Уже несколько лет я исследую биографии женщин, живших в Петербурге 19-20 веков. Ищу их адреса и восстанавливаю истории жизни. Мы погуляем по Литейной части города, так как именно здесь волею судьбы оказывались мои героини. Я покажу связанные с ними дома и проведу вас в открытые парадные. А в квартиру Нины Мещерской мы сможем зайти и осмотреть её изнутри.

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Описание

Что вас ожидает

История и люди

Героинями нашей прогулки станут очень разные, но одинаково сильные женщины: фрейлины императриц Мария Мещерская и Анна Вырубова, художница Анна Тимирёва, поэтесса Зинаида Гиппиус, княгиня Ольга Романова, писательница Елена Ильина и большевичка Дора Лазуркина. На их жизнь выпали войны, революции, ссылки, расстрелы близких и другие тяготы 20 столетия. Вы услышите, как они преодолевали сложности и что им в этом помогало. Я искренне влюблена в каждую мою героиню — и хотела бы заразить этой любовью и вас.

Историческая квартира Нины Мещерской

Мы посетим квартиру Нины Мещерской — её жизнь и испытания наглядно отражают перипетии 20 века. Именно по её воспоминаниям в конце 1990-х был снят фильм «Восток-Запад». Вы увидите оригинальные интерьеры и предметы быта. А также услышите подробную историю семьи Нины Алексеевны и её дома. Я расскажу, что происходило с квартирой в советское время, и познакомлю с её современной хозяйкой Натальей Евгеньевной.

Организационные детали

Если вы хотите кому-то подарить экскурсию, я могу сделать красивый сертификат с дореволюционной открыткой. Детали уточняйте в личном сообщении.