Зимний дворец, бывшая резиденция русских царей, открывает свои двери для всех, кто хочет узнать больше о жизни Романовых. Парадные залы, тронные комнаты и будуары императрицы Марии Александровны впечатляют своей роскошью. Экскурсия расскажет о светских балах, дворцовых заговорах и революции.
Входные билеты в Эрмитаж включены, что позволяет вам продолжить самостоятельное изучение после экскурсии. Не упустите шанс прикоснуться к истории
6 причин купить этот билет
- 🏰 Уникальная экскурсия по Зимнему дворцу
- 🎟️ Билеты в Эрмитаж включены
- 🕰️ Знаменитые часы «Павлин»
- 👑 История Романовых
- 🖼️ Портретная галерея
- 📚 Жилые покои и библиотека
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Зимнего дворца - с сентября по май. В это время поток туристов снижается, что позволяет насладиться экскурсиями без суеты. Внутренние залы Эрмитажа всегда комфортны для посещения, независимо от времени года.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Зимний дворец
- Тронные залы
- Часы «Павлин»
- Портретная галерея
- Дворцовая церковь
Описание билета
Вы пройдёте по парадным залам и посетите галерею портретов Романовых.
Увидите жилые покои — будуары, библиотеку и дворцовую церковь.
Рассмотрите знаменитую золотую птицу — часы «Павлин».
Узнаете:
- Какими были русские цари в повседневной и парадной жизни
- Как проводили часы досуга и где принимали важные решения
- Кто был первым владельцем Зимнего, кто последним, а кто из Романовых почти не жил во дворце
- Какие события повлияли на внешний и внутренний облик дворца
- Как случился катастрофический пожар в Зимнем и почему никто не был наказан
Наш маршрут:
- Парадная лестница
- Фельдмаршальский зал
- Большой и Малый тронный залы
- Гербовый зал и Военная галерея 1812 года
- Дворцовая церковь
- Танцевальный и концертный залы
- Павильонный зал, Висячий сад и часы «Павлин»
- Золотая и Малахитовая гостиные
- Будуары императрицы Марии Александровны
- Арабская и Белая столовые
- Библиотека
Организационные детали
- Входные билеты в Эрмитаж включены в стоимость. Билеты заказываются заранее. После отмены бронирования с вашей стороны их стоимость не возвращается
- После экскурсии вы можете остаться в музее и самостоятельно продолжить осмотр
- Рекомендуемый возраст — от 12 лет
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
во вторник, среду, четверг и субботу в 11:00 и 14:00, в пятницу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 11:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3099 ₽
|Дети до 16 лет
|2750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Атлантов
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник, среду, четверг и субботу в 11:00 и 14:00, в пятницу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 11:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5679 туристов
Здравствуйте! Мы — команда увлечённых гидов, уже более 12 лет разрабатываем и организуем экскурсии по Петербургу и его пригородам, в Выборг и Карелию. С нами вы узнаете об истории и архитектуре, мифах и легендах, известных людях и простых жителях. Необычные маршруты или классика — нам всё под силу. Расскажем о Петербурге интересно и познавательно: взрослым и детям, знатокам и любителям.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Оксана
1 ноя 2025
Прекрасная экскурсия
Перед посещением Эрмитажа просмотрела много предложений экскурсий по Эрмитажу, выбрала именно эту
Я не первый раз в Эрмитаже, но узнала много нового. А моя внучка пришла в Эрмитаж впервые, именно
Н
Наталья
27 окт 2025
Отличная тематическая экскурсия в шикарных декорациях дворца. Экскурсовод рассказывает интересные детали, благодаря которым формируется не только образ парадной царской семьи, но и понимание их бытовой жизни. Рекомендую!
Д
Дарья
12 окт 2025
Замечательная и очень интересная экскурсия, столько интересных фактов!
В
Волчанкая
10 окт 2025
Спасибо огромное Надежде!Экскурсия была очень увлекательна!Узнали много новой и интересной информации,Надежда знала ответы на все наши дополнительные вопросы!Чувствуется что человек относится со всей душой к своему делу!И вообще Надежда очень приятная,милая девушка!Время с ней пролетело незаметно!Очень рады,что есть такие профессионалы!Мы в восторге!Советуем всем посетить эту экскурсию!
А
Анастасия
6 окт 2025
Экскурсию по Зимнему мне проводила Валерия. Очень приятная девушка, явно владеет материалом, и что не маловажно, любит людей о которых рассказывает. Экскурсия получилась очень интересной.
Н
Наталья
13 сен 2025
Заказывала экскурсию для родителей, они остались в восторге, спасибо Ольге! Всё с большой любовью к теме и большим уважением к гостям города!
А
Андреас
13 сен 2025
Выражаю огромную благодарность экскурсоводу Марине. Экскурсия пролетела незаметно, потому что материал был настолько интересен, что о времени даже не думалось. Очень удобно, что экскурсия проводится в мини-группе: можно задать вопрос
О
Оксана
12 сен 2025
Экскурсия -"бомба"! Экскурсовод Марина - самый замечательный! Преподносит все ооо очень интересно, не скучно, масштабно и одновременно ёмко 👍
Ольга
30 авг 2025
Экскурсия очень понравилась! С нами была гид Марина. Очень приятная девушка. Рассказывала интересно, отвечала на все наши вопросы. Спасибо за увлекательное путешествие!
Н
Наталья
19 авг 2025
У нас был отличный экскурсовод Надежда. 19.08.2025.
Она прекрасно рассказывала и отвечала на все дополнительные вопросы. Экскурсия была интересной и полезной. Очень внимательна к мелочам, видно, что человек на своем месте.
Е
Елена
13 авг 2025
Надежда- молодая и симпатичная девушка - прекрасно провела экскурсию. Только приятные впечатления. Информация лаконичная, понятная и очень интересная. На все вопросы получены ответы. Желаю вам процветания и успехов. 🌹🌹🌹
И
Ирина
26 июл 2025
Экскурсия понравилась. Гид Ольга рассказывает интересно, маршрут комфортный, тема не избитый. Рекомендую.
Светлана
18 июл 2025
Огромное спасибо за такую интересную экскурсию! Нам очень повезло с гидом Надеждой. Время полетело быстро, познавательно и интересно. Спасибо большое. Всем рекомендую.
А
Анна
7 июл 2025
Нам очень повезло с экурсоводом! Ирина - прекрасный рассказчик, мы с удовольствием погрузились в события из жизни Романовых, связанные с самым известным императорским дворцом России, восхитились великолепными его интерьерами. Два
М
Маргарита
5 июл 2025
Замечательный экскурсовод Валерия, хорошо поставлена речь, приятный голос, очень познавательно и ёмко. Рекомендую Валерию другим туристам👍
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
