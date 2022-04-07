Приглашаем в паломнический тур к центру православия на Русском Севере с посещением монастырей и чудотворной иконы Тихвинской Божией Матери.

По дороге в Тихвин опытный экскурсовод расскажет о том, как зарождалось православие на землях Северо-Запада и о чудесном явлении иконы Тихвинской Божией Матери на берегах реки Ладога.

Мы посетим женский Введенский монастырь - “сестру” знаменитого мужского Богородичного Успенского монастыря в Тихвине. Оба монастыря были построены в одно время. Гид расскажет историю возникновения святой обители и о царице Дарье – одной из жен Ивана Грозного. В свободное время можно будет прогуляться по территории монастыря, посетить церковную лавку, подать записки с именами близких людей и поставить свечи.

Далее нас ждет прогулка по территории Тихвинского Богородичного Успенского монастыря в сопровождении местного гида. Мы узнаем о тернистом пути святой обители с 16 века, полюбуемся пятишатровой звонницей и посетим Успенский собор, где хранится исцеляющая от многих болезней чудотворная Тихвинская икона Божией Матери.

В свободное время желающие смогут отведать монастырского кваса и хлеба в местной лавке или заказать горячий комплексный обед за дополнительную плату.

Антониево-Дымский монастырь 13 века – одна из древнейших обителей Северной Руси, где находятся мощи преподобного Антония. В свободное время можно будет прогуляться по берегу живописного и целительного Святого озера, посреди которого на камне молился преподобный Антоний.