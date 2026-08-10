Мои заказы

В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга

Путешествие в Выборг - это возможность увидеть уникальный средневековый замок и прогуляться по старинным улочкам. Комфортное авто сделает поездку приятной
Экскурсия в Выборг на авто из Петербурга - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу средневекового города. Выборг славится своим рыцарским замком, извилистыми улочками и богатой историей.

Путешествие на комфортабельном автомобиле позволит вам увидеть все основные достопримечательности, включая башню Святого Олафа и парк «Монрепо».

Гид расскажет о легендах и покажет исторические фотографии, которые помогут лучше понять прошлое этого удивительного города
4.9
71 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальный средневековый замок
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
  • 📸 Исторические фотографии
  • 🌳 Прогулка по парку «Монрепо»
  • 🗺️ Богатая история и легенды

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Выборга - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время парк «Монрепо» особенно живописен. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой, с ноября по март, город погружается в атмосферу спокойствия, и, хотя некоторые объекты могут быть закрыты, это время идеально для тех, кто хочет насладиться тишиной и уютом.
Сейчас август — это идеальное время.
В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга

Что можно увидеть

  • Старый город
  • Рыцарский замок
  • Башня Святого Олафа
  • Парк «Монрепо»

Описание экскурсии

Удобный формат

На комфортабельном авто мы отправимся в Выборг — город, которому более 700 лет. Каменный, северный, европейский- он не похож ни на один другой в России. На автомобиле у нас будет возможность останавливаться, где захотим. Нам будет проще исследовать город и увидеть максимум достопримечательностей (и при этом не сильно устать!).

Немного о Выборге

Говоря о Выборге, часто используют метафору «русский город с западноевропейским лицом». Выборг побывал в составе Швеции, Финляндии, России, но во многом сумел сохранить атмосферу средневекового города — и вы это сможете ощутить.

Городу хорошо подходит эпитет «уникальный»: здесь стоит единственный в России средневековый рыцарский замок. Здесь расположены самые хорошо сохранившиеся фортификации. Только в Выборге жилые дома — мини-крепости. И именно здесь находится один из самых старых жилых домов в России.

Наш маршрут

  • Вы увидите все основные достопримечательности Старого города, побываете на острове с тем самым рыцарским замком, полюбуетесь его главной башней — башней Святого Олафа
  • Мы прогуляемся по извилистым старинным улочкам и попытаемся представить, как город выглядел много веков назад. Вы узнаете, откуда пошла поговорка «мой дом — моя крепость»
  • Мы поговорим о богатой истории Выборга, о проходившем здесь пути «Из варяг в греки», о войнах, которых было немало, и фильмах, которые здесь снимались
  • Не забудем и про более современную архитектуру: северный модерн, постройки финского периода
  • Вы услышите городские легенды о «выборгском громе», тайных подземных ходах и «длинной бороде»
  • По желанию насладитесь видами в живописном парке «Монрепо»

Рассказ гид дополнит показом исторических фотографий — вы увидите то, что не сохранилось.

Что ещё можно включить в маршрут

  • Библиотека Алвара Аалто — шедевр функционализма. Там можно побывать только с экскурсией от местного гида — 350 ₽ за чел.
  • Мастер-класс по приготовлению выборгского кренделя — 800 ₽ за чел.
  • Экскурсия в Музей шоколада в здании бывшего порохового погреба времён Петра I — 600 ₽ за чел.
  • Морская прогулка. В сезон навигации мы можем арендовать катер или даже яхту, чтобы полюбоваться на Выборгский залив с его островами, бухтами, гранитными скалами, а также на парк «Монрепо» с воды. Кабинный финский катер с тентом (можно кататься в плохую погоду) вмещает 6 человек. Примерная стоимость — 6000 ₽ за час (зависит от сезона и класса катера). Точную стоимость уточняйте в переписке

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из отеля/аэропорта/вокзала в Петербурге и по окончании отвезём обратно
  • По запросу можем предоставить бустер для ребёнка
  • Дорога занимает около 2 часов
  • Для вашего комфорта есть возможность отправиться в путешествие по платной скоростной магистрали. В одну строну около 650 ₽.
  • По запросу экскурсия может быть проведена для большего кол-ва участников. В этом случае мы арендуем минивэн/микроавтобус. Стоимость уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы

  • Проход на территорию Замкового Острова — 100 ₽ за чел. (кроме понедельника и третьей среды каждого месяца)
  • При посещении музея-заповедника «Монрепо»: входные билеты 400 ₽ — взрослые,
    200 ₽ — пенсионеры и подростки 16–18 лет; плюс оплата за право проведения гидом экскурсии на территории парка — 200 ₽ за чел.
  • Обед в одном из уютных ресторанчиков или кафе (по желанию)
  • Дополнительные опции из блока «Что ещё можно включить в маршрут» — бронируются вами заранее, стоимость и детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 11506 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы —
читать дальшеуменьшить

10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
68
4
2
3
2
1
1
Мария
Огромное спасибо за экскурсию "В старинный Выборг — на комфортабельном авто из Петербурга" Время пролетело на одном дыхании. Наш гид Евгений — настоящий профи своего дела: рассказывал очень увлекательно, приводил
читать дальшеуменьшить

исторические факты и отвечал на все вопросы, организация выше всех похвал всё с комфортом,чтобы мы во время поднялись на башню, чтобы успели покушать и т. д. А какой вкусный был обед. Накупили там кренделей. Обязательно порекомендую друзьям!

Огромное спасибо за экскурсию "В старинный Выборг — на комфортабельном авто из Петербурга" Время пролетело на
Огромное спасибо за экскурсию "В старинный Выборг — на комфортабельном авто из Петербурга" Время пролетело на
Вам был полезен этот отзыв?
О
сегодня мы отправились в путешествие в Выборг, гидом была Виктория. мало сказать, что нам все понравилось- мы в восторге!!! очень большой объем информации. которой она с радостью делилась с нами,
читать дальшеуменьшить

начиная с СПб. 9 часов без остановки мы слушали историю и России и Скандинавии, прошли все улочки старого города, парки, замки, и даже рынок. Однозначно рекомендуем эту экскурсию только с Викторией! Благодарим Вас от всей души!!!

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Поездка получилась очень приятная. Все 2 часа дороги экскурсовод Алла рассказывала про историю тех мест, по которым ехали, а места очень живописные.
В парке Монрепо замечательно погуляли. Узнали много интересного.
В Выборге
читать дальшеуменьшить

посмотрели не только самые известные достопримечательности, но и некоторые не бросающиеся в глаза.
Гид - очень приятная женщина, знающая столько всего интересного, что день пролетел незаметно в очень приятной обстановке.
Обязательно поедем с эти гидом ещё.

Вам был полезен этот отзыв?
В
Экскурсия для мамы с 2мя школьниками экскурсия потрясающая! Очень интересно,непринужденно. Экскурсия хорошо составлена, и мне и детям было интересно. У нас была гидом Алла, невероятно образованный человек, обладающий разносторонними знаниями,
читать дальшеуменьшить

прекрасно находит общий язык с детьми.
Ехать и туда и обратно было занимательно. Посмотрели Выборг, послушали историю его развития, везде походили, потерли фигурки лосей и котов, поели, купили сувениры. Очень понравился мастер-класс по кренделькам. Вообщем, классный, насыщенный день.
Большое спасибо!

Экскурсия для мамы с 2мя школьниками экскурсия потрясающая! Очень интересно,непринужденно. Экскурсия хорошо составлена, и мне и
Экскурсия для мамы с 2мя школьниками экскурсия потрясающая! Очень интересно,непринужденно. Экскурсия хорошо составлена, и мне и
Экскурсия для мамы с 2мя школьниками экскурсия потрясающая! Очень интересно,непринужденно. Экскурсия хорошо составлена, и мне и
Экскурсия для мамы с 2мя школьниками экскурсия потрясающая! Очень интересно,непринужденно. Экскурсия хорошо составлена, и мне и
Экскурсия для мамы с 2мя школьниками экскурсия потрясающая! Очень интересно,непринужденно. Экскурсия хорошо составлена, и мне и
Экскурсия для мамы с 2мя школьниками экскурсия потрясающая! Очень интересно,непринужденно. Экскурсия хорошо составлена, и мне и
Экскурсия для мамы с 2мя школьниками экскурсия потрясающая! Очень интересно,непринужденно. Экскурсия хорошо составлена, и мне и
Вам был полезен этот отзыв?
Николас
Абсолютный восторг! Совершенный комфорт! Невероятно увлекательное путешествие с Наталией - гидом, поразившей нас не только глубиной знаний, умением пробуждать эмоциональный отклик в делах давно минувших дней, но и совершенством плавного вождения!!!) Спасибо огромное за удовольствие от прекрасного путешествия! Николас и Сергей
Вам был полезен этот отзыв?
Олег
Отличная экскурсия с гидом Аней! Мы не только посмотрели все, что хотели, но и пообедали в классном ресторане на берегу Финского залива. Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга»

Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
На машине
8 часов
56 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Побывать у истоков государства, открыть историю цитадели со святынями 12 в. и навестить Вещего Олега
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 26 000 ₽ за всё до 4 чел.
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
Погрузитесь в историю Руси, посетив Старую Ладогу. Узнайте о князе Рюрике, варяжских путях и омовении в святом источнике
Начало: В отеле, на ж/д вокзале или в аэропорту
Завтра в 09:00
19 авг в 09:00
от 25 500 ₽ за всё до 4 чел.
Комбо-экскурсия по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
Пешая
2 часа
37 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Комбо-экскурсия по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
Исследовать район Чернышевской снаружи и изнутри, побывать в легендарном доме и сделать топовые фото
Начало: У метро «Чернышевская»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
19 авг в 12:00
2000 ₽ за человека
«Дом, в котором я живу»: прогулка по архитектурным стилям Петербурга
На машине
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Дом, в котором я живу»: прогулка по архитектурным стилям Петербурга
Прогулка по архитектурным стилям Петербурга раскроет тайны имперских эпох и характеры правителей. Откройте для себя новое в знакомом городе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
от 26 500 ₽ за экскурсию