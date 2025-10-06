На экскурсии вы заглянете за кулисы русского театра 18–20 веков. Рассмотрите роскошные декорации и костюмы. Выясните, кто придумал балетные позиции, почему раньше актёры не учили роли и многое другое.
И даже встанете за станок, где под виртуальным руководством Николая Цискаридзе разучите балетные позиции.
И даже встанете за станок, где под виртуальным руководством Николая Цискаридзе разучите балетные позиции.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- декорации и костюмы, изготовленные в мастерских императорских театров.
- макеты, воссоздающие мир театра 19 и 20 веков.
- пуанты знаменитых балерин и костюмы по эскизам выдающихся художников.
- аутентичный балетный класс.
- макет оформления спектакля «Маскарад», который получил гран-при на художественной выставке в Париже в 1940 году.
Вы узнаете:
- как итальянец подарил нам первую русскую оперу.
- как менялись костюмы танцоров балета на протяжении веков.
- кто принёс нам танец на пуантах и что делали с пуантами любимых балерин страстные поклонники.
- кто был главным в театре и когда появилась профессия режиссёра.
- почему актёры не учили свои роли и кто придумал капустники.
- как одна пьеса Чехова провалилась в Петербурге и стала символом театра в Москве.
- почему в Мариинском театре 12 драматургов изображены как 12 апостолов.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей — 250 ₽ за взрослых, 150 ₽ за пенсионеров и другие льготные категории, экскурсионный сбор — 399 ₽ за группу.
- Могу провести экскурсию для компании 5–9 человек за 7900 ₽.
- Пожалуйста, бронируйте, экскурсию минимум за 3 дня. Перед этим свяжитесь со мной — я уточню, есть ли в музее возможность проведения экскурсии на конкретную дату.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 63 туристов
Я аттестованный гид, окончила истфак СПбГУ, обожаю родной Санкт-Петербург. 17 лет прослужила в Музее пожарного дела. Экскурсовод, историк пожарной охраны Петербурга, ведущая детских игровых занятий на противопожарную тематику. Знакомлю сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
6 окт 2025
Спасибо большое Яне! Замечательная экскурсия,очень познавательно и интересно.
Хотелось бы отметить также харизму гида, стиль повествования, юмор, а также тот момент, когда под руководством эрудированного специалиста погружаешься в атмосферу театра
Хотелось бы отметить также харизму гида, стиль повествования, юмор, а также тот момент, когда под руководством эрудированного специалиста погружаешься в атмосферу театра
Анастасия
20 июл 2025
Это было очень плохо. Экскурсовод была с ребенком около 10 лет, всю экскурсию одергивала его. На мой взгляд, это не профессиональный подход к работе. Подача материала ужасна, невозможно было слушать: речь очень косноязычная, сложно было воспринимать информацию.
Яна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анастасия!
Мне очень жаль, что я произвела на вас такое негативное впечатление. Учту ваши замечания.
Еще раз приношу извинения за присутствие
Мне очень жаль, что я произвела на вас такое негативное впечатление. Учту ваши замечания.
Еще раз приношу извинения за присутствие
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Русский музей: шедевры Михайловского дворца. Индивидуальная экскурсия
Услышать об истории русского искусства и раскрыть любопытные сюжеты о знаменитых полотнах и творцах
Начало: На площади Искусств
Сегодня в 10:00
12 ноя в 10:00
6650 ₽
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
За русским искусством - в Русский музей
Погрузиться в творчество художников, сюжеты и техники - в формате диалога и без сухих фактов
Начало: В Михайловском дворце (Инженерная ул., 4)
26 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды русского балета в Петербурге
Проникнуть в балетную историю города и посетить Музей театрального искусства на авторской экскурсии
Начало: На площади Островского
Сегодня в 14:00
13 ноя в 11:00
от 7400 ₽ за всё до 6 чел.