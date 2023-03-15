Живопись России отражает бурную историю страны и её географическое положение между Востоком и Западом. Люди спорят: это своеобразное воплощение западноевропейских традиций или оригинальное явление? На экскурсии вы убедитесь в том, что русское художественное творчество имеет ряд отличительных черт, о которых мы поговорим.
Мы пройдём по залам Михайловского дворца и увидим все постоянные экспозиции:
1️⃣ Древнерусское искусство 12-17 веков
2️⃣ Русское искусство 18-19 веков
3️⃣ Русское народное искусство 17-21 веков
Если вы захотите продолжить знакомство с русской живописью, то можно посетить корпус Бенуа, где представлены авангард и советское искусство.