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…. я в первый раз на такой машине, первый раз в Питере, и в первую ночь у меня такое открытие города, с его нестандартной стороны. Все это случилось благодаря отличной и слаженной работе ребят из команды. Я ещё ошиблась с датой при заказе и мне помогли сменить,среагировали. Илья отличный, опытный водитель, путь и движение и все повороты и виражи были уверенными, точными. На остановках и по пути были рассказы о городе,архитектуре, истории людей, мостов, зданий. Гид знает много фактов, обычных и нестандартных. Конечно развод мостов, история их строительства, происхождения и назначения. Я в детском восторге от поездки! Мне ещё повезло (помимо встречи с Ильёй,) с погодой, и с тем что мало туристов было, был вторник. Кстати плейлист отличный. Рекомендую всем кто едет в славный город Петра, и может тем кто живёт в нем и хочет что то необычное,адреналина, новых фактов. Сегодня я случайно попала в салон Harley Davidson в Лахте,любовалась и восхищалась монстрами,и понимаю что мотоцикл,именно такой это просто часть жизни этих ребят. Всем здоровья и всех благ, гоняйте аккуратно, вас ждут дома, и новые туристы!

Таня. 51 год