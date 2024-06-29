1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
7 часов
В тренде
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25002 250₽ за человека
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
За угол от Невского: экскурсия по скрытым дворам Петербурга
Погрузитесь в атмосферу настоящего Петербурга, пройдя сквозь проходные дворы, полные историй и архитектурных загадок
Начало: В районе станции метро «Площадь Восстания»
Сегодня в 13:00
3 июля в 13:00
990792₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
Тайные общества Петербурга до и после 1917 года
Прикоснуться к жизни тайных обществ и узнать их основные идеи на авторской экскурсии
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:30, в пятницу в 15:00, в субботу в 17:00
Сегодня в 17:30
4 июля в 17:30
12501 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Невскому проспекту
Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями
Начало: У входа в метро «Площадь Восстания»
3 июля в 07:00
4 июля в 07:00
от 2 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере
Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера
Начало: У м. Площадь Восстания
Сегодня в 14:00
Завтра в 20:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
1.5 часа
Невидимый Петербург
Заглянуть в «непарадный» центр города и узнать, как, кем и почему менялся его облик
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Расписание: во вторник и пятницу в 19:00, в четверг в 19:15, в субботу в 11:00, в воскресенье в 15:00
Завтра в 19:00
4 июля в 19:15
1 950₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Прикоснуться к истории легендарной рок-группы на улицах Петербурга
Начало: В районе метро Площадь Восстания
Завтра в 18:30
11 июля в 18:00
10 667₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия в Санкт-Петербурге: Следы истории и слонов
Погрузитесь в атмосферу старинного Петербурга, открывая его скрытые уголки и удивительные истории
Начало: В районе площади Восстания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60004 800₽ за всё до 8 чел.
Групповая
9 часов
Экскурсия в Петергоф: Большой дворец, фонтаны и музеи
Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны. Узнайте о создателях и владельцах Петергофа, оцените водную феерию и парадные залы
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
3 июля в 09:00
17 июля в 09:00
3 100₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Город-эстет Петербург: уникальное путешествие в прошлое
Загляните в уникальный мир истории Санкт-Петербурга вместе с экскурсией, которая раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В районе метро Площадь Восстание
Сегодня в 09:00
3 июля в 09:00
90008 550₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Символика масонского Петербурга
Понять символы петербургских фасадов и их влияние на коллективное бессознательное
Начало: В районе метро площадь Восстания
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
от 7 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
Понятные детям 12-15 лет истории о городе, архитектуре, людях - с загадками, страшилками и шутками
Начало: В районе метро Площадь Восстания
12 июля в 16:00
14 июля в 14:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Криминальное прошлое Лиговского проспекта
Атмосфера самого опасного района через истории бандитов и воров
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
14 июля в 10:00
15 июля в 10:00
от 3 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
6 часов
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Начало: Площадь Восстания д. 1
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от 1 200₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
От Пушкина и Достоевского до стиляг и панков - взглянуть на парадную улицу как на живую часть города
Начало: В районе ст. метро Площадь Восстания
12 июля в 16:00
14 июля в 14:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
35%
Групповая
3 часа
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1300845₽ за человека
скидка
10%
Групповая
7 часов
Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (билеты включены)
Автобусная экскурсия в самый известный дворцово-парковый ансамбль в пригороде Петербурга
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 10:30, 12:30 и 14:00
3 июля в 08:30
4 июля в 08:30
36003 240₽ за человека
скидка
10%
Групповая
1 час
Небесная перспектива: эксклюзивный обзор Петербурга с крыши
Откройте для себя Санкт-Петербург с непривычного ракурса, взирая на город с высоты птичьего полета
Начало: Возле станции метро «Площадь Восстания»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1000900₽ за человека
скидка
25%
Групповая
3 часа
Петербург: групповая обзорная экскурсия на автобусе с гидом
Познакомьтесь с историческими символами Санкт-Петербурга, путешествуя с комфортом на автобусе
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30 и 16:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1200900₽ за человека
скидка
15%
Групповая
6 часов
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе
Посетить знаменитый город-порт и современный парк, посвящённый военно-морскому флоту
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
21001 785₽ за человека
скидка
15%
Групповая
3 часа
Знакомство с Петербургом: автобусная экскурсия
Увидеть визитные карточки города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1000850₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
Шедевры великого города + Эрмитаж
Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
18001 620₽ за человека
Групповая
3 часа
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу с разведением мостов
Питерские вечера удивляют: раскрывающиеся мосты, белые ночи и архитектурные шедевры. Откройте Невский, Исаакиевский собор, Дворцовую площадь и многое другое
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Сегодня в 23:00
Завтра в 23:00
1 300₽ за человека
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
От андеграунда до небесной перспективы: прогулка по городу + безопасная крыша
Открыть для себя уличное искусство, уютные питерские дворы и новые ракурсы - на групповой экскурсии
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:15
Завтра в 12:15
3 июля в 12:15
15001 425₽ за человека
Групповая
2 часа
Энциклопедия дворянского интерьера: групповая экскурсия в Юсуповский дворец
Побывать в историческом особняке и прикоснуться к античной роскоши
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
4 июля в 09:30
1 700₽ за человека
скидка
15%
Групповая
5 часов
Популярное предложение
Неформальная прогулка по барам Петербурга: история и веселье
Откройте тайны ночного Петербурга, посетив уникальные бары и клубы с экскурсией, полной историй и развлечений
Начало: В районе площади Восстания
3 июля в 19:00
4 июля в 19:00
30002 550₽ за человека
Групповая
4 часа
Обзорная по Петербургу + посещение Золотой или Бриллиантовой кладовой
Оценить архитектуру города из окна автобуса и рассмотреть императорские ценности в Эрмитаже
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
4 июля в 12:30
11 июля в 12:30
2 400₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
Групповая экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый» (билеты включены)
Посетить Павловский дворец и парк, которые хранят дух тихой семейной жизни императоров
Начало: У метро Площадь Восстания
Расписание: во вторник и субботу в 12:30
Завтра в 12:30
6 июля в 12:30
26002 340₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Неформальный Петербург
Убедиться в том, что Северная столица - это не только роскошные фасады
Начало: Площадь Восстания
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 17:00
4 июля в 17:00
5 июля в 17:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Петербургская подземка: путешествие по станциям и истории
Побывать на самых интересных участках питерского метро и узнать, как оно развивалось
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
3 часа
По главным местам Петербурга
Прикоснуться к более чем 300-летней истории Северной столицы на групповой автобусной экскурсии
Начало: На площади Восстания
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 13:00 и 14:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1000900₽ за человека
скидка
50%
Групповая
2.5 часа
Любить в Петербурге
Увидеть и почувствовать город через призму романтических историй 18-20 веков (в группе)
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
1500750₽ за человека
Квест
1 час
Петербург с крыши: безопасная детская экскурсия-квест
Нескучный урок истории в формате «найди и собери» на фоне лучших видов города
Начало: Возле станции метро «Площадь Восстания»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
4 июля в 12:00
900₽ за человека
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Юсуповского дворца
Восхититься лучшими образцами архитектуры Северной столицы и побывать в роскошном дворце (в группе)
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
3 100₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Групповая экскурсия в Исаакиевский собор + подъём на колоннаду
Проехать по Невскому проспекту, а затем изучить великолепный собор снаружи и внутри
Начало: На Лиговском проспекте, вблизи площади Восстания
Сегодня в 13:00
6 июля в 13:00
1 700₽ за человека
Групповая
4 часа
Автобусная экскурсия по Петербургу + теплоходная прогулка по рекам и каналам
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города и взглянуть на него с разных ракурсов
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 600₽ за человека
Групповая
2 часа
Бунтарский Петербург: город против системы
Погрузиться в мир городской контркультуры, от декабристов до рокеров, на групповой прогулке
Начало: В районе площади Восстания
Расписание: в воскресенье в 15:00
4 авг в 15:00
11 авг в 15:00
800₽ за человека
Групповая
13 часов
Мрамор Рускеалы и водопады Ахинкоски: групповой тур из Петербурга
На автобусе отправиться в Карелию, проникнуться красотой ее природы и услышать об истории края
Начало: У метро Площадь Восстания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 300₽ за человека
Групповая
13 часов
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
Сосчитать водопады Карелии, увидеть Ладожские шхеры и открыть историю Северной Фиваиды (в группе)
Начало: У метро Площадь Восстания
Завтра в 07:30
3 июля в 07:30
13 100₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Окно в Париж: Франция в Петербурге
Утолить жажду Европы на атмосферной прогулке с гидом-лингвистом и исследователем культуры
Начало: На Площади Восстания
Завтра в 10:00
4 июля в 10:00
5 350₽ за всё до 5 чел.
Групповая
4 часа
Автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Эрмитажа (всё включено)
Получить общее представление о визитных карточках города и познакомиться с шедеврами музея-легенды
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
11 июля в 12:30
16 июля в 12:30
2 400₽ за человека
Групповая
7 часов
Эрмитаж: групповая экскурсия + фильм в VR-очках
Перенестись к истокам музея в компании Хабенского и осмотреть экспозицию Зимнего дворца с гидом
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
5 июля в 09:30
12 июля в 09:30
3 150₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Дорога жизни блокадного Ленинграда
Проехать по знаменитой транспортной магистрали через Ладожское озеро и увидеть памятники ВОВ
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Расписание: в субботу в 12:00
6 июля в 12:00
13 июля в 12:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по району Пески + музей-квартира Аллилуевых
Увидеть район - «кладовку» парадного Петербурга - с твёрдой закалкой и скверным характером
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
3 июля в 12:00
4 июля в 12:00
1 400₽ за человека
Квест
4 часа
Квест по местам петербургского общепита
Познакомиться с культовыми и тайными заведениями города в игровом формате
Начало: На площади Восстания
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
3 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья29 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Кронштадт преобразился с момента последнего посещения. Экскурсовод Юлия прекрасно владеет материалом, увлекательно рассказывает. Даже в пробке было стоять не утомительно. Большой, комфортный теплоход для прогулки по фортам тоже приятно удивил. Спасибо за экскурсию!
- ИИрина29 июня 2024Экскурсия понравилась. В автобусе было комфортно, а время пребывания в каждой локации четко организовано. Гид Елена очень выразительно и интересно
- ТТатьяна29 июня 2024Петергоф великолепен, как и ожидалось. Группа была большая, поэтому для экскурсий нас поделили на 2 части. Провели там весь день, увидели Большой дворец и Екатерининский дворец, Нижний и Верхний парки. Спасибо большое за экскурсию.
- ИИрина29 июня 2024Отличная экскурсия, только положительные эмоции испытали!!!
- ДДмитрий29 июня 2024Экскурсия понравилась. Вторая уже с этой турфирмой. Гид Инна очень интересно рассказывала. Гид в Петергофе тоже все чётко рассказал. Автобус отличный, водитель профессионал. Организаторы турфирмы грамотные отзывчивые люди. Ставлю "5"
- ААлександр29 июня 2024Все понравилось
- ААнатолий28 июня 2024Экскурсия проходила на автобусе с номером 144. Автобус далеко не первой свежести. Места достались в самом конце, где нет ни
- ААлексей28 июня 2024Очень понравилась гид Валентина. Блестящий литературный язык без единого слова-паразита, с интонациями и эмоциями. Отлично всё организовала по всем этапам
- ВВера28 июня 2024Всё прошло чётко по време, без очередей и столпотворений! Спасибо организаторам! Отличные экскурсоводы, много интересной информации!
- RRoman28 июня 2024Маловато, но классно 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «От Площади восстания»
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