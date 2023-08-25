Авторская экскурсия по квартире-музею Распутина

По-новому взглянуть на судьбу одного из самых таинственных персонажей царской России

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Исследователи до сих пор спорят о роли Распутина в истории страны: провидец или шарлатан, целитель или развратник? Мы попытались воссоздать реальный портрет царского фаворита и представить правдивое повествование о его жизни и по-прежнему неразгаданной смерти.

Вы окажетесь в аутентичной обстановке того времени, узнаете о предсказаниях старца и перипетиях его судьбы.
Авторская экскурсия по квартире-музею Распутина
Авторская экскурсия по квартире-музею Распутина
Авторская экскурсия по квартире-музею Распутина
Авторская экскурсия по квартире-музею Распутина
Авторская экскурсия по квартире-музею Распутина
Авторская экскурсия по квартире-музею Распутина
Авторская экскурсия по квартире-музею Распутина
Ближайшие даты:
29
авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Начало нашей уникальной экскурсии — на улице возле дома на Гороховой, где Распутин провёл последние 2 года жизни. Именно отсюда поздно ночью он отправляется вместе с Феликсом Юсуповым во дворец на Мойке, где и происходит громкое политическое убийство.

  • Мы проследуем во двор, рассмотрим окна квартиры, где собирались друзья и почитатели Григория Ефимовича.
  • Пройдём в дом через парадный вход, который, по данным полицейского наблюдения, обычно пропускал в квартиру от 200 до 350 человек в день.
  • Вы притронетесь к подлинной ручке двери, которой касалась рука старца, побываете в кабинете, где он принимал посетителей.
  • Увидите исторические документы и услышите предсказания Распутина.
  • Побываете на лестнице, через которую Феликс Юсупов увёл Григория Ефимовича в свой дворец в тот злополучный вечер.
  • Взглянете другими глазами на личность Григория Распутина.
  • Наши экскурсоводы помогут разобраться в событиях, которые привели к гибели старца и стали переломными для России. Мы опираемся на подлинные архивные документы, исторические материалы и авторитетные публикации.

Вас ожидает полное погружение в атмосферу прошлого. Это незабываемое историческое путешествие подойдёт, как для почитателей Григория Распутина, так и для любителей истории в целом.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Посещение квартиры-музея входит в стоимость
  • Желательно не опаздывать на экскурсию. В назначенное время группа отправится в квартиру, и экскурсовод не сможет вернуться за вами.

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Гороховой
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
25 авг 2023
Очень атмосферно, советую

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