Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 21:00 – м. Дыбенко, 21:30 – м. пл. Восстания.
Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе
Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе
Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе
Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе

Что вас ожидает 🤩

  • Город Тихвин
  • Тихвинский Введенский монастырь - Тихвинский Богородичный Успенский монастырь
  • Тихвинская церковь иконы Божией Матери
  • Антониево-Дымский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 72 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем в паломнический тур к центру православия на Русском Севере с посещением монастырей и чудотворной иконы Тихвинской Божией Матери.

По дороге в Тихвин опытный экскурсовод расскажет о том, как зарождалось православие на землях Северо-Запада и о чудесном явлении иконы Тихвинской Божией Матери на берегах реки Ладога.

Мы посетим женский Введенский монастырь - “сестру” знаменитого мужского Богородичного Успенского монастыря в Тихвине. Оба монастыря были построены в одно время. Гид расскажет историю возникновения святой обители и о царице Дарье – одной из жен Ивана Грозного. В свободное время можно будет прогуляться по территории монастыря, посетить церковную лавку, подать записки с именами близких людей и поставить свечи.

Далее нас ждет прогулка по территории Тихвинского Богородичного Успенского монастыря в сопровождении местного гида. Мы узнаем о тернистом пути святой обители с 16 века, полюбуемся пятишатровой звонницей и посетим Успенский собор, где хранится исцеляющая от многих болезней чудотворная Тихвинская икона Божией Матери.

В свободное время желающие смогут отведать монастырского кваса и хлеба в местной лавке или заказать горячий комплексный обед за дополнительную плату.

Антониево-Дымский монастырь 13 века – одна из древнейших обителей Северной Руси, где находятся мощи преподобного Антония. В свободное время можно будет прогуляться по берегу живописного и целительного Святого озера, посреди которого на камне молился преподобный Антоний.

Программа

  • Авторская тематическая трассовая экскурсия по дороге в Тихвин
  • Экскурсия по Тихвинскому Богородничему Успенскому монастырю
  • Посещение Антониево-Дымского монастыря
  • Посещение Введенского женского монастыря
  • Свободное время для самостоятельного посещения монастырей

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Оплачивается обязательно на месте: Пожертвования в Антониево - Дымском монастыре: 150 р. /чел. Пожертвование в Введенском монастыре: 150 р. /чел Пожертвования в Тихвинском монастыре: 150 р. /чел. Оплачивается по желанию на месте: Комплексный обед: 350-400 р. /чел
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 07:30

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