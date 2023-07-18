Вы ещё не были в Выборге? Вам повезло! Были, но хотите снова? Тоже повезло, ведь Выборг — это город не на один раз, сюда хочется возвращаться. Мы предлагаем осмысленную поездку: вы не только увидите главные достопримечательности, но и погрузитесь в историю — а в таком старинном городе, как Выборг, история заслуживает отдельного внимания!

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Описание

Что вас ожидает

Удобный формат

На комфортабельном авто мы отправимся в Выборг — город, которому более 700 лет. Каменный, северный, европейский- он не похож ни на один другой в России. На автомобиле у нас будет возможность останавливаться, где захотим. Нам будет проще исследовать город и увидеть максимум достопримечательностей (и при этом не сильно устать!).

Немного о Выборге

Говоря о Выборге, часто используют метафору «русский город с западноевропейским лицом». Выборг побывал в составе Швеции, Финляндии, России, но во многом сумел сохранить атмосферу средневекового города — и вы это сможете ощутить.

Городу хорошо подходит эпитет «уникальный»: здесь стоит единственный в России средневековый рыцарский замок. Здесь расположены самые хорошо сохранившиеся фортификации. Только в Выборге жилые дома — мини-крепости. И именно здесь находится один из самых старых жилых домов в России.

Наш маршрут

Вы увидите все основные достопримечательности Старого города , побываете на острове с тем самым рыцарским замком , полюбуетесь его главной башней — башней Святого Олафа.

, побываете на острове с тем самым , полюбуетесь его главной башней — башней Святого Олафа. Мы прогуляемся по извилистым старинным улочкам и попытаемся представить, как город выглядел много веков назад. Вы узнаете, откуда пошла поговорка «мой дом — моя крепость».

и попытаемся представить, как город выглядел много веков назад. Вы узнаете, откуда пошла поговорка «мой дом — моя крепость». Мы поговорим о богатой истории Выборга, о проходившем здесь пути «Из варяг в греки», о войнах, которых было немало, и фильмах, которые здесь снимались.

Не забудем и про более современную архитектуру : северный модерн, постройки финского периода.

: северный модерн, постройки финского периода. А ещё вы услышите городские легенды о «выборгском громе», тайных подземных ходах и «длинной бороде».

Рассказ гид дополнит показом исторических фотографий — вы увидите то, что не сохранилось.

Что ещё можно включить в маршрут

Живописный парк «Монрепо». Вход — 200 руб. /чел. (оплачивается в том числе билет для гида)

Библиотека Алвара Аалто — шедевр функционализма. Там можно побывать только с экскурсией от местного гида, её необходимо бронировать заранее. Стоимость — 250 руб. /чел.

Мастер-класс по приготовлению выборгского кренделя — 800 руб. /чел.

Экскурсия в Музей шоколада в здании бывшего порохового погреба времён Петра I — 550 руб. /чел.

Морская прогулка. В сезон навигации мы можем арендовать катер или даже яхту, чтобы полюбоваться на Выборгский залив с его островами, бухтами, гранитными скалами, а также на парк «Монрепо» с воды. Кабинный финский катер с тентом (можно кататься в плохую погоду) вмещает 6 человек, стоимость — 6000 руб. /час.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Мы заберём вас из отеля/аэропорта/вокзала в Петербурге и по окончании отвезём обратно

В автомобиле есть бустер для ребёнка

Дорога занимает около 2 часов

По запросу экскурсия может быть проведена для большего кол-ва участников. В этом случае мы арендуем минивэн/микроавтобус. Стоимость уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы (по желанию)