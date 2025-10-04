Узнать тайны закулисья с гидом из артистической среды
Описание экскурсииЯ занималась реквизитом в театре и кино и на протяжении нескольких лет изучала театральный мир. Меня не перестает удивлять, какие изменения он претерпел и продолжает переживать. На примере театров Санкт-Петербурга я покажу, что это искусство гораздо более многогранно, чем просто драматические, балетные и оперные постановки. Вы узнаете, как появился театр в мире и чем театр прошлых веков отличается от сегодняшнего. Рассмотрим, каким театр был при Романовых, в начале 20го века и в страшные дни Блокады. Узнаем, всегда ли театр был платный и для чего в него ходили зрители. Обсудим, как же в городе появились театральные спекулянты и существуют ли они сейчас. Поговорим о выдающихся мастерах, без которых сегодняшний театральный мир не был бы доступен зрителю. На экскурсии нам встретятся как главные драматические театры города, так и те, о которых знают не все местные жители. Рассмотрим памятники личностям, по произведениям которых до сих пор ставят спектакли и узнаем, почему по Ф. М. Достоевскому долгое время не было постановок. Увидим место, где до сих пор обучаются будущие балерины и узнаем их распорядок дня. Важная информация: Стандартный маршрут предполагает внешний осмотр зданий театров. По возможности попробуем зайти в фойе, но если по объективным причинам это будет невозможно, я покажу иллюстрации интерьеров.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Александринский театр
- Академия Вагановой
- Театр Музыкальной комедии
- Театр Комиссаржевской
- Дом
- Где жила Анна Павлова
- Литературное арт кафе
- Театр Эстрады
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский проспект, 35
Завершение: Большая Конюшенная улица, 27
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Стандартный маршрут предполагает внешний осмотр зданий театров. По возможности попробуем зайти в фойе
- Но если по объективным причинам это будет невозможно
- Я покажу иллюстрации интерьеров
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
4 окт 2025
Была на экскурсии 4.10 и осталась в восторге! Не первый раз приезжаю в Петербург, захотелось более тематическую прогулку, выбрала театральную тему и не ошиблась)
Юлия рассказала как про историю самых разных театров, так и погрузила в особенности современной театральной и киношной индустрии.
Не заметила, как прошло 2 часа)
Спасибо!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
