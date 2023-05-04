Для любителей погулять по Питеру до позднего часа в тёплое время года развод мостов может стать неприятным сюрпризом. Пока другие отчаянно пытаются успеть на нужную сторону, мы устроим для вас настоящее приключение. Начнётся оно в полночь — а дальше скорость, драйв, интересные рассказы и отличные виды. Летние ночи в Петербурге слишком коротки, чтобы упускать такую возможность!

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Описание

Что вас ожидает

Дворы пусты, развели мосты

Сумерки — это время для ярких впечатлений. Успеть на вечерний «парад мостов» и насладиться любимым аттракционом жителей и гостей Северной столицы сразу несколько раз за ночь поможет опытный гид на мощном мотоцикле. Как любят говорить петербуржцы, ночь за мостами может окончиться приключением. Так и будет!

Калейдоскоп эмоций

Полуторачасовая прогулка пролетит на одном дыхании — ведь мимо вас пронесутся центральные набережные и мосты, соборы, старинные особняки. Мы прокатимся по всему Невскому проспекту и пересечем Неву. На пути нам встретятся самые красивые разводные мосты города: Александра Невского, Петра Великого, Литейный, Троицкий и Благовещенский. Кульминация будет в лучшей видовой точке города, где вы понаблюдаете, как разводится Дворцовый мост, а в его раскрытых створах светится шпиль Петропавловского собора.

Организационные детали