Зимний дворец, бывшая резиденция русских царей, открывает свои двери для всех, кто хочет узнать больше о жизни Романовых. Парадные залы, тронные комнаты и будуары императрицы Марии Александровны впечатляют своей роскошью. Экскурсия расскажет о светских балах, дворцовых заговорах и революции.



Входные билеты в Эрмитаж включены, что позволяет вам продолжить самостоятельное изучение после экскурсии. Не упустите шанс прикоснуться к истории

Лучшее время для посещения

Лучшие месяцы для посещения Зимнего дворца - с сентября по май. В это время поток туристов снижается, что позволяет насладиться экскурсиями без суеты. Внутренние залы Эрмитажа всегда комфортны для посещения, независимо от времени года.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.