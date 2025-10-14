Путешествие в средневековую сказку Выборг — путешествие сквозь века. Здесь средневековые стены древнего замка возвышаются над водами залива, а узкие улочки старого города хранят эхо давно минувших дней. В этом удивительном месте время словно замедляет свой бег. Вы окажетесь в атмосфере настоящей средневековой Европы, где могучие бастионы соседствуют с изящной архитектурой северного модерна, а башня Святого Олафа смотрит в небо с высоты птичьего полёта. Особую магию городу придаёт парк «Монрепо» — удивительный уголок природы. Что вы узнаете:

Тайны и легенды о рыцарях и замке Святого Олафа • Секреты ганзейской архитектуры и значение городских символов • Быт и нравы ремесленников, купцов и аристократов разных эпох • Мистические истории и природные загадки парка «Монрепо».