Лучшее время для посещения Выборга - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время парк «Монрепо» особенно живописен. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой, с ноября по март, город погружается в атмосферу спокойствия, и, хотя некоторые объекты могут быть закрыты, это время идеально для тех, кто хочет насладиться тишиной и уютом.

Экскурсия в Выборг на авто из Петербурга - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу средневекового города. Выборг славится своим рыцарским замком, извилистыми улочками и богатой историей. Путешествие на комфортабельном автомобиле позволит вам увидеть все основные достопримечательности, включая башню Святого Олафа и парк «Монрепо». Гид расскажет о легендах и покажет исторические фотографии, которые помогут лучше понять прошлое этого удивительного города

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Удобный формат

На комфортабельном авто мы отправимся в Выборг — город, которому более 700 лет. Каменный, северный, европейский- он не похож ни на один другой в России. На автомобиле у нас будет возможность останавливаться, где захотим. Нам будет проще исследовать город и увидеть максимум достопримечательностей (и при этом не сильно устать!).

Немного о Выборге

Говоря о Выборге, часто используют метафору «русский город с западноевропейским лицом». Выборг побывал в составе Швеции, Финляндии, России, но во многом сумел сохранить атмосферу средневекового города — и вы это сможете ощутить.

Городу хорошо подходит эпитет «уникальный»: здесь стоит единственный в России средневековый рыцарский замок. Здесь расположены самые хорошо сохранившиеся фортификации. Только в Выборге жилые дома — мини-крепости. И именно здесь находится один из самых старых жилых домов в России.

Наш маршрут

Вы увидите все основные достопримечательности Старого города , побываете на острове с тем самым рыцарским замком , полюбуетесь его главной башней — башней Святого Олафа

, побываете на острове с тем самым , полюбуетесь его главной башней — башней Святого Олафа Мы прогуляемся по извилистым старинным улочкам и попытаемся представить, как город выглядел много веков назад. Вы узнаете, откуда пошла поговорка «мой дом — моя крепость»

и попытаемся представить, как город выглядел много веков назад. Вы узнаете, откуда пошла поговорка «мой дом — моя крепость» Мы поговорим о богатой истории Выборга, о проходившем здесь пути «Из варяг в греки», о войнах, которых было немало, и фильмах, которые здесь снимались

Не забудем и про более современную архитектуру : северный модерн, постройки финского периода

: северный модерн, постройки финского периода Вы услышите городские легенды о «выборгском громе», тайных подземных ходах и «длинной бороде»

о «выборгском громе», тайных подземных ходах и «длинной бороде» По желанию насладитесь видами в живописном парке «Монрепо»

Рассказ гид дополнит показом исторических фотографий — вы увидите то, что не сохранилось.

Что ещё можно включить в маршрут

Библиотека Алвара Аалто — шедевр функционализма. Там можно побывать только с экскурсией от местного гида — 350 ₽ за чел.

Мастер-класс по приготовлению выборгского кренделя — 800 ₽ за чел.

Экскурсия в Музей шоколада в здании бывшего порохового погреба времён Петра I — 600 ₽ за чел.

Морская прогулка. В сезон навигации мы можем арендовать катер или даже яхту, чтобы полюбоваться на Выборгский залив с его островами, бухтами, гранитными скалами, а также на парк «Монрепо» с воды. Кабинный финский катер с тентом (можно кататься в плохую погоду) вмещает 6 человек. Примерная стоимость — 6000 ₽ за час (зависит от сезона и класса катера). Точную стоимость уточняйте в переписке

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Мы заберём вас из отеля/аэропорта/вокзала в Петербурге и по окончании отвезём обратно

По запросу можем предоставить бустер для ребёнка

Дорога занимает около 2 часов

Для вашего комфорта есть возможность отправиться в путешествие по платной скоростной магистрали. В одну строну около 650 ₽.

По запросу экскурсия может быть проведена для большего кол-ва участников. В этом случае мы арендуем минивэн/микроавтобус. Стоимость уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы