Приглашаем вас в романтическое путешествие по старинному городу. Выборг — один из самых красивых городов России с богатой многовековой историей. Площади исторической части города и его узкие мощеные улочки сохранили
Описание экскурсии
Подробная программа однодневного тура представлена ниже, под расписанием. Важная информация:
- На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а оставшуюся часть — организатору онлайн (мы пришлём вам ссылку). Часть оплаты, внесенную по ссылке организатору, мы вернём в полном объеме в случае отмены заказа с вашей стороны не менее, чем за 48 часов до выезда. В случае отмены заказа менее, чем за 48 часов до выезда, возврат осуществляется за вычетом фактически понесенных расходов организатором;
- Приобретая тур для компании из нескольких человек, обязательно предупредите об этом менеджера, так как в высокий сезон в один тур отправляются несколько автобусов одновременно и вы можете оказаться в разных группах. Вы можете забронировать места в первых рядах в автобусе за доп. плату по желанию (уточняйте в чате заказа), это отличная возможность не спешить к началу посадки и гарантировать себе и друзьям места рядом;
- Обращаем ваше внимание, что в период большого количества выездов (летний сезон, праздничные даты), время отправления может варьироваться от 6:00 до 6:45;
- В Карелии Вас ждет серпантинная дорога, заблаговременно рекомендуем запастись средствами от укачивания.
По субботам в 7:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1890 ₽
|Детский (5-11 лет)/Пенсионный
|1690 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Монрепо
- Круглая башня
- Ратушная площадь
- Часовая башня
- Выборгский замок
- Библиотека Алвара Аалто
Что включено
- Комфортабельный автобус туристического класса
- Услуги профессионального гида
- Посещение гастрономической лавки.
Что не входит в цену
- Входные билеты в парк Монрепо (300 руб. /чел.)
- Обед (от 600 руб. /чел (комплексное меню) ).
Место начала и завершения?
Казанская пл., д. 2, парковка за Казанским собором
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 7:30
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а оставшуюся часть - организатору онлайн (мы пришлём вам ссылку). Часть оплаты, внесенную по ссылке организатору, мы вернём в полном объеме в случае отмены заказа с вашей стороны не менее, чем за 48 часов до выезда. В случае отмены заказа менее, чем за 48 часов до выезда, возврат осуществляется за вычетом фактически понесенных расходов организатором
- Приобретая тур для компании из нескольких человек, обязательно предупредите об этом менеджера, так как в высокий сезон в один тур отправляются несколько автобусов одновременно и вы можете оказаться в разных группах. Вы можете забронировать места в первых рядах в автобусе за доп. плату по желанию (уточняйте в чате заказа), это отличная возможность не спешить к началу посадки и гарантировать себе и друзьям места рядом
- Обращаем ваше внимание, что в период большого количества выездов (летний сезон, праздничные даты), время отправления может варьироваться от 6:00 до 6:45
- В Карелии Вас ждет серпантинная дорога, заблаговременно рекомендуем запастись средствами от укачивания
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
H
Hi+79184
11 янв 2025
В
Виктор
9 янв 2025
Экскурсия обзорная по городу, обошли основные достопримечательные места Выборга, внутрь мы не заходили. Очень познавательно для первой поездки. Группа очень большая и плохо слышно, что говорит экскурсовод. Предлагаю использовать микрофон с наушникам, очень хороший рассказ экскурсовода но часть информации мы не услышали.
Н
Николаева
8 дек 2024
А
Антонина
12 ноя 2024
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