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Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе
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  • 👥Групповая
  • ☀️Однодневная
  • 🚌На автобусе
  • ☃️Зимняя
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 590 ₽ за человека

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Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе
Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе

Что вы увидите

  • Санкт-Петербург – город Тихвин – Тихвинский Введенский монастырь - Тихвинский Богородичный Успенский монастырь – Тихвинская церковь иконы Божией Матери – Монастырские шлюзы – Антониево-Дымский монастырь - Свободное время у Святого озера - Санкт-Петербург
Паломнический тур в Тихвин к центру православия на Русском Севере с уникальным ансамблем монастырей. Посещение самых знаковых достопримечательностей 🏛️, связанных увлекательной историей 📖 региона. Среди них - чудотворная икона Тихвинской Божией Матери, а также древние монастырские шлюзы. Достаточное количество свободного времени в каждой обители подарит атмосферу духовного умиротворения. При желании вы сможете окунуться в купели Святого озера.

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:

  • Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
  • Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Что входит
  • ⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • ⬤ Авторская тематическая трассовая экскурсия по дороге в Тихвин
  • ⬤ Сопровождение высококвалифицированными гидами и инструкторами на протяжении всей поездки
  • ⬤ Посещение Тихвинского монастыря
  • ⬤ Посещение Введенского женского монастыря
  • ⬤ Посещение Антониево-Дымского монастыря
  • ⬤ Экскурсия и осмотр монастырских шлюзов, фотопауза
Что не входит
  • плачивается обязательно на месте:⬤ Пожертвования в монастыри по 130-150 р. /челОплачивается по желанию на месте:⬤ Комплексный обед: от 400 р. /чел.
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбен
Место завершения
🏁 м. Дыбенко; м. пл. Восстания
Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе
Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе
Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СканТур
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