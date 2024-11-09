Мы познакомим юных посетителей и их родителей с древним видом изобразительного искусства — иконописью. Расскажем, как смотреть иконы, в чём их различия и сходства с картинами, какую роль играют цвета.
Раскроем, как художники добывали краски, как воспринимался один и тот же библейский сюжет в разные годы и многое другое.
Раскроем, как художники добывали краски, как воспринимался один и тот же библейский сюжет в разные годы и многое другое.
Описание экскурсии
О чём пойдёт речь
Мы расскажем о событиях и героях основных библейских историй, приоткроем тайны икон, которые сокрыты от наших глаз. На примере икон с одним сюжетом покажем, как воспринималась религия в разные периоды. Дети узнают, как создавались произведения, какие инструменты и материалы использовались и почему спустя столько веков иконы всё ещё будоражат наше сознание.
Как проходит экскурсия
В нашей программе — сюжеты Нового и Ветхого Заветов, а ещё иконы разных школ с их стилями письма. Мы любим, когда посетители задают вопросы, поэтому экскурсия пройдёт в формате диалога. Все экспонаты ребята рассмотрят детально — памятники искусства находятся не в витринах.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна детям от 9 лет
- Экскурсию можно провести для школьной группы (стоимость по запросу)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего музея
в воскресенье в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|900 ₽
|Льготный
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее христианской культуры
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей христианской культуры — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 23 часа 40 минут
Провёл экскурсии для 161 туриста
Искусство смотреть! Музей христианской культуры предлагает посетителям 11 залов с уникальными экспонатами из частных коллекций, объединенных одной тематикой — христианством. Они погружают посетителей в историю христианской религии, начиная с императора
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сегодня были на экскурсии с 4 детьми (10-16 лет). Подростки, мне кажется, сложная аудитория в данной теме, в этом возрасте многие не очень любят ходить в храм, мои относятся к
+1
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Неожиданным открытием для нас с дочкой стал Музей Христианской культуры. Одна из интереснейших экскурсий за последнее время! Невероятно увлеченный экскурсовод с горящими глазами, с глубоким знанием материала и завораживающим рассказом! Появилось желание посетить все экскурсии, предлагаемые музеем.
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Н
Потрясающий гид Виктория. Столько нового и для детей и взрослых. Очень доступным языком. Очень познавательно. Рекомендую всем!
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Рекомендую от всего сердца. Детям 11,12 лет было очень интересно, мне (взрослый) было очень интересно.
Более того, побывав на этой экскурсии, появилось желание непременно посетить и другие экскурсии этого музея.
Более того, побывав на этой экскурсии, появилось желание непременно посетить и другие экскурсии этого музея.
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И
Случайно обнаружили этот музей при планировании поездки в Санкт-Петербург. Был занесен в план как обязательный к посещению. Так как были с детьми, то экскурсию выбрали детскую. Что по итогам. Детям немного не хватило вовлеченности в процесс. Нам же взрослым было очень интересною, но в формате детской экскурсии - мало. Обязательно посетим снова.
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К
Очень понравилось!
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