Паломнический тур в Тихвин к центру православия на Русском Севере с уникальным ансамблем монастырей. Посещение самых знаковых достопримечательностей 🏛️, связанных увлекательной историей 📖 региона. Среди них - чудотворная икона Тихвинской Божией Матери, а также древние монастырские шлюзы. Достаточное количество свободного времени в каждой обители подарит атмосферу духовного умиротворения. При желании вы сможете окунуться в купели Святого озера.

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