Мы отправимся в Михайловский дворец, чтобы проследить путь нашего искусства — от древнерусского до предавангардного. Я покажу ключевые полотна, обращу ваше внимание на любопытные детали, расскажу о периодах, сюжетах и художниках. В чём самобытность русского искусства? Как «читать» икону? Кто такие академисты, передвижники и мирискусники? Вы увидите и узнаете много нового!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Феномен русского искусства

Живопись России отражает бурную историю страны и её географическое положение между Востоком и Западом. Люди спорят: это своеобразное воплощение западноевропейских традиций или оригинальное явление? На экскурсии вы убедитесь в том, что русское художественное творчество имеет ряд отличительных черт, о которых мы поговорим.

Мы пройдём по залам Михайловского дворца и увидим все постоянные экспозиции:

1️⃣ Древнерусское искусство 12-17 веков

2️⃣ Русское искусство 18-19 веков

3️⃣ Русское народное искусство 17-21 веков

Во время экскурсии вы:

Узнаете про истоки живописи

Научитесь «читать» икону

Поймёте, как петровские реформы повлияли на живопись в России

Вспомните М. В. Ломоносова и его вклад в развитие искусства

Услышите историю Академии художеств

Узнаете о коронации мёртвой королевы и о бунте четырнадцати

Увидите русскую Мону Лизу, шедевры передвижников и мирискусников

Если вы захотите продолжить знакомство с русской живописью, то можно посетить корпус Бенуа, где представлены авангард и советское искусство.

Организационные детали