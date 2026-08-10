Лучшее время для посещения Выборга - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время парк «Монрепо» особенно живописен. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой, с ноября по март, город погружается в атмосферу спокойствия, и, хотя некоторые объекты могут быть закрыты, это время идеально для тех, кто хочет насладиться тишиной и уютом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старый город
Рыцарский замок
Башня Святого Олафа
Парк «Монрепо»
Описание экскурсии
Удобный формат
На комфортабельном авто мы отправимся в Выборг — город, которому более 700 лет. Каменный, северный, европейский- он не похож ни на один другой в России. На автомобиле у нас будет возможность останавливаться, где захотим. Нам будет проще исследовать город и увидеть максимум достопримечательностей (и при этом не сильно устать!).
Немного о Выборге
Говоря о Выборге, часто используют метафору «русский город с западноевропейским лицом». Выборг побывал в составе Швеции, Финляндии, России, но во многом сумел сохранить атмосферу средневекового города — и вы это сможете ощутить.
Городу хорошо подходит эпитет «уникальный»: здесь стоит единственный в России средневековый рыцарский замок. Здесь расположены самые хорошо сохранившиеся фортификации. Только в Выборге жилые дома — мини-крепости. И именно здесь находится один из самых старых жилых домов в России.
Наш маршрут
Вы увидите все основные достопримечательности Старого города, побываете на острове с тем самым рыцарским замком, полюбуетесь его главной башней — башней Святого Олафа
Мы прогуляемся по извилистым старинным улочкам и попытаемся представить, как город выглядел много веков назад. Вы узнаете, откуда пошла поговорка «мой дом — моя крепость»
Мы поговорим о богатой истории Выборга, о проходившем здесь пути «Из варяг в греки», о войнах, которых было немало, и фильмах, которые здесь снимались
Не забудем и про более современную архитектуру: северный модерн, постройки финского периода
Вы услышите городские легенды о «выборгском громе», тайных подземных ходах и «длинной бороде»
По желанию насладитесь видами в живописном парке «Монрепо»
Рассказ гид дополнит показом исторических фотографий — вы увидите то, что не сохранилось.
Что ещё можно включить в маршрут
Библиотека Алвара Аалто — шедевр функционализма. Там можно побывать только с экскурсией от местного гида — 350 ₽ за чел.
Мастер-класс по приготовлению выборгского кренделя — 800 ₽ за чел.
Экскурсия в Музей шоколада в здании бывшего порохового погреба времён Петра I — 600 ₽ за чел.
Морская прогулка. В сезон навигации мы можем арендовать катер или даже яхту, чтобы полюбоваться на Выборгский залив с его островами, бухтами, гранитными скалами, а также на парк «Монрепо» с воды. Кабинный финский катер с тентом (можно кататься в плохую погоду) вмещает 6 человек. Примерная стоимость — 6000 ₽ за час (зависит от сезона и класса катера). Точную стоимость уточняйте в переписке
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Мы заберём вас из отеля/аэропорта/вокзала в Петербурге и по окончании отвезём обратно
По запросу можем предоставить бустер для ребёнка
Дорога занимает около 2 часов
Для вашего комфорта есть возможность отправиться в путешествие по платной скоростной магистрали. В одну строну около 650 ₽.
По запросу экскурсия может быть проведена для большего кол-ва участников. В этом случае мы арендуем минивэн/микроавтобус. Стоимость уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы
Проход на территорию Замкового Острова — 100 ₽ за чел. (кроме понедельника и третьей среды каждого месяца)
При посещении музея-заповедника «Монрепо»: входные билеты 400 ₽ — взрослые, 200 ₽ — пенсионеры и подростки 16–18 лет; плюс оплата за право проведения гидом экскурсии на территории парка — 200 ₽ за чел.
Обед в одном из уютных ресторанчиков или кафе (по желанию)
Дополнительные опции из блока «Что ещё можно включить в маршрут» — бронируются вами заранее, стоимость и детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 11506 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы — читать дальшеуменьшить
10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
68
4
2
3
–
2
1
1
–
Мария
Огромное спасибо за экскурсию "В старинный Выборг — на комфортабельном авто из Петербурга" Время пролетело на одном дыхании. Наш гид Евгений — настоящий профи своего дела: рассказывал очень увлекательно, приводил читать дальшеуменьшить
исторические факты и отвечал на все вопросы, организация выше всех похвал всё с комфортом,чтобы мы во время поднялись на башню, чтобы успели покушать и т. д. А какой вкусный был обед. Накупили там кренделей. Обязательно порекомендую друзьям!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
сегодня мы отправились в путешествие в Выборг, гидом была Виктория. мало сказать, что нам все понравилось- мы в восторге!!! очень большой объем информации. которой она с радостью делилась с нами, читать дальшеуменьшить
начиная с СПб. 9 часов без остановки мы слушали историю и России и Скандинавии, прошли все улочки старого города, парки, замки, и даже рынок. Однозначно рекомендуем эту экскурсию только с Викторией! Благодарим Вас от всей души!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
Поездка получилась очень приятная. Все 2 часа дороги экскурсовод Алла рассказывала про историю тех мест, по которым ехали, а места очень живописные. В парке Монрепо замечательно погуляли. Узнали много интересного. В Выборге читать дальшеуменьшить
посмотрели не только самые известные достопримечательности, но и некоторые не бросающиеся в глаза. Гид - очень приятная женщина, знающая столько всего интересного, что день пролетел незаметно в очень приятной обстановке. Обязательно поедем с эти гидом ещё.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Валерия
Экскурсия для мамы с 2мя школьниками экскурсия потрясающая! Очень интересно,непринужденно. Экскурсия хорошо составлена, и мне и детям было интересно. У нас была гидом Алла, невероятно образованный человек, обладающий разносторонними знаниями, читать дальшеуменьшить
прекрасно находит общий язык с детьми. Ехать и туда и обратно было занимательно. Посмотрели Выборг, послушали историю его развития, везде походили, потерли фигурки лосей и котов, поели, купили сувениры. Очень понравился мастер-класс по кренделькам. Вообщем, классный, насыщенный день. Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Николас
Абсолютный восторг! Совершенный комфорт! Невероятно увлекательное путешествие с Наталией - гидом, поразившей нас не только глубиной знаний, умением пробуждать эмоциональный отклик в делах давно минувших дней, но и совершенством плавного вождения!!!) Спасибо огромное за удовольствие от прекрасного путешествия! Николас и Сергей
Вам был полезен этот отзыв?
Олег
Отличная экскурсия с гидом Аней! Мы не только посмотрели все, что хотели, но и пообедали в классном ресторане на берегу Финского залива. Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга»