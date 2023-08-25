По-новому взглянуть на судьбу одного из самых таинственных персонажей царской России
Исследователи до сих пор спорят о роли Распутина в истории страны: провидец или шарлатан, целитель или развратник? Мы попытались воссоздать реальный портрет царского фаворита и представить правдивое повествование о его жизни и по-прежнему неразгаданной смерти.
Вы окажетесь в аутентичной обстановке того времени, узнаете о предсказаниях старца и перипетиях его судьбы.
Вы окажетесь в аутентичной обстановке того времени, узнаете о предсказаниях старца и перипетиях его судьбы.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Начало нашей уникальной экскурсии — на улице возле дома на Гороховой, где Распутин провёл последние 2 года жизни. Именно отсюда поздно ночью он отправляется вместе с Феликсом Юсуповым во дворец на Мойке, где и происходит громкое политическое убийство.
- Мы проследуем во двор, рассмотрим окна квартиры, где собирались друзья и почитатели Григория Ефимовича.
- Пройдём в дом через парадный вход, который, по данным полицейского наблюдения, обычно пропускал в квартиру от 200 до 350 человек в день.
- Вы притронетесь к подлинной ручке двери, которой касалась рука старца, побываете в кабинете, где он принимал посетителей.
- Увидите исторические документы и услышите предсказания Распутина.
- Побываете на лестнице, через которую Феликс Юсупов увёл Григория Ефимовича в свой дворец в тот злополучный вечер.
- Взглянете другими глазами на личность Григория Распутина.
- Наши экскурсоводы помогут разобраться в событиях, которые привели к гибели старца и стали переломными для России. Мы опираемся на подлинные архивные документы, исторические материалы и авторитетные публикации.
Вас ожидает полное погружение в атмосферу прошлого. Это незабываемое историческое путешествие подойдёт, как для почитателей Григория Распутина, так и для любителей истории в целом.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Посещение квартиры-музея входит в стоимость
- Желательно не опаздывать на экскурсию. В назначенное время группа отправится в квартиру, и экскурсовод не сможет вернуться за вами.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Гороховой
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:30Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Квартира-музей Распутина открыта для посетителей с 2010 года. Наши пройфессиональные гиды имеют опыт работы в Эрмитаже и филологическое образование. Интересно и познавательно рассказывают о переломном периоде времени Царской России. Помогут взглянуть другими глазами на личность Григория Распутина. Наши экскурсии - для ценителей истории, которые любят погружаться в атмосферу прошлого.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
25 авг 2023
Очень атмосферно, советую
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