Узнать нескучную историю иконописи в «Музее христианской культуры»
Мы познакомим юных посетителей и их родителей с древним видом изобразительного искусства — иконописью. Расскажем, как смотреть иконы, в чём их различия и сходства с картинами, какую роль играют цвета.
Раскроем, как художники добывали краски, как воспринимался один и тот же библейский сюжет в разные годы и многое другое.
Раскроем, как художники добывали краски, как воспринимался один и тот же библейский сюжет в разные годы и многое другое.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
О чём пойдёт речь
Мы расскажем о событиях и героях основных библейских историй, приоткроем тайны икон, которые сокрыты от наших глаз. На примере икон с одним сюжетом покажем, как воспринималась религия в разные периоды. Дети узнают, как создавались произведения, какие инструменты и материалы использовались и почему спустя столько веков иконы всё ещё будоражат наше сознание.
Как проходит экскурсия
В нашей программе — сюжеты Нового и Ветхого Заветов, а ещё иконы разных школ с их стилями письма. Мы любим, когда посетители задают вопросы, поэтому экскурсия пройдёт в формате диалога. Все экспонаты ребята рассмотрят детально — памятники искусства находятся не в витринах.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна детям от 9 лет
- Экскурсию можно провести для школьной группы (стоимость по запросу)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего музея
в пятницу и субботу в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в «Музее христианской культуры»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу и субботу в 11:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей христианской культуры — Организатор в Санкт-Петербурге
Искусство смотреть! «Музей христианской культуры» предлагает посетителям 11 залов с уникальными экспонатами из частных коллекций, объединенных одной тематикой — христианством. Они погружают посетителей в историю христианской религии, начиная с императора Константина и заканчивая Николаем II. В коллекцию входят русские иконы Нового времени, полотна западноевропейских и русских художников, ювелирные изделия, паломнические реликвии. А ещё — предметы декоративно-прикладного и ювелирного искусства, произведения книжной миниатюры, рукописной и печатной графики. Акцент сделан на иконах, которые принадлежат «северным письмам». Многие произведения обладают не только исторической и художественной ценностями, но и являются святынями. Музей оснащён современными технологиями. В каждом зале есть мультимедийные столы и этикетки, которые содержат дополнительные видеоматериалы.
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