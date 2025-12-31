Вы побываете в бывшей барской квартире, которая находится в центре Петербурга. После революции роскошные апартаменты были превращены в коммунальную квартиру. В этой квартире переплелись судьбы «Бывших» и «Новых» граждан нашей страны.
О том как переплетались судьбы жителей коммунальной квартиры расскажут предметы старины и советской эпохи. В конце экскурсии Вас ждёт вкусный чай из самовара и самые вкусные Ленинградские конфеты!
О том как переплетались судьбы жителей коммунальной квартиры расскажут предметы старины и советской эпохи. В конце экскурсии Вас ждёт вкусный чай из самовара и самые вкусные Ленинградские конфеты!
Описание экскурсииВо время экскурсии вы перенесётесь в прошлое, посетив бывшую барскую квартиру в самом сердце Петербурга. Вы увидите, как после революции история сделала крутой поворот: пространство, созданное для одной семьи, стало многолюдной коммунальной квартирой. В этих стенах в XX веке незримо пересеклись судьбы разных эпох, «бывших» и «новых» хозяев жизни. Тихие свидетельства того времени, подлинные предметы старины и скромного советского быта расскажут вам свои истории. Они помогут оживить в воображении картины повседневной жизни, услышать отголоски давних разговоров и почувствовать уникальную атмосферу этого места. А в завершение «путешествия во времени» вас ждёт тёплая, уютная традиция — чай, заваренный в настоящем самоваре, и самые настоящие, знакомые с детства, ленинградские конфеты!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовод
- Чай и угощенья
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Набережная канала Грибоедова, 17
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Мини-группа
до 8 чел.
В квартиру Распутина - в составе мини-группы
Побывать в доме того самого «старца» и узнать о его роли в истории
Начало: У метро Пушкинская
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00
4 янв в 14:00
6 янв в 12:00
1400 ₽ за человека
Групповая
до 17 чел.
Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 17 человек
Не просто увидеть архитектурную достопримечательность Петербурга, но и побывать внутри
Начало: На остановке у доме Бака
3 янв в 19:30
4 янв в 15:00
2700 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Аутентичный Петербург 3в1: коммунальная квартира, дворы колодцы и парадные
Начало: Место встречи: ул. Ломоносова, 12/66, у или в заве...
1200 ₽ за человека