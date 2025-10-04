Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Узнать тайны закулисья с гидом из артистической среды 5 1 отзыв

Описание экскурсии Я занималась реквизитом в театре и кино и на протяжении нескольких лет изучала театральный мир. Меня не перестает удивлять, какие изменения он претерпел и продолжает переживать. На примере театров Санкт-Петербурга я покажу, что это искусство гораздо более многогранно, чем просто драматические, балетные и оперные постановки. Вы узнаете, как появился театр в мире и чем театр прошлых веков отличается от сегодняшнего. Рассмотрим, каким театр был при Романовых, в начале 20го века и в страшные дни Блокады. Узнаем, всегда ли театр был платный и для чего в него ходили зрители. Обсудим, как же в городе появились театральные спекулянты и существуют ли они сейчас. Поговорим о выдающихся мастерах, без которых сегодняшний театральный мир не был бы доступен зрителю. На экскурсии нам встретятся как главные драматические театры города, так и те, о которых знают не все местные жители. Рассмотрим памятники личностям, по произведениям которых до сих пор ставят спектакли и узнаем, почему по Ф. М. Достоевскому долгое время не было постановок. Увидим место, где до сих пор обучаются будущие балерины и узнаем их распорядок дня. Важная информация: Стандартный маршрут предполагает внешний осмотр зданий театров. По возможности попробуем зайти в фойе, но если по объективным причинам это будет невозможно, я покажу иллюстрации интерьеров.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Александринский театр

Академия Вагановой

Театр Музыкальной комедии

Театр Комиссаржевской

Дом

Где жила Анна Павлова

Литературное арт кафе

Что включено Услуги гида Где начинаем и завершаем? Начало: Невский проспект, 35 Завершение: Большая Конюшенная улица, 27 Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часа Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Важная информация Стандартный маршрут предполагает внешний осмотр зданий театров. По возможности попробуем зайти в фойе

Я покажу иллюстрации интерьеров