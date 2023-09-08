Прикоснуться к судьбам великих женщин начала 20 века и посетить квартиру Нины Мещерской
5
3 отзыва
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О гиде
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Ответы на вопросы
Уже несколько лет я исследую биографии женщин, живших в Петербурге 19-20 веков. Ищу их адреса и восстанавливаю истории жизни. Мы погуляем по Литейной части города, так как именно здесь волею судьбы оказывались мои героини. Я покажу связанные с ними дома и проведу вас в открытые парадные. А в квартиру Нины Мещерской мы сможем зайти и осмотреть её изнутри.
Ближайшие даты:
12 сен
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Описание
Что вас ожидает
История и люди
Героинями нашей прогулки станут очень разные, но одинаково сильные женщины: фрейлины императриц Мария Мещерская и Анна Вырубова, художница Анна Тимирёва, поэтесса Зинаида Гиппиус, княгиня Ольга Романова, писательница Елена Ильина и большевичка Дора Лазуркина. На их жизнь выпали войны, революции, ссылки, расстрелы близких и другие тяготы 20 столетия. Вы услышите, как они преодолевали сложности и что им в этом помогало. Я искренне влюблена в каждую мою героиню — и хотела бы заразить этой любовью и вас.
Историческая квартира Нины Мещерской
Мы посетим квартиру Нины Мещерской — её жизнь и испытания наглядно отражают перипетии 20 века. Именно по её воспоминаниям в конце 1990-х был снят фильм «Восток-Запад». Вы увидите оригинальные интерьеры и предметы быта. А также услышите подробную историю семьи Нины Алексеевны и её дома. Я расскажу, что происходило с квартирой в советское время, и познакомлю с её современной хозяйкой Натальей Евгеньевной.
Организационные детали
Если вы хотите кому-то подарить экскурсию, я могу сделать красивый сертификат с дореволюционной открыткой. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе м. Чернышевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Привет! Меня зовут Валентина, я вожу авторские экскурсии по Петербургу. Изучаю историю города 19-20 веков через судьбы интересных мне личностей. Особое внимание обращаю на места, в которых они жили. Дома для меня — хранители воспоминаний. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и открытиями.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
8 сен 2023
Чудесная прогулка с Валентиной принесла массу положительных эмоций. Она чудесный рассказчик, отлично владеет материалом, видно, что очень любит Санкт- Петербург. И в конце экскурсии посетили чудесную квартиру Мещерских, познакомились с её владелицей.
Ekaterina
6 авг 2023
Экскурсия "Женский Петербург" очень необычна и самобытна! Мы открыли для себя новые имена чудесных и сильных женщин Петербурга, каждая из которых со своей сложной судьбой. Валентина - прекрасный, одухотворенный гид, с глубоким знанием Петербурга, истории. Время пролетело незаметно!
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Соня
6 авг 2023
Я в полном восторге! Очень давно ещё заинтересовалась женской историей и, собравшись в Санкт-Петербург на пару дней, мы с мамой и подругой узнали об этой чудесной экскурсии. Валентина рассказывает о героинях и домах с таким энтузиазмом, интересом и любовью, что после этого небольшого «путешествия» я начала больше исследовать различных женщин прошлых веков. Очень сильно благодарю Валентину за эти захватывающие истории, которые так сильно меня вдохновили.
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