От Московского вокзала – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 12 экскурсий в категории «От Московского вокзала» в Санкт-Петербурге, цены от 780 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
2.5 часа
608 отзывов
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1200780 за человека
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
От Пушкина и Достоевского до стиляг и панков - взглянуть на парадную улицу как на живую часть города
Начало: В районе ст. метро Площадь Восстания
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
«По улицам слона водили…». Слоновьи дворы и прочие диковинки Петербурга
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
69 отзывов
Уникальная экскурсия в Санкт-Петербурге: Следы истории и слонов
Погрузитесь в атмосферу старинного Петербурга, открывая его скрытые уголки и удивительные истории
Начало: В районе площади Восстания
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
60004 800 за всё до 8 чел.
Шедевры великого города + Эрмитаж
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
287 отзывов
Шедевры великого города + Эрмитаж
Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
18001 620 за человека
Царское Село: групповая экскурсия по Екатерининскому дворцу
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
24 отзыва
Царское Село: путешествие по Екатерининскому дворцу
Исследуйте величие Екатерининского дворца, открывая тайны Янтарной комнаты и великолепие русского барокко
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
2 850 за человека
Великолепный вечерний Петербург: экскурсия на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Великолепный вечерний Петербург: экскурсия на минивэне
Главные достопримечательности Северной столицы - в самое эффектное время суток
Завтра в 19:30
9 июня в 18:30
8 600 за всё до 7 чел.
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и теплоходной прогулкой
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Аудиогид
4.5 часа
4 отзыва
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и теплоходной прогулкой
Познакомиться с историей и архитектурными шедеврами города и рассмотреть уникальные мозаики храма
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
10 июня в 14:30
14 июня в 14:30
2 100 за человека
Обзорная экскурсия с посещением крейсера Аврора
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
6 отзывов
Обзорная экскурсия с посещением крейсера Аврора
Прокатиться по главным улицам Петербурга и навестить памятник-символ революции
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
2 100 за человека
Обзорная экскурсия по Петербургу на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Обзорная экскурсия по Петербургу на минивэне
Познакомиться с самыми красивыми и важными памятниками имперской столицы
Завтра в 19:00
9 июня в 08:00
8 400 за всё до 7 чел.
Неклассический Петербург: дом Распутина, мать Ленина и мемуары царей
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Неклассический Петербург: дом Распутина, мать Ленина и мемуары царей
Увидеть город под другим углом с помощью мемуаров известных личностей на автоэкскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 600 за всё до 4 чел.
Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
8 отзывов
Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
Лахта-центр, Севкабель-порт, Новая Голландия и мир концептуального искусства на автобусной экскурсии
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
12 июня в 13:00
19 июня в 13:00
2 400 за человека
Морской Кронштадт: автобусная и теплоходная экскурсия
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
10 часов
28 отзывов
Морской Кронштадт: автобусная и теплоходная экскурсия
Познакомиться с городом-портом, рассмотреть форты с воды и приобщиться к истории русского флота
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «От Московского вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
  2. Авторская прогулка «Настоящий Невский»
  3. «По улицам слона водили…». Слоновьи дворы и прочие диковинки Петербурга
  4. Шедевры великого города + Эрмитаж
  5. Царское Село: групповая экскурсия по Екатерининскому дворцу
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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