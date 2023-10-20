Таинственные просторы: Погружение в историю Египетского дома

Почувствуйте дыхание прошлого: Экскурсия по Египетскому дому в Санкт-Петербурге

Описание
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Таинственные просторы: Погружение в историю Египетского дома
Таинственные просторы: Погружение в историю Египетского дома
Таинственные просторы: Погружение в историю Египетского дома
Таинственные просторы: Погружение в историю Египетского дома
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Описание

Исследуйте таинственные просторы "Египетского дома"! Вам предоставляется уникальная возможность погрузиться в его атмосферу и открыть его секреты.
С момента постройки в 1913 году дом остается вершиной русского модерна. Он славится своим неповторимым фасадом, украшенным выступающими колоннами с изображениями богинь, рельефами, сценами из жизни и мифическими существами. Закрытая арка ведет во внутренний двор, который, хотя и имеет свою уникальную атмосферу, отличается от парадного фасада.
Внутри двора вы сможете увидеть фризы, декоративные элементы и массивные фигуры царя и царицы.
Погрузившись в историю этого дома, вы сможете почувствовать дыхание прошлого и проникнуться его загадками. Хотя двор оставляет желать лучшего в плане состояния, фасад был отреставрирован в 2007 году, сохраняя первоначальный вид. Сегодня "Египетский дом" является элитным жилым комплексом, где на первых этажах расположены офисы, магазины и кафе.
Если вы хотите организовать особое свидание, то "Египетский дом" – идеальное место. Пусть его таинственная атмосфера и величественная архитектура создадут неповторимую обстановку для вашей встречи. Насладитесь прогулкой вдоль фасада, изучите детали, окунитесь в исторические легенды, а затем расслабьтесь в одном из кафе, наслаждаясь обсуждением впечатлений и видом на живописный город.
Приглашаем вас на экскурсию в "Египетский дом"! Откройте двери в прошлое и ощутите его магию в самом сердце Санкт-Петербурга.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Египетский дом. Ул. Захарьевская, д. 23
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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