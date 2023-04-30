На экскурсии вы узнаете о развитии фармацевтики в России, зелейных лавках, первых аптеках Санкт-Петербурга и конечно, познакомитесь со знаменитой династией аптекарей Пелей.
Новаторы своего времени, поставщики лекарств ко Двору Его Императорского Величества, которые одними из первых в России произвели таблетки, ампулы и позолоченные пилюли.
Новаторы своего времени, поставщики лекарств ко Двору Его Императорского Величества, которые одними из первых в России произвели таблетки, ампулы и позолоченные пилюли.
Ближайшие даты:
30
апр
апр
Что вас ожидает:
- Аптека Пеля
- Бомбоубежище
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Маршрут: старинная аптека, алхимическая лаборатория, бомбоубежище.
На экскурсии вы узнаете о развитии фармацевтики в России, зелейных лавках, первых аптеках Санкт-Петербурга и конечно, познакомитесь со знаменитой династией аптекарей Пелей. Новаторы своего времени, поставщики лекарств ко Двору Его Императорского Величества, которые одними из первых в России произвели таблетки, ампулы и позолоченные пилюли.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- 7 линия Васильевского острова
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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