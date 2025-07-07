Мы отправимся в Михайловский дворец, чтобы проследить путь нашего искусства — от древнерусского до предавангардного.
Я покажу ключевые полотна, обращу ваше внимание на любопытные детали, расскажу о периодах, сюжетах и художниках.
В чём самобытность русского искусства? Как «читать» икону? Кто такие академисты, передвижники и мирискусники? Вы увидите и узнаете много нового!
Я покажу ключевые полотна, обращу ваше внимание на любопытные детали, расскажу о периодах, сюжетах и художниках.
В чём самобытность русского искусства? Как «читать» икону? Кто такие академисты, передвижники и мирискусники? Вы увидите и узнаете много нового!
Описание билета
Феномен русского искусства
Живопись России отражает бурную историю страны и её географическое положение между Востоком и Западом. Люди спорят: это своеобразное воплощение западноевропейских традиций или оригинальное явление? На экскурсии вы убедитесь в том, что русское художественное творчество имеет ряд отличительных черт, о которых мы поговорим.
Мы пройдём по залам Михайловского дворца и увидим все постоянные экспозиции:
1️⃣ Древнерусское искусство 12-17 веков
2️⃣ Русское искусство 18-19 веков
3️⃣ Русское народное искусство 17-21 веков
Во время экскурсии вы:
- Узнаете про истоки живописи
- Научитесь «читать» икону
- Поймёте, как петровские реформы повлияли на живопись в России
- Вспомните М. В. Ломоносова и его вклад в развитие искусства
- Услышите историю Академии художеств
- Узнаете о коронации мёртвой королевы и о бунте четырнадцати
- Увидите русскую Мону Лизу, шедевры передвижников и мирискусников
Если вы захотите продолжить знакомство с русской живописью, то можно посетить корпус Бенуа, где представлены авангард и советское искусство.
Организационные детали
- Билеты в Русский музей нужно купить заранее для себя и для гида. Лучше это сделать на официальном сайте музея: 700 ₽ — взрослые, 500 ₽ — школьники от 14 лет, студенты и пенсионеры, 200 ₽ — дети 7-13 лет. Дети до 7 лет и инвалиды I и II группы — бесплатно
- Если вы хотите включить в экскурсию корпус Бенуа, то доплата за экскурсию составит 2000 руб. Если вы выбираете вариант с посещением корпуса, напишите мне об этом заранее, пожалуйста.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Искусств (у памятника А.С. Пушкину)
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 6678 туристов
Я дружелюбная, общительная и много знаю о Петербурге. Получила знания и в системе высшего образования, и из книг путём самообразования, и из практики жизни, и из рассказов старших. С удовольствием поделюсь своими знаниями с вами! Экскурсии провожу в команде с коллегами-гидами.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсию провела Юлия - отличный рассказчик и эрудит, получилось очень интересно, огромное спасибо!
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Очень понравились экскурсии с Юлией, интересно и легко рассказала о шедеврах Русского музея, так что не заскучали ни ребенок 7 лет, ни 17-летний. При этом, оба многое запомнили, и что самое главное - готовы продолжать ходить по музеям.
В корпус Бенуа сходили сами, о чем жалею: детям там не понравилось, неклассические экспонаты требуют, пожалуй, даже больше объяснений.
В корпус Бенуа сходили сами, о чем жалею: детям там не понравилось, неклассические экспонаты требуют, пожалуй, даже больше объяснений.
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Е
Юлия, прекрасна Второй раз с Юлей в русском музее. Она в влюбила меня в русский музей и искусство А как интересно она подает материал и передает веяния разных эпох А чтение картин бесценно Благодарю и не прощаюсь ❤️
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Спасибо за замечательную экскурсию!
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О
Такого несоответствия цены и качества еще надо поискать. Сложилось впечатление, что главная цель организаторов экскурсии - это сорвать с клиентов побольше денег. В дополнение к внушительной стоимости экскурсии, туристы должны
Юлия
Ответ организатора:
Сожалею, что экскурсия Вам не понравилась,но все условия проведения прописаны в организационных деталях к экскурсии. Гид приобрела для Вас билеты
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