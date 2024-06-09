Приглашаем совершить путешествие в северный край Ленинградской области.
Вы узнаете почему эти места считаются паломническими, откуда здесь лютеранские церкви и как это связано с историей развития местности.
Вы узнаете почему эти места считаются паломническими, откуда здесь лютеранские церкви и как это связано с историей развития местности.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Что вас ожидает:
- Средневековая крепость Корела
- Величественная кирха в Каукола (Севастьяново)
- Часовня «Невинноубиенных младенцев»
- Прогулка в эко-парке «Долина водопадов» на р. Ихаланйоки
- Выставка «Город ангелов» в разрушенной церкви под открытым небом
Описание экскурсии
- Первая точка нашего маршрута — Средневековая крепость Корела: гуляем, слушаем рассказ гида, задаем вопросы, делаем фотографии;
- Следующий пункт: величественная кирха в Каукола (Севастьяново), где вас ждёт подъём на колокольню полюбоваться видом, а также чаепитие и общение с настоятелем отцом Виктором;
- После вы отправитесь в часовня «Невинноубиенных младенцев» — центр паломничества христиан. Гуляем, слушаем гида;
- После отправляемся на прогулку в эко-парке «Долина водопадов» на р. Ихаланйоки среди карельской природы — дышим воздухом, наслаждаемся природой, фотографируемся;
- И последняя точка маршрута — выставка «Город ангелов» в разрушенной церкви под открытым небом. Здесь мы послушаем рассказ от местного экскурсовода, сфотографируемся и отправляемся обратно в Санкт-Петербург. Важная информация: В 7:00 встреча у автобуса по адресу: м. Проспект Просвещения, пр. Энгельса, 139.
С 7:00-22:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Средневековая крепость Корела
- Величественная кирха в Каукола (Севастьяново)
- Часовня «Невинноубиенных младенцев»
- Прогулка в эко-парке «Долина водопадов» на р. Ихаланйоки
- Выставка «Город ангелов» в разрушенной церкви под открытым небом
Что включено
- Комфортабельный микроавтобус
- Сопровождение профессионального гида на всём маршруте
Что не входит в цену
- Билет в эко-парк - 300 руб. /чел.
- Билет на выставку «Город ангелов» - 200 руб. /взрослый, 150 руб. /льготный
- Обед - 300 руб. /чел.
Место начала и завершения?
М. Проспект Просвещения, проспект Энгельса, 139
Когда и сколько длится?
Когда: С 7:00-22:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Время встречи: 7:00-7:15
- Место встречи: проспект Энгельса, 139
- Выход из м. Проспект Просвещения, переходим пр. Энгельса по пешеходному переходу и встречаемся пр. Энгельса 139/21 (Ориентир ТК Шувалово, серебристый Фольксваген 979)
- Возвращаемся в город: 22:00
- Контакты для связи: Сергей +7 921 945 18 28
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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