Театральные истории Петербурга
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Посетить в группе Музей театра и балета и побывать на уроке Цискаридзе

Хотелось бы вам заглянуть за кулисы? Узнать, из чего соткан таинственный мир сценического искусства? Мы сможем удовлетворить ваше любопытство в петербургском Музее театра и балета. Его ступени до сих пор помнят шаги самых известных деятелей искусств.

А экспозиции вещей звёзд театральной сцены — лучшие рассказчики их историй: личных и профессиональных.
Театральные истории Петербурга
Театральные истории Петербурга
Театральные истории Петербурга
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 100 ₽
Пенсионеры1 000 ₽
Дети до 141 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Занавес распахнётся — и вы:

  • Узнаете несколько секретов закулисья.
  • Услышите захватывающие истории о блестящих карьерах и личных перипетиях служителей театра 19-20 веков, в числе которых — Константин Станиславский, Вера Комиссаржевская, Анна Павлова.
  • Попробуете себя в роли танцора у настоящего балетного станка, пройдя небольшой мультимедийный урок под руководством Николая Цискаридзе.

Вы увидите:

  • Самые интересные залы музея.
  • Модели сцен известных российских театров.
  • Фотографии и личные вещи знаменитых деятелей театрального искусства: Тургенева, Мейерхольда и Головина, Дягилева и Нижинского, Станиславского, Комиссаржевской, Фокина, Павловой и других звёзд сцены.
  • Бережно хранимые вещи актёров М. Савиной и И. Горбунова, драматурга В. Протопова, мецената и коллекционера Л. Жевержеева.

Организационные детали

  • В стоимость включены билеты в музей и услуги гида.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

в среду и пятницу в 16:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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