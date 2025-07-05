Приглашаю вас прогуляться по одному из самых атмосферных районов Петербурга! Мы начнём экскурсию с загадочной Театральной площади и дойдём до Новой Голландии — уникального ансамбля, чудом сохранившимся до наших дней.
Пройдём по набережным первых каналов Петербурга и внимательно всмотримся в окружающий город — о чём же могут рассказать его старые камни?
Пройдём по набережным первых каналов Петербурга и внимательно всмотримся в окружающий город — о чём же могут рассказать его старые камни?
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Театральную площадь — первую в империи. Поговорим о её противоречивой и мистической судьбе
- Здание Мариинского театра. Найдём следы его 250-летней истории
- Вторую сцену Мариинского театра и наследников Литовского замка на Крюковом канале. Обсудим, что за переплетение времён связывает эти объекты и что мы видим сейчас
- Старо-Коночный мост. Узнаете, как мост и легендарная петербургская конка оказались связаны с теплофикацией города
- Кирпичные исполины старых складов корабельного леса и то, что осталось от Адмиралтейского канала
- Новую Голландию — один из истоков города. Я расскажу вам, как сложился этот островок, где был второй «первый» (и любимый) дворец Петра
Вы услышите:
- Куда делся Адмиралтейский канал и как провидение спасло исторический остров от судьбы Мариинского театра-2
- Как Михаил Иванович Глинка мешал городскому движению и куда перенесли его памятник
- Что случилось с создателем главного «открыточного» вида Петербурга — стрелки Васильевского острова
- Какую амнистию «с царского плеча» приказал дать император Александр III заключённым матросам
Организационные детали
Для группы больше 5 человек я выдам аудиогиды с наушниками для комфортного прослушивания рассказа.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 683 туристов
Коренной ленинградец-петербуржец. Физико-математическое и философское образование. Сертифицированный гид, аккредитованный Государственным музеем истории Санкт-Петербурга. Драматург, историк, член Национальной Ассоциации драматургов России. Являюсь также сотрудником Санкт-петербургского государственного института кино и телевидения. Источниками для моих экскурсий выступают не только книги, монографии, но и архивы, которые я активно использую для работы над пьесами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
5 июл 2025
Прекрасный гид, с отличным знанием материала. Рекомендую!
Е
Екатерина
26 июн 2025
К сожалению, данная экскурсия разочаровала. Не интересная подача материала, не продуманный маршрут.
Александр
Ответ организатора:
Добрый день, Екатерина
Мне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий.
Возможно, одна из причин негатива по маршруту это то, что, как
Мне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий.
Возможно, одна из причин негатива по маршруту это то, что, как
Е
Екатерина
20 июн 2025
Замечательная экскурсия и экскурсовод! Горячо рекомендую
И
Ирина
16 апр 2025
Маршрут по расстоянию небольшой, но очень информативный. Подойдет для небольших групп, интересующихся неизвестной историей известных мест.
Екатерина
7 апр 2025
Огромное спасибо Александру за увлекательную экскурсию, интересную подачу! Очень рекомендую!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Коломна: неизвестный Петербург
Погрузитесь в атмосферу старинной Коломны, где история оживает на каждом шагу. Узнайте, почему этот район привлекал богему 19 века
Начало: В районе станции метро «Адмиралтейская»
Завтра в 10:30
11 ноя в 17:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Погрузитесь в историю Руси, посетив Старую Ладогу. Узнайте о князе Рюрике и древних монастырях, осмотрите крепость и курганы
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 8 чел.
Тихий центр Петербурга: прогулка по Коломне
Прогулка по Коломне в Санкт-Петербурге подарит вам возможность погрузиться в атмосферу 19 века, узнать интересные факты и загадать желание на Семимостье
Начало: На Исаакиевской площади
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от 3610 ₽
3800 ₽ за всё до 8 чел.