Мы познакомим юных посетителей и их родителей с древним видом изобразительного искусства — иконописью. Расскажем, как смотреть иконы, в чём их различия и сходства с картинами, какую роль играют цвета. Раскроем, как художники добывали краски, как воспринимался один и тот же библейский сюжет в разные годы и многое другое.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

О чём пойдёт речь

Мы расскажем о событиях и героях основных библейских историй, приоткроем тайны икон, которые сокрыты от наших глаз. На примере икон с одним сюжетом покажем, как воспринималась религия в разные периоды. Дети узнают, как создавались произведения, какие инструменты и материалы использовались и почему спустя столько веков иконы всё ещё будоражат наше сознание.

Как проходит экскурсия

В нашей программе — сюжеты Нового и Ветхого Заветов, а ещё иконы разных школ с их стилями письма. Мы любим, когда посетители задают вопросы, поэтому экскурсия пройдёт в формате диалога. Все экспонаты ребята рассмотрят детально — памятники искусства находятся не в витринах.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна детям от 9 лет

Экскурсию можно провести для школьной группы (стоимость по запросу)