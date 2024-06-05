Е Елена Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости Спасибо экскурсоводу Вадиму за замечательную экскурсию, очень познавательно и информативно!

Е Екатерина Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости Прекрасная экскурсия.

О Олеся Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости Отличная экскурсия! Благодарю!

Д Дмитрий Шедевры великого города + Эрмитаж Конечно, за короткое время много посмотреть не получилось, но общее представление получили. Самое главное, Петропавловку посетили и в конце Дворцовая площадь и Эрмитаж. Гид Вадим настоящий эрудит и профессионал. Вообщем, все понравилось.

О Ольга Шедевры великого города + Эрмитаж Отличная обзорная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Юле было очень познавательно и интересно.

Я Яна Царское Село: групповая экскурсия по Екатерининскому дворцу Экскурсия понравилась. В солнечную погоду погулять по парку и дворцу одно удовольствие. Большое спасибо экскурсоводу Дмитрию. Очень хороший рассказчик и организатор.

Н Надежда Авторская прогулка «Настоящий Невский» читать дальше парадных!! (По-московски, под'ездов), прошлись по скрытым от глаз фланирующей публики дворам Невского. Море востока, положитнльные эмоции и неожиданности во время прогулки. Дмитрий подготовил отличный, ни на что похожий материал по истории города. Мы вместе посетили настоящую коммуналку, увидели пару настоящих Питерских

М Марина Авторская прогулка «Настоящий Невский» Экскурсия по городу с Дмитрием оказалась очень содержательной. Дмитрий настоящий хранитель истории города. Рекомендую Дмитрия, как экскурсовода. Время пролетело незаметно!

О Ольга Авторская прогулка «Настоящий Невский» Добрый день! Меня трудно удивить! Но Дмитрию удалось! Спасибо за экскурсию, за общение. Я знала Невский, но тут узнала много нового! Я просто в восторге!!! Спасибо большое! Рекомендую всем! Не пожалеете