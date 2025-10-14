Мои заказы

Средневековый Выборг

Отправьтесь в удивительное путешествие в атмосферу средневековой Европы! Прогуляйтесь по узким улочкам старого города, поднимитесь на башню Святого Олафа и насладитесь тишиной волшебного парка «Монрепо». Здесь каждый камень хранит легенды о рыцарях, мореплавателях и забытых, но интересных временах.
Описание экскурсии

Путешествие в средневековую сказку Выборг — путешествие сквозь века. Здесь средневековые стены древнего замка возвышаются над водами залива, а узкие улочки старого города хранят эхо давно минувших дней. В этом удивительном месте время словно замедляет свой бег. Вы окажетесь в атмосфере настоящей средневековой Европы, где могучие бастионы соседствуют с изящной архитектурой северного модерна, а башня Святого Олафа смотрит в небо с высоты птичьего полёта. Особую магию городу придаёт парк «Монрепо» — удивительный уголок природы. Что вы узнаете:
Тайны и легенды о рыцарях и замке Святого Олафа • Секреты ганзейской архитектуры и значение городских символов • Быт и нравы ремесленников, купцов и аристократов разных эпох • Мистические истории и природные загадки парка «Монрепо».

По субботам в 09:00

Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортабельный автобус
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Обед
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
СТ.М. площадь Восстания, Лиговский пр. дом 10
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

2
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
1
И
Ирина
14 окт 2025
Безобразная организация экскурсии. Гид пожилой мужчина, которому было тяжело ходить из-за больной ноги. Организовать группу ему было тяжело. По человечески, его было жаль. Претензии к организаторам. Экскурсия продолжительная, питание только на перекусах. Вообщем, деньги потратила зря.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

