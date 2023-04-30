Старинная аптека Пеля и бомбоубежище

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На экскурсии вы узнаете о развитии фармацевтики в России, зелейных лавках, первых аптеках Санкт-Петербурга и конечно, познакомитесь со знаменитой династией аптекарей Пелей.

Новаторы своего времени, поставщики лекарств ко Двору Его Императорского Величества, которые одними из первых в России произвели таблетки, ампулы и позолоченные пилюли.
Старинная аптека Пеля и бомбоубежище
Старинная аптека Пеля и бомбоубежище
Старинная аптека Пеля и бомбоубежище
Старинная аптека Пеля и бомбоубежище
Ближайшие даты:
30
апр

Что вас ожидает:

  • Аптека Пеля
  • Бомбоубежище
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Маршрут: старинная аптека, алхимическая лаборатория, бомбоубежище.
На экскурсии вы узнаете о развитии фармацевтики в России, зелейных лавках, первых аптеках Санкт-Петербурга и конечно, познакомитесь со знаменитой династией аптекарей Пелей. Новаторы своего времени, поставщики лекарств ко Двору Его Императорского Величества, которые одними из первых в России произвели таблетки, ампулы и позолоченные пилюли.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
7 линия Васильевского острова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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