Прогулка начинается в полночь и предлагает яркие впечатления от вида центральных набережных, соборов и старинных особняков. В программе - посещение лучших видовых точек города, включая Дворцовый мост и Петропавловский собор.
Опытный гид обеспечит безопасность и комфорт, а летние ночи добавят романтики в это незабываемое приключение
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Уникальные виды разводных мостов
- 🏍️ Драйв и скорость на мотоцикле
- 🌆 Виды ночного Петербурга
- 🕛 Старт в полночь для максимальных впечатлений
- 👨🏫 Сопровождение опытного гида
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Александра Невского мост
- Петра Великого мост
- Литейный мост
- Троицкий мост
- Благовещенский мост
- Дворцовый мост
- Петропавловский собор
Описание экскурсии
Дворы пусты, развели мосты
Сумерки — это время для ярких впечатлений. Успеть на вечерний «парад мостов» и насладиться любимым аттракционом жителей и гостей Северной столицы сразу несколько раз за ночь поможет опытный гид на мощном мотоцикле. Как любят говорить петербуржцы, ночь за мостами может окончиться приключением. Так и будет!
Калейдоскоп эмоций
Полуторачасовая прогулка пролетит на одном дыхании — ведь мимо вас пронесутся центральные набережные и мосты, соборы, старинные особняки. Мы прокатимся по всему Невскому проспекту и пересечём Неву. На пути нам встретятся самые красивые разводные мосты города: Александра Невского, Петра Великого, Литейный, Троицкий и Благовещенский. Кульминация будет в лучшей видовой точке города, где вы понаблюдаете, как разводится Дворцовый мост, а в его раскрытых створах светится шпиль Петропавловского собора.
Организационные детали
- Старт экскурсии возможен не позднее 00:00
- Ограничение веса участника — 109 кг, при этом если вес пассажира от 95 кг, +1000 руб. к стоимости поездки
- Посадка на мотоцикл осуществляется только после инструктажа от байкера, c которым вы поедете
- Мотоциклетный шлем выдаём, дополнительную защиту — по запросу
- Место для сумок или небольших рюкзаков есть
- Возможны изменения маршрута по обоюдному согласию. Прогулку можно организовать в дневное или вечернее время (без развода мостов)
- Вас прокачу я или другой гид-байкер из нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|7777 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Все было очень круто)) спасибо большое. Мечта №… V+++
Спасибо Григорию и его друзьям - все было очень круто👏👍🏼🤝! Всем, кому интересен город и хотелось бы узнать его получше - советуем прокатиться - это совсем не страшно, вы получите незабываемые впечатления!