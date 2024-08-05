Откройте для себя живую историю Петербурга через жизненные истории знаменитых женщин, их дома и судьбы
Экскурсия «Дома и женские истории Петербурга» предлагает уникальное путешествие по Литейной части города, где жили выдающиеся женщины 19-20 веков. Вы узнаете о судьбах фрейлин, художниц и поэтесс, чьи жизни были полны испытаний и побед.
Особое внимание уделено квартире Нины Мещерской, где сохранены оригинальные интерьеры и предметы быта. Это возможность прикоснуться к истории и почувствовать дух времени
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе. В эти месяцы комфортно исследовать городские улицы и наслаждаться историческими видами. В октябре и апреле также возможно участие, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, несмотря на холод, можно ощутить особую атмосферу Петербурга, но важно одеться потеплее.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Квартира Нины Мещерской
Литейная часть города
Описание экскурсии
История и люди
Героинями нашей прогулки станут очень разные, но одинаково сильные женщины: фрейлины императриц Мария Мещерская и Анна Вырубова, художница Анна Тимирёва, поэтесса Зинаида Гиппиус, княгиня Ольга Романова, писательница Елена Ильина и большевичка Дора Лазуркина. На их жизнь выпали войны, революции, ссылки, расстрелы близких и другие тяготы 20 столетия. Вы услышите, как они преодолевали сложности и что им в этом помогало. Я искренне влюблена в каждую мою героиню — и хотела бы заразить этой любовью и вас.
Историческая квартира Нины Мещерской
Мы посетим квартиру Нины Мещерской — её жизнь и испытания наглядно отражают перипетии 20 века. Именно по её воспоминаниям в конце 1990-х был снят фильм «Восток-Запад». Вы увидите оригинальные интерьеры и предметы быта. А также услышите подробную историю семьи Нины Алексеевны и её дома. Я расскажу, что происходило с квартирой в советское время, и познакомлю с её современной хозяйкой Натальей Евгеньевной.
Организационные детали
Если вы хотите кому-то подарить экскурсию, я могу сделать красивый сертификат с дореволюционной открыткой. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. Чернышевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 105 туристов
Привет! Меня зовут Валентина, я вожу авторские экскурсии по Петербургу. Изучаю историю города 19-20 веков через судьбы интересных мне личностей. Особое внимание обращаю на места, в которых они жили. Дома для меня — хранители воспоминаний. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и открытиями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Экскурсия привлекла темой истории прототипов фильма «Восток-Запад». Побывать в квартире исторических персонажей этого фильма - бесценное впечатление. Экскурсия больше подойдет подготовленным людям, интересующимся российской и советской историей и литературой 20 века. Хотя Валентина отлично оперирует и пониманием психологии человека.
+1
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Елена
Отличная экскурсия, увлекательная подача материала. А посещение жилой квартиры, общение с хозяевами - просто бесценно! Огромное спасибо Валентине за экскурсию! Таких экскурсий действительно мало и тем ценнее работа Валентины. Рекомендую!
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Ю
Юлия
Замечательная экскурсия, Валентина очень хорошо разбирается в материале, буду рекомендовать и с удовольствием встречусь на других маршрутах. Мы с подругами остались очень довольны.
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Элина
Валентина не только профессинальный гид, она ещё и волонтёр исторического общества, они с друзьями очищают подъезды исторических домов, памятники культуры, так что, думаю, вы понимаете степень погруженности в тему вашего читать дальшеуменьшить
экскурсовод) Истории Анны Вырубовой, Анны Тимиревой, Нины Мещерской и др в рассказе Валентины- это не просто набор выхваченных из инета фактов, не просто историч. слухи или сплетни, это глубокой, эмоциональный и серьёзно проработанный материал, основанный на научном исследовании. Я сама историк по образованию и журналист по профессии, поэтому я просто наслаждалась рассказом Валентины, стройностью повествования, её способностью услышать в вопросе второй, третий пласт и ответить на все. В общем, горячо рекомендую экскурсии Валентины, большого ей успеха на научном и просветительском поприще!
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С
Соня
Я в полном восторге! Очень давно ещё заинтересовалась женской историей и, собравшись в Санкт-Петербург на пару дней, мы с мамой и подругой узнали об этой чудесной экскурсии. Валентина рассказывает о читать дальшеуменьшить
героинях и домах с таким энтузиазмом, интересом и любовью, что после этого небольшого «путешествия» я начала больше исследовать различных женщин прошлых веков. Очень сильно благодарю Валентину за эти захватывающие истории, которые так сильно меня вдохновили.
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Ekaterina
Экскурсия "Женский Петербург" очень необычна и самобытна! Мы открыли для себя новые имена чудесных и сильных женщин Петербурга, каждая из которых со своей сложной судьбой. Валентина - прекрасный, одухотворенный гид, с глубоким знанием Петербурга, истории. Время пролетело незаметно!
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