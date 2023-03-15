Русский музей от иконы до мирискусников

Познакомиться с шедеврами русской живописи 12-19 веков и предметами народного искусства

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Мы отправимся в Михайловский дворец, чтобы проследить путь нашего искусства — от древнерусского до предавангардного.

Я покажу ключевые полотна, обращу ваше внимание на любопытные детали, расскажу о периодах, сюжетах и художниках.

В чём самобытность русского искусства? Как «читать» икону? Кто такие академисты, передвижники и мирискусники? Вы увидите и узнаете много нового!
Русский музей от иконы до мирискусников
Русский музей от иконы до мирискусников
Русский музей от иконы до мирискусников
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Феномен русского искусства

Живопись России отражает бурную историю страны и её географическое положение между Востоком и Западом. Люди спорят: это своеобразное воплощение западноевропейских традиций или оригинальное явление? На экскурсии вы убедитесь в том, что русское художественное творчество имеет ряд отличительных черт, о которых мы поговорим.

Мы пройдём по залам Михайловского дворца и увидим все постоянные экспозиции:
1️⃣ Древнерусское искусство 12-17 веков
2️⃣ Русское искусство 18-19 веков
3️⃣ Русское народное искусство 17-21 веков

Во время экскурсии вы:

  • Узнаете про истоки живописи
  • Научитесь «читать» икону
  • Поймёте, как петровские реформы повлияли на живопись в России
  • Вспомните М. В. Ломоносова и его вклад в развитие искусства
  • Услышите историю Академии художеств
  • Узнаете о коронации мёртвой королевы и о бунте четырнадцати
  • Увидите русскую Мону Лизу, шедевры передвижников и мирискусников

Если вы захотите продолжить знакомство с русской живописью, то можно посетить корпус Бенуа, где представлены авангард и советское искусство.

Организационные детали

  • Вам необходимо купить для себя билеты в Русский музей. Стоимость: взрослый — 450 руб., студенческий — 220 руб., дети до 14 лет — бесплатно.
  • Если вы хотите включить в экскурсию корпус Бенуа, то доплата за экскурсию составит 1000 руб. Стоимость единого билета в Михайловский дворец и корпус Бенуа: взрослый — 800 руб., студенческий — 400 руб., дети до 14 лет — бесплатно. Если вы выбираете вариант с посещением корпуса, напишите мне об этом заранее, пожалуйста.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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