Романовы в Зимнем дворце: парадные и жилые покои (билеты включены)

Посетите Зимний дворец и узнайте о жизни Романовых. Парадные залы, жилые покои и часы «Павлин» - всё это ждёт вас с билетами в Эрмитаж
Зимний дворец, бывшая резиденция русских царей, открывает свои двери для всех, кто хочет узнать больше о жизни Романовых. Парадные залы, тронные комнаты и будуары императрицы Марии Александровны впечатляют своей роскошью. Экскурсия расскажет о светских балах, дворцовых заговорах и революции.

Входные билеты в Эрмитаж включены, что позволяет вам продолжить самостоятельное изучение после экскурсии. Не упустите шанс прикоснуться к истории
5
35 отзывов

6 причин купить этот билет

  • 🏰 Уникальная экскурсия по Зимнему дворцу
  • 🎟️ Билеты в Эрмитаж включены
  • 🕰️ Знаменитые часы «Павлин»
  • 👑 История Романовых
  • 🖼️ Портретная галерея
  • 📚 Жилые покои и библиотека

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Зимнего дворца - с сентября по май. В это время поток туристов снижается, что позволяет насладиться экскурсиями без суеты. Внутренние залы Эрмитажа всегда комфортны для посещения, независимо от времени года.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Романовы в Зимнем дворце: парадные и жилые покои (билеты включены)
Романовы в Зимнем дворце: парадные и жилые покои (билеты включены)
Романовы в Зимнем дворце: парадные и жилые покои (билеты включены)
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя
Время начала: 11:00, 14:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Зимний дворец
  • Тронные залы
  • Часы «Павлин»
  • Портретная галерея
  • Дворцовая церковь

Описание билета

Вы пройдёте по парадным залам и посетите галерею портретов Романовых.

Увидите жилые покои — будуары, библиотеку и дворцовую церковь.

Рассмотрите знаменитую золотую птицу — часы «Павлин».

Узнаете:

  • Какими были русские цари в повседневной и парадной жизни
  • Как проводили часы досуга и где принимали важные решения
  • Кто был первым владельцем Зимнего, кто последним, а кто из Романовых почти не жил во дворце
  • Какие события повлияли на внешний и внутренний облик дворца
  • Как случился катастрофический пожар в Зимнем и почему никто не был наказан

Наш маршрут:

  • Парадная лестница
  • Фельдмаршальский зал
  • Большой и Малый тронный залы
  • Гербовый зал и Военная галерея 1812 года
  • Дворцовая церковь
  • Танцевальный и концертный залы
  • Павильонный зал, Висячий сад и часы «Павлин»
  • Золотая и Малахитовая гостиные
  • Будуары императрицы Марии Александровны
  • Арабская и Белая столовые
  • Библиотека

Организационные детали

  • Входные билеты в Эрмитаж включены в стоимость. Билеты заказываются заранее. После отмены бронирования с вашей стороны их стоимость не возвращается
  • После экскурсии вы можете остаться в музее и самостоятельно продолжить осмотр
  • Рекомендуемый возраст — от 12 лет
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

во вторник, среду, четверг и субботу в 11:00 и 14:00, в пятницу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 11:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный3099 ₽
Дети до 16 лет2750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Атлантов
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник, среду, четверг и субботу в 11:00 и 14:00, в пятницу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 11:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5679 туристов
Здравствуйте! Мы — команда увлечённых гидов, уже более 12 лет разрабатываем и организуем экскурсии по Петербургу и его пригородам, в Выборг и Карелию. С нами вы узнаете об истории и архитектуре, мифах и легендах, известных людях и простых жителях. Необычные маршруты или классика — нам всё под силу. Расскажем о Петербурге интересно и познавательно: взрослым и детям, знатокам и любителям.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Фотографии от путешественников
О
Оксана
1 ноя 2025
Прекрасная экскурсия
Перед посещением Эрмитажа просмотрела много предложений экскурсий по Эрмитажу, выбрала именно эту
Я не первый раз в Эрмитаже, но узнала много нового. А моя внучка пришла в Эрмитаж впервые, именно
читать дальше

для неё я выбрала эту экскурсию. Очень рекомендую, особенно тем кто в Эрмитаже впервые
Огромная заслуга в этом экскурсовода Надежды! За два часа мы увидели основные залы Зимнего дворца, связанные с жизнью и правлением династии Романовых и их личные покои. У Надежды очень содержательный, объёмный материал по теме экскурсии. Очень приятный, лаконичный голос, великолепная манера рассказа, что для меня крайне важно для экскурсовода. Она отвечает на любые вопросы, возникающие при осмотре залов и экспонатов, при этом не сбивается и не отступает от темы и от этого экскурсия становиться ещё более интересной. В теме экскурсии перечислены основные залы, но мы увидели и узнали гораздо больше. Даже при переходе из одного зала в другой Надежда постоянно что-то рассказывала об истории Зимнего дворца, русских императоров и выдающихся людях того времени. Большое спасибо!

Н
Наталья
27 окт 2025
Отличная тематическая экскурсия в шикарных декорациях дворца. Экскурсовод рассказывает интересные детали, благодаря которым формируется не только образ парадной царской семьи, но и понимание их бытовой жизни. Рекомендую!
Отличная тематическая экскурсия в шикарных декорациях дворца. Экскурсовод рассказывает интересные детали, благодаря которым формируется не только
Д
Дарья
12 окт 2025
Замечательная и очень интересная экскурсия, столько интересных фактов!
Замечательная и очень интересная экскурсия, столько интересных фактов!
В
Волчанкая
10 окт 2025
Спасибо огромное Надежде!Экскурсия была очень увлекательна!Узнали много новой и интересной информации,Надежда знала ответы на все наши дополнительные вопросы!Чувствуется что человек относится со всей душой к своему делу!И вообще Надежда очень приятная,милая девушка!Время с ней пролетело незаметно!Очень рады,что есть такие профессионалы!Мы в восторге!Советуем всем посетить эту экскурсию!
Спасибо огромное Надежде!Экскурсия была очень увлекательна!Узнали много новой и интересной информации,Надежда знала ответы на все наши дополнительные вопросы!Чувствуется что человек относится со всей душой к своему делу!И вообще Надежда очень приятная,милая девушка!Время с ней пролетело незаметно!Очень рады,что есть такие профессионалы!Мы в восторге!Советуем всем посетить эту экскурсию!
А
Анастасия
6 окт 2025
Экскурсию по Зимнему мне проводила Валерия. Очень приятная девушка, явно владеет материалом, и что не маловажно, любит людей о которых рассказывает. Экскурсия получилась очень интересной.
Экскурсию по Зимнему мне проводила Валерия. Очень приятная девушка, явно владеет материалом, и что не маловажно, любит людей о которых рассказывает. Экскурсия получилась очень интересной.
Н
Наталья
13 сен 2025
Заказывала экскурсию для родителей, они остались в восторге, спасибо Ольге! Всё с большой любовью к теме и большим уважением к гостям города!
А
Андреас
13 сен 2025
Выражаю огромную благодарность экскурсоводу Марине. Экскурсия пролетела незаметно, потому что материал был настолько интересен, что о времени даже не думалось. Очень удобно, что экскурсия проводится в мини-группе: можно задать вопрос
читать дальше

и сразу получить ответ. Марина прекрасно подготовлена, знает материал на все 101 % и видно, что она любит своё дело и отлично в нём разбирается.
После экскурсии мы продолжили прогулку по залам самостоятельно, следуя рекомендациям Марины, - и мы не прогадали!
Рекомендую 👍🏻

Выражаю огромную благодарность экскурсоводу Марине. Экскурсия пролетела незаметно, потому что материал был настолько интересен, что о времени даже не думалось. Очень удобно, что экскурсия проводится в мини-группе: можно задать вопрос и сразу получить ответ. Марина прекрасно подготовлена, знает материал на все 101 % и видно, что она любит своё дело и отлично в нём разбирается.
После экскурсии мы продолжили прогулку по залам самостоятельно, следуя рекомендациям Марины, - и мы не прогадали!
Рекомендую 👍🏻
О
Оксана
12 сен 2025
Экскурсия -"бомба"! Экскурсовод Марина - самый замечательный! Преподносит все ооо очень интересно, не скучно, масштабно и одновременно ёмко 👍
Ольга
Ольга
30 авг 2025
Экскурсия очень понравилась! С нами была гид Марина. Очень приятная девушка. Рассказывала интересно, отвечала на все наши вопросы. Спасибо за увлекательное путешествие!
Н
Наталья
19 авг 2025
У нас был отличный экскурсовод Надежда. 19.08.2025.
Она прекрасно рассказывала и отвечала на все дополнительные вопросы. Экскурсия была интересной и полезной. Очень внимательна к мелочам, видно, что человек на своем месте.
Е
Елена
13 авг 2025
Надежда- молодая и симпатичная девушка - прекрасно провела экскурсию. Только приятные впечатления. Информация лаконичная, понятная и очень интересная. На все вопросы получены ответы. Желаю вам процветания и успехов. 🌹🌹🌹
И
Ирина
26 июл 2025
Экскурсия понравилась. Гид Ольга рассказывает интересно, маршрут комфортный, тема не избитый. Рекомендую.
Светлана
Светлана
18 июл 2025
Огромное спасибо за такую интересную экскурсию! Нам очень повезло с гидом Надеждой. Время полетело быстро, познавательно и интересно. Спасибо большое. Всем рекомендую.
Огромное спасибо за такую интересную экскурсию! Нам очень повезло с гидом Надеждой. Время полетело быстро, познавательно и интересно. Спасибо большое. Всем рекомендую.
А
Анна
7 июл 2025
Нам очень повезло с экурсоводом! Ирина - прекрасный рассказчик, мы с удовольствием погрузились в события из жизни Романовых, связанные с самым известным императорским дворцом России, восхитились великолепными его интерьерами. Два
читать дальше

с половиной часа пролетели незаметно, большое спасибо Ирине!
В Эрмитаже всегда проводятся и временные выставки, которые также можно посетить по входному билету. В этот раз мне удалось побывать на двух абсолютно разных, но очень интересных выставках: одна посвящена дуэлям, а вторая - моде 30-х годов 20 века.

М
Маргарита
5 июл 2025
Замечательный экскурсовод Валерия, хорошо поставлена речь, приятный голос, очень познавательно и ёмко. Рекомендую Валерию другим туристам👍

