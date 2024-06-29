Н Наталья Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка Очень понравилась экскурсия. Кронштадт преобразился с момента последнего посещения. Экскурсовод Юлия прекрасно владеет материалом, увлекательно рассказывает. Даже в пробке было стоять не утомительно. Большой, комфортный теплоход для прогулки по фортам тоже приятно удивил. Спасибо за экскурсию!

И Ирина Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе читать дальше преподнесла исторический материал. Город как будто стал ближе. Я услышала много интересного о его героях, соборе, мостовой, а также о кронштадском зефире, морских тельняшках, и наметила для себя план для повторных поездок. Благодарю! Экскурсия понравилась. В автобусе было комфортно, а время пребывания в каждой локации четко организовано. Гид Елена очень выразительно и интересно

Т Татьяна Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны Петергоф великолепен, как и ожидалось. Группа была большая, поэтому для экскурсий нас поделили на 2 части. Провели там весь день, увидели Большой дворец и Екатерининский дворец, Нижний и Верхний парки. Спасибо большое за экскурсию.

И Ирина Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (билеты включены) Отличная экскурсия, только положительные эмоции испытали!!!

Д Дмитрий Петергоф - жемчужина Российской империи (все билеты включены) Экскурсия понравилась. Вторая уже с этой турфирмой. Гид Инна очень интересно рассказывала. Гид в Петергофе тоже все чётко рассказал. Автобус отличный, водитель профессионал. Организаторы турфирмы грамотные отзывчивые люди. Ставлю "5"

А Александр Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка Все понравилось

А Анатолий Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка читать дальше кондиционера ни динамика. Из-за этого было душно и не слышно экскурсовода. Водная прогулка по фортам прошла на отлично. Ну и общий совет. Не увлекайтесь рекламой сувенирных магазинов. Экскурсия проходила на автобусе с номером 144. Автобус далеко не первой свежести. Места достались в самом конце, где нет ни

А Алексей Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (билеты включены) читать дальше маршрута. Не понравился «убитый» автобус: неработающий кондиционер в жару, на многих сидениях выломаны ручки и подлокотники, не работали ремни безопасности, пластик сидений очень замусоленный. Очень понравилась гид Валентина. Блестящий литературный язык без единого слова-паразита, с интонациями и эмоциями. Отлично всё организовала по всем этапам

В Вера Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (билеты включены) Всё прошло чётко по време, без очередей и столпотворений! Спасибо организаторам! Отличные экскурсоводы, много интересной информации!