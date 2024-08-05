Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе. В эти месяцы комфортно исследовать городские улицы и наслаждаться историческими видами. В октябре и апреле также возможно участие, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, несмотря на холод, можно ощутить особую атмосферу Петербурга, но важно одеться потеплее.

Экскурсия «Дома и женские истории Петербурга» предлагает уникальное путешествие по Литейной части города, где жили выдающиеся женщины 19-20 веков. Вы узнаете о судьбах фрейлин, художниц и поэтесс, чьи жизни были полны испытаний и побед. Особое внимание уделено квартире Нины Мещерской, где сохранены оригинальные интерьеры и предметы быта. Это возможность прикоснуться к истории и почувствовать дух времени

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

История и люди

Героинями нашей прогулки станут очень разные, но одинаково сильные женщины: фрейлины императриц Мария Мещерская и Анна Вырубова, художница Анна Тимирёва, поэтесса Зинаида Гиппиус, княгиня Ольга Романова, писательница Елена Ильина и большевичка Дора Лазуркина. На их жизнь выпали войны, революции, ссылки, расстрелы близких и другие тяготы 20 столетия. Вы услышите, как они преодолевали сложности и что им в этом помогало. Я искренне влюблена в каждую мою героиню — и хотела бы заразить этой любовью и вас.

Историческая квартира Нины Мещерской

Мы посетим квартиру Нины Мещерской — её жизнь и испытания наглядно отражают перипетии 20 века. Именно по её воспоминаниям в конце 1990-х был снят фильм «Восток-Запад». Вы увидите оригинальные интерьеры и предметы быта. А также услышите подробную историю семьи Нины Алексеевны и её дома. Я расскажу, что происходило с квартирой в советское время, и познакомлю с её современной хозяйкой Натальей Евгеньевной.

Организационные детали

Если вы хотите кому-то подарить экскурсию, я могу сделать красивый сертификат с дореволюционной открыткой. Детали уточняйте в личном сообщении.