Старый город, средневековый замок, древнейший жилой дом в России и много других знаковых мест
Мы предлагаем осмысленную поездку: вы не только увидите главные достопримечательности, но и погрузитесь в историю — а в таком старинном городе, как Выборг, история заслуживает отдельного внимания!
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Удобный формат
На комфортабельном авто мы отправимся в Выборг — город, которому более 700 лет. Каменный, северный, европейский- он не похож ни на один другой в России. На автомобиле у нас будет возможность останавливаться, где захотим. Нам будет проще исследовать город и увидеть максимум достопримечательностей (и при этом не сильно устать!).
Немного о Выборге
Говоря о Выборге, часто используют метафору «русский город с западноевропейским лицом». Выборг побывал в составе Швеции, Финляндии, России, но во многом сумел сохранить атмосферу средневекового города — и вы это сможете ощутить.
Городу хорошо подходит эпитет «уникальный»: здесь стоит единственный в России средневековый рыцарский замок. Здесь расположены самые хорошо сохранившиеся фортификации. Только в Выборге жилые дома — мини-крепости. И именно здесь находится один из самых старых жилых домов в России.
Наш маршрут
- Вы увидите все основные достопримечательности Старого города, побываете на острове с тем самым рыцарским замком, полюбуетесь его главной башней — башней Святого Олафа.
- Мы прогуляемся по извилистым старинным улочкам и попытаемся представить, как город выглядел много веков назад. Вы узнаете, откуда пошла поговорка «мой дом — моя крепость».
- Мы поговорим о богатой истории Выборга, о проходившем здесь пути «Из варяг в греки», о войнах, которых было немало, и фильмах, которые здесь снимались.
- Не забудем и про более современную архитектуру: северный модерн, постройки финского периода.
- А ещё вы услышите городские легенды о «выборгском громе», тайных подземных ходах и «длинной бороде».
Рассказ гид дополнит показом исторических фотографий — вы увидите то, что не сохранилось.
Что ещё можно включить в маршрут
- Живописный парк «Монрепо». Вход — 200 руб. /чел. (оплачивается в том числе билет для гида)
- Библиотека Алвара Аалто — шедевр функционализма. Там можно побывать только с экскурсией от местного гида, её необходимо бронировать заранее. Стоимость — 250 руб. /чел.
- Мастер-класс по приготовлению выборгского кренделя — 800 руб. /чел.
- Экскурсия в Музей шоколада в здании бывшего порохового погреба времён Петра I — 550 руб. /чел.
- Морская прогулка. В сезон навигации мы можем арендовать катер или даже яхту, чтобы полюбоваться на Выборгский залив с его островами, бухтами, гранитными скалами, а также на парк «Монрепо» с воды. Кабинный финский катер с тентом (можно кататься в плохую погоду) вмещает 6 человек, стоимость — 6000 руб. /час.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из отеля/аэропорта/вокзала в Петербурге и по окончании отвезём обратно
- В автомобиле есть бустер для ребёнка
- Дорога занимает около 2 часов
- По запросу экскурсия может быть проведена для большего кол-ва участников. В этом случае мы арендуем минивэн/микроавтобус. Стоимость уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед в одном из уютных ресторанчиков или кафе
- Дополнительные опции из блока «Что ещё можно включить в маршрут»
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.