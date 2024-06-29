Экскурсии от метро Площадь восстания в Санкт-Петербурге

Найдено 63 экскурсии в категории «От Площади восстания» в Санкт-Петербурге, цены от 750 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Групповая
7 часов
59 отзывов
В тренде
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25002 250 за человека
За угол от Невского проспекта: прогулка по проходным дворам
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
547 отзывов
За угол от Невского: экскурсия по скрытым дворам Петербурга
Погрузитесь в атмосферу настоящего Петербурга, пройдя сквозь проходные дворы, полные историй и архитектурных загадок
Начало: В районе станции метро «Площадь Восстания»
Сегодня в 13:00
3 июля в 13:00
990792 за человека
Тайные общества Петербурга до и после 1917 года
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
46 отзывов
Тайные общества Петербурга до и после 1917 года
Прикоснуться к жизни тайных обществ и узнать их основные идеи на авторской экскурсии
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:30, в пятницу в 15:00, в субботу в 17:00
Сегодня в 17:30
4 июля в 17:30
12501 000 за человека
Прогулка по Невскому проспекту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
148 отзывов
Прогулка по Невскому проспекту
Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями
Начало: У входа в метро «Площадь Восстания»
3 июля в 07:00
4 июля в 07:00
от 2 600 за всё до 8 чел.
Ночной креативный Петербург на Мини Купере. Арт и бары
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
Популярное предложение
Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере
Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера
Начало: У м. Площадь Восстания
Сегодня в 14:00
Завтра в 20:00
6 000 за всё до 3 чел.
Невидимый Петербург
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
46 отзывов
Невидимый Петербург
Заглянуть в «непарадный» центр города и узнать, как, кем и почему менялся его облик
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Расписание: во вторник и пятницу в 19:00, в четверг в 19:15, в субботу в 11:00, в воскресенье в 15:00
Завтра в 19:00
4 июля в 19:15
1 950 за человека
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
97 отзывов
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Прикоснуться к истории легендарной рок-группы на улицах Петербурга
Начало: В районе метро Площадь Восстания
Завтра в 18:30
11 июля в 18:00
10 667 за всё до 4 чел.
«По улицам слона водили…». Слоновьи дворы и прочие диковинки Петербурга
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
70 отзывов
Уникальная экскурсия в Санкт-Петербурге: Следы истории и слонов
Погрузитесь в атмосферу старинного Петербурга, открывая его скрытые уголки и удивительные истории
Начало: В районе площади Восстания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60004 800 за всё до 8 чел.
Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
47 отзывов
Экскурсия в Петергоф: Большой дворец, фонтаны и музеи
Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны. Узнайте о создателях и владельцах Петергофа, оцените водную феерию и парадные залы
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
3 июля в 09:00
17 июля в 09:00
3 100 за человека
Город-эстет Петербург: обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
94 отзыва
Город-эстет Петербург: уникальное путешествие в прошлое
Загляните в уникальный мир истории Санкт-Петербурга вместе с экскурсией, которая раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В районе метро Площадь Восстание
Сегодня в 09:00
3 июля в 09:00
90008 550 за всё до 4 чел.
Символика масонского Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
51 отзыв
Символика масонского Петербурга
Понять символы петербургских фасадов и их влияние на коллективное бессознательное
Начало: В районе метро площадь Восстания
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
от 7 500 за всё до 7 чел.
С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
Понятные детям 12-15 лет истории о городе, архитектуре, людях - с загадками, страшилками и шутками
Начало: В районе метро Площадь Восстания
12 июля в 16:00
14 июля в 14:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
Криминальное прошлое Лиговского проспекта
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
175 отзывов
Криминальное прошлое Лиговского проспекта
Атмосфера самого опасного района через истории бандитов и воров
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
14 июля в 10:00
15 июля в 10:00
от 3 500 за всё до 10 чел.
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
6 часов
606 отзывов
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Начало: Площадь Восстания д. 1
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от 1 200 за человека
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
От Пушкина и Достоевского до стиляг и панков - взглянуть на парадную улицу как на живую часть города
Начало: В районе ст. метро Площадь Восстания
12 июля в 16:00
14 июля в 14:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
3 часа
672 отзыва
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1300845 за человека
Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (билеты включены)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7 часов
88 отзывов
Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (билеты включены)
Автобусная экскурсия в самый известный дворцово-парковый ансамбль в пригороде Петербурга
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 10:30, 12:30 и 14:00
3 июля в 08:30
4 июля в 08:30
36003 240 за человека
Небесная перспектива: групповая экскурсия на крыше
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
1 час
65 отзывов
Небесная перспектива: эксклюзивный обзор Петербурга с крыши
Откройте для себя Санкт-Петербург с непривычного ракурса, взирая на город с высоты птичьего полета
Начало: Возле станции метро «Площадь Восстания»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1000900 за человека
Петербург: обзорная экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
25%
Групповая
3 часа
130 отзывов
Петербург: групповая обзорная экскурсия на автобусе с гидом
Познакомьтесь с историческими символами Санкт-Петербурга, путешествуя с комфортом на автобусе
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30 и 16:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1200900 за человека
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
6 часов
28 отзывов
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе
Посетить знаменитый город-порт и современный парк, посвящённый военно-морскому флоту
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
21001 785 за человека
Знакомство с Петербургом: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
32 отзыва
Знакомство с Петербургом: автобусная экскурсия
Увидеть визитные карточки города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1000850 за человека
Шедевры великого города + Эрмитаж
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
294 отзыва
Шедевры великого города + Эрмитаж
Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
18001 620 за человека
Автобусная экскурсия по ночному Петербургу + разведение мостов
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
21 отзыв
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу с разведением мостов
Питерские вечера удивляют: раскрывающиеся мосты, белые ночи и архитектурные шедевры. Откройте Невский, Исаакиевский собор, Дворцовую площадь и многое другое
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Сегодня в 23:00
Завтра в 23:00
1 300 за человека
От андеграунда до небесной перспективы: прогулка по городу + безопасная крыша
🚶 Пешая
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
8 отзывов
От андеграунда до небесной перспективы: прогулка по городу + безопасная крыша
Открыть для себя уличное искусство, уютные питерские дворы и новые ракурсы - на групповой экскурсии
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:15
Завтра в 12:15
3 июля в 12:15
15001 425 за человека
Энциклопедия дворянского интерьера: групповая экскурсия в Юсуповский дворец
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
4 отзыва
Энциклопедия дворянского интерьера: групповая экскурсия в Юсуповский дворец
Побывать в историческом особняке и прикоснуться к античной роскоши
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
4 июля в 09:30
1 700 за человека
Неформальная прогулка по барам Петербурга
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
5 часов
338 отзывов
Популярное предложение
Неформальная прогулка по барам Петербурга: история и веселье
Откройте тайны ночного Петербурга, посетив уникальные бары и клубы с экскурсией, полной историй и развлечений
Начало: В районе площади Восстания
3 июля в 19:00
4 июля в 19:00
30002 550 за человека
Обзорная по Петербургу + посещение Золотой или Бриллиантовой кладовой
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
7 отзывов
Обзорная по Петербургу + посещение Золотой или Бриллиантовой кладовой
Оценить архитектуру города из окна автобуса и рассмотреть императорские ценности в Эрмитаже
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
4 июля в 12:30
11 июля в 12:30
2 400 за человека
Групповая экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый» (билеты включены)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый» (билеты включены)
Посетить Павловский дворец и парк, которые хранят дух тихой семейной жизни императоров
Начало: У метро Площадь Восстания
Расписание: во вторник и субботу в 12:30
Завтра в 12:30
6 июля в 12:30
26002 340 за человека
Неформальный Петербург
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
211 отзывов
Неформальный Петербург
Убедиться в том, что Северная столица - это не только роскошные фасады
Начало: Площадь Восстания
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 17:00
4 июля в 17:00
5 июля в 17:00
1 400 за человека
Петербургская подземка: путешествие по станциям и истории
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Петербургская подземка: путешествие по станциям и истории
Побывать на самых интересных участках питерского метро и узнать, как оно развивалось
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5 500 за всё до 5 чел.
По главным местам Петербурга
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
6 отзывов
По главным местам Петербурга
Прикоснуться к более чем 300-летней истории Северной столицы на групповой автобусной экскурсии
Начало: На площади Восстания
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 13:00 и 14:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1000900 за человека
Любить в Петербурге
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
2.5 часа
6 отзывов
Любить в Петербурге
Увидеть и почувствовать город через призму романтических историй 18-20 веков (в группе)
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
1500750 за человека
Петербург с крыши: безопасная детская экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
1 час
5 отзывов
Петербург с крыши: безопасная детская экскурсия-квест
Нескучный урок истории в формате «найди и собери» на фоне лучших видов города
Начало: Возле станции метро «Площадь Восстания»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
4 июля в 12:00
900 за человека
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Юсуповского дворца
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Юсуповского дворца
Восхититься лучшими образцами архитектуры Северной столицы и побывать в роскошном дворце (в группе)
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
3 100 за человека
Групповая экскурсия в Исаакиевский собор + подъём на колоннаду
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
7 отзывов
Групповая экскурсия в Исаакиевский собор + подъём на колоннаду
Проехать по Невскому проспекту, а затем изучить великолепный собор снаружи и внутри
Начало: На Лиговском проспекте, вблизи площади Восстания
Сегодня в 13:00
6 июля в 13:00
1 700 за человека
Автобусная экскурсия по Петербургу + теплоходная прогулка по рекам и каналам
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
4 часа
11 отзывов
Автобусная экскурсия по Петербургу + теплоходная прогулка по рекам и каналам
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города и взглянуть на него с разных ракурсов
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 600 за человека
Бунтарский Петербург: город против системы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
144 отзыва
Бунтарский Петербург: город против системы
Погрузиться в мир городской контркультуры, от декабристов до рокеров, на групповой прогулке
Начало: В районе площади Восстания
Расписание: в воскресенье в 15:00
4 авг в 15:00
11 авг в 15:00
800 за человека
Мрамор Рускеалы и водопады Ахинкоски: групповой тур из Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
12 отзывов
Мрамор Рускеалы и водопады Ахинкоски: групповой тур из Петербурга
На автобусе отправиться в Карелию, проникнуться красотой ее природы и услышать об истории края
Начало: У метро Площадь Восстания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 300 за человека
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
15 отзывов
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
Сосчитать водопады Карелии, увидеть Ладожские шхеры и открыть историю Северной Фиваиды (в группе)
Начало: У метро Площадь Восстания
Завтра в 07:30
3 июля в 07:30
13 100 за человека
Окно в Париж: Франция в Петербурге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Окно в Париж: Франция в Петербурге
Утолить жажду Европы на атмосферной прогулке с гидом-лингвистом и исследователем культуры
Начало: На Площади Восстания
Завтра в 10:00
4 июля в 10:00
5 350 за всё до 5 чел.
Автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Эрмитажа (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
8 отзывов
Автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Эрмитажа (всё включено)
Получить общее представление о визитных карточках города и познакомиться с шедеврами музея-легенды
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
11 июля в 12:30
16 июля в 12:30
2 400 за человека
Эрмитаж: групповая экскурсия + фильм в VR-очках
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Эрмитаж: групповая экскурсия + фильм в VR-очках
Перенестись к истокам музея в компании Хабенского и осмотреть экспозицию Зимнего дворца с гидом
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
5 июля в 09:30
12 июля в 09:30
3 150 за человека
Дорога жизни блокадного Ленинграда
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
10 отзывов
Дорога жизни блокадного Ленинграда
Проехать по знаменитой транспортной магистрали через Ладожское озеро и увидеть памятники ВОВ
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Расписание: в субботу в 12:00
6 июля в 12:00
13 июля в 12:00
1 400 за человека
Прогулка по району Пески + музей-квартира Аллилуевых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Прогулка по району Пески + музей-квартира Аллилуевых
Увидеть район - «кладовку» парадного Петербурга - с твёрдой закалкой и скверным характером
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
3 июля в 12:00
4 июля в 12:00
1 400 за человека
Квест по местам петербургского общепита
🚶 Пешая
Квест
4 часа
3 отзыва
Квест по местам петербургского общепита
Познакомиться с культовыми и тайными заведениями города в игровом формате
Начало: На площади Восстания
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
3 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    29 июня 2024
    Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
    Очень понравилась экскурсия. Кронштадт преобразился с момента последнего посещения. Экскурсовод Юлия прекрасно владеет материалом, увлекательно рассказывает. Даже в пробке было стоять не утомительно. Большой, комфортный теплоход для прогулки по фортам тоже приятно удивил. Спасибо за экскурсию!
  • И
    Ирина
    29 июня 2024
    Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе
    Экскурсия понравилась. В автобусе было комфортно, а время пребывания в каждой локации четко организовано. Гид Елена очень выразительно и интересно
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    преподнесла исторический материал. Город как будто стал ближе. Я услышала много интересного о его героях, соборе, мостовой, а также о кронштадском зефире, морских тельняшках, и наметила для себя план для повторных поездок. Благодарю!

  • Т
    Татьяна
    29 июня 2024
    Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны
    Петергоф великолепен, как и ожидалось. Группа была большая, поэтому для экскурсий нас поделили на 2 части. Провели там весь день, увидели Большой дворец и Екатерининский дворец, Нижний и Верхний парки. Спасибо большое за экскурсию.
    Петергоф великолепен, как и ожидалось. Группа была большая, поэтому для экскурсий нас поделили на 2 частиПетергоф великолепен, как и ожидалось. Группа была большая, поэтому для экскурсий нас поделили на 2 частиПетергоф великолепен, как и ожидалось. Группа была большая, поэтому для экскурсий нас поделили на 2 частиПетергоф великолепен, как и ожидалось. Группа была большая, поэтому для экскурсий нас поделили на 2 части
  • И
    Ирина
    29 июня 2024
    Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (билеты включены)
    Отличная экскурсия, только положительные эмоции испытали!!!
    Отличная экскурсия, только положительные эмоции испытали!!!
  • Д
    Дмитрий
    29 июня 2024
    Петергоф - жемчужина Российской империи (все билеты включены)
    Экскурсия понравилась. Вторая уже с этой турфирмой. Гид Инна очень интересно рассказывала. Гид в Петергофе тоже все чётко рассказал. Автобус отличный, водитель профессионал. Организаторы турфирмы грамотные отзывчивые люди. Ставлю "5"
  • А
    Александр
    29 июня 2024
    Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
    Все понравилось
    Все понравилосьВсе понравилосьВсе понравилосьВсе понравилосьВсе понравилосьВсе понравилось
  • А
    Анатолий
    28 июня 2024
    Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
    Экскурсия проходила на автобусе с номером 144. Автобус далеко не первой свежести. Места достались в самом конце, где нет ни
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    кондиционера ни динамика. Из-за этого было душно и не слышно экскурсовода. Водная прогулка по фортам прошла на отлично. Ну и общий совет. Не увлекайтесь рекламой сувенирных магазинов.

  • А
    Алексей
    28 июня 2024
    Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (билеты включены)
    Очень понравилась гид Валентина. Блестящий литературный язык без единого слова-паразита, с интонациями и эмоциями. Отлично всё организовала по всем этапам
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    маршрута. Не понравился «убитый» автобус: неработающий кондиционер в жару, на многих сидениях выломаны ручки и подлокотники, не работали ремни безопасности, пластик сидений очень замусоленный.

  • В
    Вера
    28 июня 2024
    Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (билеты включены)
    Всё прошло чётко по време, без очередей и столпотворений! Спасибо организаторам! Отличные экскурсоводы, много интересной информации!
    Всё прошло чётко по време, без очередей и столпотворений! Спасибо организаторам! Отличные экскурсоводы, много интересной информации!
  • R
    Roman
    28 июня 2024
    Небесная перспектива: групповая экскурсия на крыше
    Маловато, но классно 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «От Площади восстания»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Петропавловская крепость
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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