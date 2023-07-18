В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга

Старый город, средневековый замок, древнейший жилой дом в России и много других знаковых мест

4
1 отзыв
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Вы ещё не были в Выборге? Вам повезло! Были, но хотите снова? Тоже повезло, ведь Выборг — это город не на один раз, сюда хочется возвращаться.

Мы предлагаем осмысленную поездку: вы не только увидите главные достопримечательности, но и погрузитесь в историю — а в таком старинном городе, как Выборг, история заслуживает отдельного внимания!
В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
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Описание

Что вас ожидает

Удобный формат

На комфортабельном авто мы отправимся в Выборг — город, которому более 700 лет. Каменный, северный, европейский- он не похож ни на один другой в России. На автомобиле у нас будет возможность останавливаться, где захотим. Нам будет проще исследовать город и увидеть максимум достопримечательностей (и при этом не сильно устать!).

Немного о Выборге

Говоря о Выборге, часто используют метафору «русский город с западноевропейским лицом». Выборг побывал в составе Швеции, Финляндии, России, но во многом сумел сохранить атмосферу средневекового города — и вы это сможете ощутить.

Городу хорошо подходит эпитет «уникальный»: здесь стоит единственный в России средневековый рыцарский замок. Здесь расположены самые хорошо сохранившиеся фортификации. Только в Выборге жилые дома — мини-крепости. И именно здесь находится один из самых старых жилых домов в России.

Наш маршрут

  • Вы увидите все основные достопримечательности Старого города, побываете на острове с тем самым рыцарским замком, полюбуетесь его главной башней — башней Святого Олафа.
  • Мы прогуляемся по извилистым старинным улочкам и попытаемся представить, как город выглядел много веков назад. Вы узнаете, откуда пошла поговорка «мой дом — моя крепость».
  • Мы поговорим о богатой истории Выборга, о проходившем здесь пути «Из варяг в греки», о войнах, которых было немало, и фильмах, которые здесь снимались.
  • Не забудем и про более современную архитектуру: северный модерн, постройки финского периода.
  • А ещё вы услышите городские легенды о «выборгском громе», тайных подземных ходах и «длинной бороде».

Рассказ гид дополнит показом исторических фотографий — вы увидите то, что не сохранилось.

Что ещё можно включить в маршрут

  • Живописный парк «Монрепо». Вход — 200 руб. /чел. (оплачивается в том числе билет для гида)
  • Библиотека Алвара Аалто — шедевр функционализма. Там можно побывать только с экскурсией от местного гида, её необходимо бронировать заранее. Стоимость — 250 руб. /чел.
  • Мастер-класс по приготовлению выборгского кренделя — 800 руб. /чел.
  • Экскурсия в Музей шоколада в здании бывшего порохового погреба времён Петра I — 550 руб. /чел.
  • Морская прогулка. В сезон навигации мы можем арендовать катер или даже яхту, чтобы полюбоваться на Выборгский залив с его островами, бухтами, гранитными скалами, а также на парк «Монрепо» с воды. Кабинный финский катер с тентом (можно кататься в плохую погоду) вмещает 6 человек, стоимость — 6000 руб. /час.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из отеля/аэропорта/вокзала в Петербурге и по окончании отвезём обратно
  • В автомобиле есть бустер для ребёнка
  • Дорога занимает около 2 часов
  • По запросу экскурсия может быть проведена для большего кол-ва участников. В этом случае мы арендуем минивэн/микроавтобус. Стоимость уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед в одном из уютных ресторанчиков или кафе
  • Дополнительные опции из блока «Что ещё можно включить в маршрут»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
В
18 июля 2023
Экскурсия началась вовремя без опозданий, гид Павел очень понравился, историю города рассказал простым и понятным языком. Есть большие вопросы к комфортабельному авто, мы платим деньги за индивидуальные экскурсии и комфорт является важной и неотъемлемой частью. Машина была старая, тесная,тк поездка была длительная и все-таки заявлено как индивидуальная и не дешёвая авто должно быть комфорт или бизнес Класса,, желательно что бы в машине была питьевая вода, влажные салфетки и мятная карамель. надеюсь наши пожелания будут учтены и последующие туристы будут ездить в более комфортных условиях.
Элеонора
Элеонора
Ответ организатора:
Уважаемая Влада! Мне искренне жаль, что Вы слегка разочарованы поездкой (из-за автомобиля гида). У наших гидов практически все машины новые и обязательно комфорт-класса. Единственный, кто выбивается из этого ряда - это автомобиль Павла (но он гид с историческим образованием и порой гостям именно это нужно). Помните, я предложила вам отправиться в путешествие на другой машине и с другим гидом, но вы сами выбрали Павла… Мы, конечно, учтем Ваши замечания и впредь будем предлагать нашим гостям поездки только на комфортабельных и относительно новых автомобилях! Насчёт воды и влажных салфеток – я абсолютно с вами согласна, это будет необходимым условием для дальних поездок! Спасибо большое за разумные советы!

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