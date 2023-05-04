Увидеть набережные и мосты одного из красивейших городов мира с необычной стороны и в новом свете
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даты
Описание
Что вас ожидает
Дворы пусты, развели мосты
Сумерки — это время для ярких впечатлений. Успеть на вечерний «парад мостов» и насладиться любимым аттракционом жителей и гостей Северной столицы сразу несколько раз за ночь поможет опытный гид на мощном мотоцикле. Как любят говорить петербуржцы, ночь за мостами может окончиться приключением. Так и будет!
Калейдоскоп эмоций
Полуторачасовая прогулка пролетит на одном дыхании — ведь мимо вас пронесутся центральные набережные и мосты, соборы, старинные особняки. Мы прокатимся по всему Невскому проспекту и пересечем Неву. На пути нам встретятся самые красивые разводные мосты города: Александра Невского, Петра Великого, Литейный, Троицкий и Благовещенский. Кульминация будет в лучшей видовой точке города, где вы понаблюдаете, как разводится Дворцовый мост, а в его раскрытых створах светится шпиль Петропавловского собора.
Организационные детали
- Цвет и марка мотоциклов — на выбор по согласованию
- Ограничение веса участника — 110 кг, при этом если вес пассажира от 99 кг, +1000 руб. к стоимости поездки
- Допускаются дети с 12 лет. Для участников до 16 лет — скидка 30%.
- Посадка на мотоцикл осуществляется только после инструктажа от байкера, c которым вы поедете
- Мотоциклетный шлем выдаём, дополнительную защиту — по запросу
- Место для сумок или небольших рюкзаков есть
- Возможны изменения маршрута по обоюдному согласию. Прогулку можно организовать в дневное или вечернее время (без развода мостов)
- Вас прокачу я или другой гид-байкер из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Невский проспект»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.