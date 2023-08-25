Исследователи до сих пор спорят о роли Распутина в истории страны: провидец или шарлатан, целитель или развратник? Мы попытались воссоздать реальный портрет царского фаворита и представить правдивое повествование о его жизни и по-прежнему неразгаданной смерти. Вы окажетесь в аутентичной обстановке того времени, узнаете о предсказаниях старца и перипетиях его судьбы.

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Описание

Что вас ожидает

Начало нашей уникальной экскурсии — на улице возле дома на Гороховой, где Распутин провёл последние 2 года жизни. Именно отсюда поздно ночью он отправляется вместе с Феликсом Юсуповым во дворец на Мойке, где и происходит громкое политическое убийство.

Мы проследуем во двор, рассмотрим окна квартиры, где собирались друзья и почитатели Григория Ефимовича.

Пройдём в дом через парадный вход, который, по данным полицейского наблюдения, обычно пропускал в квартиру от 200 до 350 человек в день.

Вы притронетесь к подлинной ручке двери, которой касалась рука старца, побываете в кабинете, где он принимал посетителей.

Увидите исторические документы и услышите предсказания Распутина.

Побываете на лестнице, через которую Феликс Юсупов увёл Григория Ефимовича в свой дворец в тот злополучный вечер.

Взглянете другими глазами на личность Григория Распутина.

Наши экскурсоводы помогут разобраться в событиях, которые привели к гибели старца и стали переломными для России. Мы опираемся на подлинные архивные документы, исторические материалы и авторитетные публикации.

Вас ожидает полное погружение в атмосферу прошлого. Это незабываемое историческое путешествие подойдёт, как для почитателей Григория Распутина, так и для любителей истории в целом.

Организационные детали