Санкт-Петербург – город Тихвин – Тихвинский Введенский монастырь - Тихвинский Богородичный Успенский монастырь – Тихвинская церковь иконы Божией Матери – Монастырские шлюзы – Антониево-Дымский монастырь - Свободное время у Святого озера - Санкт-Петербург
Паломнический тур в Тихвин к центру православия на Русском Севере с уникальным ансамблем монастырей. Посещение самых знаковых достопримечательностей 🏛️, связанных увлекательной историей 📖 региона. Среди них - чудотворная икона Тихвинской Божией Матери, а также древние монастырские шлюзы. Достаточное количество свободного времени в каждой обители подарит атмосферу духовного умиротворения. При желании вы сможете окунуться в купели Святого озера.
ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Что входит
⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
⬤ Авторская тематическая трассовая экскурсия по дороге в Тихвин
⬤ Сопровождение высококвалифицированными гидами и инструкторами на протяжении всей поездки
⬤ Посещение Тихвинского монастыря
⬤ Посещение Введенского женского монастыря
⬤ Посещение Антониево-Дымского монастыря
⬤ Экскурсия и осмотр монастырских шлюзов, фотопауза
Что не входит
плачивается обязательно на месте:⬤ Пожертвования в монастыри по 130-150 р. /челОплачивается по желанию на месте:⬤ Комплексный обед: от 400 р. /чел.
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбен
Место завершения
🏁 м. Дыбенко; м. пл. Восстания
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.