Детская экскурсия «Тайные символы русской иконы»

Узнать нескучную историю иконописи в «Музее христианской культуры»

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Мы познакомим юных посетителей и их родителей с древним видом изобразительного искусства — иконописью. Расскажем, как смотреть иконы, в чём их различия и сходства с картинами, какую роль играют цвета.

Раскроем, как художники добывали краски, как воспринимался один и тот же библейский сюжет в разные годы и многое другое.
Детская экскурсия «Тайные символы русской иконы»
Детская экскурсия «Тайные символы русской иконы»
Детская экскурсия «Тайные символы русской иконы»
Детская экскурсия «Тайные символы русской иконы»
Детская экскурсия «Тайные символы русской иконы»
Детская экскурсия «Тайные символы русской иконы»
Детская экскурсия «Тайные символы русской иконы»
Ближайшие даты:
9
сен
15
сен
16
сен
22
сен
23
сен
29
сен
30
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

О чём пойдёт речь

Мы расскажем о событиях и героях основных библейских историй, приоткроем тайны икон, которые сокрыты от наших глаз. На примере икон с одним сюжетом покажем, как воспринималась религия в разные периоды. Дети узнают, как создавались произведения, какие инструменты и материалы использовались и почему спустя столько веков иконы всё ещё будоражат наше сознание.

Как проходит экскурсия

В нашей программе — сюжеты Нового и Ветхого Заветов, а ещё иконы разных школ с их стилями письма. Мы любим, когда посетители задают вопросы, поэтому экскурсия пройдёт в формате диалога. Все экспонаты ребята рассмотрят детально — памятники искусства находятся не в витринах.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна детям от 9 лет
  • Экскурсию можно провести для школьной группы (стоимость по запросу)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего музея

в пятницу и субботу в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в «Музее христианской культуры»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Групповые
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Музеи
Летние
Для детей
Для студентов

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Русский музей: шедевры Михайловского дворца
Индивидуальная
2 часа
111 отзывов
Русский музей: шедевры Михайловского дворца
Услышать об истории русского искусства и раскрыть любопытные сюжеты о знаменитых полотнах и творцах
на площади Искусств
Завтра
11 сен
13 сен
14 сен
от 3 600 за всё до 2 чел.
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
Квест
1.5 часа
19 отзывов
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
Весело и необычно познакомиться с шедеврами в компании виртуального ведущего
в Русском музее (Михайловский дворец)
Сегодня
Завтра
11 сен
13 сен
от 800 за человека
Экскурсия по Русскому музею в мини-группе (билеты включены)
🚶 Пешая
Входной билет
2.5 часа
20 отзывов
Экскурсия по Русскому музею в мини-группе (билеты включены)
Открыть для себя шедевры русской школы живописи и проникнуть в тайны иконописцев
на площади Искусств
13 сен
14 сен
15 сен
16 сен
3 150 за билет
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ