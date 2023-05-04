Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»

Увидеть набережные и мосты одного из красивейших городов мира с необычной стороны и в новом свете

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Для любителей погулять по Питеру до позднего часа в тёплое время года развод мостов может стать неприятным сюрпризом. Пока другие отчаянно пытаются успеть на нужную сторону, мы устроим для вас настоящее приключение. Начнётся оно в полночь — а дальше скорость, драйв, интересные рассказы и отличные виды. Летние ночи в Петербурге слишком коротки, чтобы упускать такую возможность!
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дворы пусты, развели мосты

Сумерки — это время для ярких впечатлений. Успеть на вечерний «парад мостов» и насладиться любимым аттракционом жителей и гостей Северной столицы сразу несколько раз за ночь поможет опытный гид на мощном мотоцикле. Как любят говорить петербуржцы, ночь за мостами может окончиться приключением. Так и будет!

Калейдоскоп эмоций

Полуторачасовая прогулка пролетит на одном дыхании — ведь мимо вас пронесутся центральные набережные и мосты, соборы, старинные особняки. Мы прокатимся по всему Невскому проспекту и пересечем Неву. На пути нам встретятся самые красивые разводные мосты города: Александра Невского, Петра Великого, Литейный, Троицкий и Благовещенский. Кульминация будет в лучшей видовой точке города, где вы понаблюдаете, как разводится Дворцовый мост, а в его раскрытых створах светится шпиль Петропавловского собора.

Организационные детали

  • Цвет и марка мотоциклов — на выбор по согласованию
  • Ограничение веса участника — 110 кг, при этом если вес пассажира от 99 кг, +1000 руб. к стоимости поездки
  • Допускаются дети с 12 лет. Для участников до 16 лет — скидка 30%.
  • Посадка на мотоцикл осуществляется только после инструктажа от байкера, c которым вы поедете
  • Мотоциклетный шлем выдаём, дополнительную защиту — по запросу
  • Место для сумок или небольших рюкзаков есть
  • Возможны изменения маршрута по обоюдному согласию. Прогулку можно организовать в дневное или вечернее время (без развода мостов)
  • Вас прокачу я или другой гид-байкер из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
Невский проспект
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Вечерние
Набережная
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