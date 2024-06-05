1 чел.
По популярности
скидка
35%
Групповая
2.5 часа
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1200780₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
От Пушкина и Достоевского до стиляг и панков - взглянуть на парадную улицу как на живую часть города
Начало: В районе ст. метро Площадь Восстания
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия в Санкт-Петербурге: Следы истории и слонов
Погрузитесь в атмосферу старинного Петербурга, открывая его скрытые уголки и удивительные истории
Начало: В районе площади Восстания
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
60004 800₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
Шедевры великого города + Эрмитаж
Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
18001 620₽ за человека
Групповая
7 часов
Царское Село: путешествие по Екатерининскому дворцу
Исследуйте величие Екатерининского дворца, открывая тайны Янтарной комнаты и великолепие русского барокко
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
2 850₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Великолепный вечерний Петербург: экскурсия на минивэне
Главные достопримечательности Северной столицы - в самое эффектное время суток
Завтра в 19:30
9 июня в 18:30
8 600₽ за всё до 7 чел.
Аудиогид
4.5 часа
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и теплоходной прогулкой
Познакомиться с историей и архитектурными шедеврами города и рассмотреть уникальные мозаики храма
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
10 июня в 14:30
14 июня в 14:30
2 100₽ за человека
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия с посещением крейсера Аврора
Прокатиться по главным улицам Петербурга и навестить памятник-символ революции
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
2 100₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Петербургу на минивэне
Познакомиться с самыми красивыми и важными памятниками имперской столицы
Завтра в 19:00
9 июня в 08:00
8 400₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неклассический Петербург: дом Распутина, мать Ленина и мемуары царей
Увидеть город под другим углом с помощью мемуаров известных личностей на автоэкскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 600₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
Лахта-центр, Севкабель-порт, Новая Голландия и мир концептуального искусства на автобусной экскурсии
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
12 июня в 13:00
19 июня в 13:00
2 400₽ за человека
Групповая
10 часов
Морской Кронштадт: автобусная и теплоходная экскурсия
Познакомиться с городом-портом, рассмотреть форты с воды и приобщиться к истории русского флота
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Спасибо экскурсоводу Вадиму за замечательную экскурсию, очень познавательно и информативно!
- ЕЕкатерина4 июня 2024Прекрасная экскурсия.
- ООлеся4 июня 2024Отличная экскурсия! Благодарю!
- ДДмитрий1 июня 2024Конечно, за короткое время много посмотреть не получилось, но общее представление получили. Самое главное, Петропавловку посетили и в конце Дворцовая площадь и Эрмитаж. Гид Вадим настоящий эрудит и профессионал. Вообщем, все понравилось.
- ООльга1 июня 2024Отличная обзорная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Юле было очень познавательно и интересно.
- ЯЯна25 мая 2024Экскурсия понравилась. В солнечную погоду погулять по парку и дворцу одно удовольствие. Большое спасибо экскурсоводу Дмитрию. Очень хороший рассказчик и организатор.
- ННадежда24 мая 2024Дмитрий подготовил отличный, ни на что похожий материал по истории города. Мы вместе посетили настоящую коммуналку, увидели пару настоящих Питерских
- ММарина24 мая 2024Экскурсия по городу с Дмитрием оказалась очень содержательной. Дмитрий настоящий хранитель истории города. Рекомендую Дмитрия, как экскурсовода. Время пролетело незаметно!
- ООльга22 мая 2024Добрый день! Меня трудно удивить! Но Дмитрию удалось! Спасибо за экскурсию, за общение. Я знала Невский, но тут узнала много нового! Я просто в восторге!!! Спасибо большое! Рекомендую всем! Не пожалеете
- ММарина19 мая 2024Очень приятная экскурсия! Непременно бронируйте - для первого знакомства с городом идеально!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «От Московского вокзала»
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