, когда ночи теплые и светлые. В это время развод мостов особенно впечатляет. В мае и сентябре также можно насладиться прогулкой, но стоит учесть возможные прохладные ночи. В остальные месяцы прогулка возможна, но может потребоваться дополнительная защита от холода.
Сейчас август — это идеальное время.
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»

Что можно увидеть

  • Александра Невского мост
  • Петра Великого мост
  • Литейный мост
  • Троицкий мост
  • Благовещенский мост
  • Дворцовый мост
  • Петропавловский собор

Описание экскурсии

Дворы пусты, развели мосты

Сумерки — это время для ярких впечатлений. Успеть на вечерний «парад мостов» и насладиться любимым аттракционом жителей и гостей Северной столицы сразу несколько раз за ночь поможет опытный гид на мощном мотоцикле. Как любят говорить петербуржцы, ночь за мостами может окончиться приключением. Так и будет!

Калейдоскоп эмоций

Полуторачасовая прогулка пролетит на одном дыхании — ведь мимо вас пронесутся центральные набережные и мосты, соборы, старинные особняки. Мы прокатимся по всему Невскому проспекту и пересечём Неву. На пути нам встретятся самые красивые разводные мосты города: Александра Невского, Петра Великого, Литейный, Троицкий и Благовещенский. Кульминация будет в лучшей видовой точке города, где вы понаблюдаете, как разводится Дворцовый мост, а в его раскрытых створах светится шпиль Петропавловского собора.

Организационные детали

  • Старт экскурсии возможен не позднее 00:00
  • Ограничение веса участника — 109 кг, при этом если вес пассажира от 95 кг, +1000 руб. к стоимости поездки
  • Посадка на мотоцикл осуществляется только после инструктажа от байкера, c которым вы поедете
  • Мотоциклетный шлем выдаём, дополнительную защиту — по запросу
  • Место для сумок или небольших рюкзаков есть
  • Возможны изменения маршрута по обоюдному согласию. Прогулку можно организовать в дневное или вечернее время (без развода мостов)
  • Вас прокачу я или другой гид-байкер из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник7777 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 3165 туристов
Я родился в Ленинграде и вырос в Санкт-Петербурге. По образованию архитектор, член Союза архитекторов России. С 2008 года провожу экскурсии в Санкт-Петербурге в пешеходном, автомобильном и мотоформате. Мистические, андеграундные, архитектурные или обзорные — каждую программу мы с моей командой готовим много лет и доводим до идеала. Петербург, Кронштадт, Петергоф и Новгород — вот города, где я вам помогу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
47
4
1
3
2
1
Д
Покататься на круизере по ночному Петербургу- оказалась отличная идея. Незабываемые впечатления. Совершенно по новому город воспринимается. Время просто пролетело. За возможность посмотреть на развод мостов и фотосессию отдельное спасибо организаторам!
Покататься на круизере по ночному Петербургу- оказалась отличная идея. Незабываемые впечатления. Совершенно по новому город воспринимается.
Покататься на круизере по ночному Петербургу- оказалась отличная идея. Незабываемые впечатления. Совершенно по новому город воспринимается.
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М
Спасибо большое Андрею за организованную мото- экскурсию по ночному Питеру! Это прям Что-то!!! Это то, чего давно хотелось: промчаться на байке. А тут еще и по Питеру, да еще и с экскурсией и небольшой, но очень ценной, фотосессией 😊👍. Выбирайте эту экскурсию и вы не пожалеете!
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Р
Добрый день!
Все было очень круто)) спасибо большое. Мечта №… V+++
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С
В первую ночь моего короткого нахождения в Питере я заказала мото тур по ночному городу. 2 сентябя. Ночью меня встретил сильный и красивый Илья и его мощный Харлей. И понеслись
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…. я в первый раз на такой машине, первый раз в Питере, и в первую ночь у меня такое открытие города, с его нестандартной стороны. Все это случилось благодаря отличной и слаженной работе ребят из команды. Я ещё ошиблась с датой при заказе и мне помогли сменить,среагировали. Илья отличный, опытный водитель, путь и движение и все повороты и виражи были уверенными, точными. На остановках и по пути были рассказы о городе,архитектуре, истории людей, мостов, зданий. Гид знает много фактов, обычных и нестандартных. Конечно развод мостов, история их строительства, происхождения и назначения. Я в детском восторге от поездки! Мне ещё повезло (помимо встречи с Ильёй,) с погодой, и с тем что мало туристов было, был вторник. Кстати плейлист отличный. Рекомендую всем кто едет в славный город Петра, и может тем кто живёт в нем и хочет что то необычное,адреналина, новых фактов. Сегодня я случайно попала в салон Harley Davidson в Лахте,любовалась и восхищалась монстрами,и понимаю что мотоцикл,именно такой это просто часть жизни этих ребят. Всем здоровья и всех благ, гоняйте аккуратно, вас ждут дома, и новые туристы!
Таня. 51 год

В первую ночь моего короткого нахождения в Питере я заказала мото тур по ночному городу. 2
В первую ночь моего короткого нахождения в Питере я заказала мото тур по ночному городу. 2
В первую ночь моего короткого нахождения в Питере я заказала мото тур по ночному городу. 2
В первую ночь моего короткого нахождения в Питере я заказала мото тур по ночному городу. 2
В первую ночь моего короткого нахождения в Питере я заказала мото тур по ночному городу. 2
В первую ночь моего короткого нахождения в Питере я заказала мото тур по ночному городу. 2
В первую ночь моего короткого нахождения в Питере я заказала мото тур по ночному городу. 2
В первую ночь моего короткого нахождения в Питере я заказала мото тур по ночному городу. 2
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Оксана
Совершенно сумасшедшая прогулка на Хаммерах по ночному Питеру - с музыкой, ревом моторов, ветром в лицо и в завершение - мы увидели развод Дворцового моста!
Спасибо Григорию и его друзьям - все было очень круто👏👍🏼🤝! Всем, кому интересен город и хотелось бы узнать его получше - советуем прокатиться - это совсем не страшно, вы получите незабываемые впечатления!
Совершенно сумасшедшая прогулка на Хаммерах по ночному Питеру - с музыкой, ревом моторов, ветром в лицо
Совершенно сумасшедшая прогулка на Хаммерах по ночному Питеру - с музыкой, ревом моторов, ветром в лицо
Совершенно сумасшедшая прогулка на Хаммерах по ночному Питеру - с музыкой, ревом моторов, ветром в лицо
Совершенно сумасшедшая прогулка на Хаммерах по ночному Питеру - с музыкой, ревом моторов, ветром в лицо
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Татьяна
Огромное спасибо Андрею и Денису! Экскурсия бомбическая!! Море положительных эмоций, восторг от поездки на мотоцикле, много неизвестных и интересных фактов, которые можно узнать не в каждой экскурсии, интересная подача материала! И мне и сыну 13 лет оч понравилось. Много фактов и историй осталось в памяти!! Всем рекомендую! Однозначно ехать!!! 🏍️🏍️🏍️
Огромное спасибо Андрею и Денису! Экскурсия бомбическая!! Море положительных эмоций, восторг от поездки на мотоцикле, много
Огромное спасибо Андрею и Денису! Экскурсия бомбическая!! Море положительных эмоций, восторг от поездки на мотоцикле, много
Огромное спасибо Андрею и Денису! Экскурсия бомбическая!! Море положительных эмоций, восторг от поездки на мотоцикле, много
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