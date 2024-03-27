Посетить в группе Музей театра и балета и побывать на уроке Цискаридзе
Хотелось бы вам заглянуть за кулисы? Узнать, из чего соткан таинственный мир сценического искусства? Мы сможем удовлетворить ваше любопытство в петербургском Музее театра и балета. Его ступени до сих пор помнят шаги самых известных деятелей искусств.
А экспозиции вещей звёзд театральной сцены — лучшие рассказчики их историй: личных и профессиональных.
А экспозиции вещей звёзд театральной сцены — лучшие рассказчики их историй: личных и профессиональных.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 100 ₽
|Пенсионеры
|1 000 ₽
|Дети до 14
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Занавес распахнётся — и вы:
- Узнаете несколько секретов закулисья.
- Услышите захватывающие истории о блестящих карьерах и личных перипетиях служителей театра 19-20 веков, в числе которых — Константин Станиславский, Вера Комиссаржевская, Анна Павлова.
- Попробуете себя в роли танцора у настоящего балетного станка, пройдя небольшой мультимедийный урок под руководством Николая Цискаридзе.
Вы увидите:
- Самые интересные залы музея.
- Модели сцен известных российских театров.
- Фотографии и личные вещи знаменитых деятелей театрального искусства: Тургенева, Мейерхольда и Головина, Дягилева и Нижинского, Станиславского, Комиссаржевской, Фокина, Павловой и других звёзд сцены.
- Бережно хранимые вещи актёров М. Савиной и И. Горбунова, драматурга В. Протопова, мецената и коллекционера Л. Жевержеева.
Организационные детали
- В стоимость включены билеты в музей и услуги гида.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в среду и пятницу в 16:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Островского
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду и пятницу в 16:30Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1719 туристов
Я аккредитованный гид-переводчик по Петербургу и пригородам. В туризме работаю уже 7 лет и могу с точностью сказать, что мне удалось объединить понятие работы и увлечений. Именно это позволяет мне отдаться делу не на 100, а на 200%. Я увлекаюсь историей прекрасного города и живших в нём людей. И именно изучение особенностей жизни 18-20 веков позволяет мне создать уникальные экскурсии, а также привнести новое в уже, казалось бы, хорошо известное и знакомое. Я работаю с командой гидов. Это проверенные, аккредитованные Правительством Санкт-Петербурга, ответственные коллеги, который помогут вам покорить наш прекрасный город.
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