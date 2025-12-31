Описание Фото Ответы на вопросы Вы побываете в бывшей барской квартире, которая находится в центре Петербурга. После революции роскошные апартаменты были превращены в коммунальную квартиру. В этой квартире переплелись судьбы «Бывших» и «Новых» граждан нашей страны.



О том как переплетались судьбы жителей коммунальной квартиры расскажут предметы старины и советской эпохи. В конце экскурсии Вас ждёт вкусный чай из самовара и самые вкусные Ленинградские конфеты!

Морская Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 1.5 часа Размер группы 1-15 человек Как проходит Пешком 1200 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии Во время экскурсии вы перенесётесь в прошлое, посетив бывшую барскую квартиру в самом сердце Петербурга. Вы увидите, как после революции история сделала крутой поворот: пространство, созданное для одной семьи, стало многолюдной коммунальной квартирой. В этих стенах в XX веке незримо пересеклись судьбы разных эпох, «бывших» и «новых» хозяев жизни. Тихие свидетельства того времени, подлинные предметы старины и скромного советского быта расскажут вам свои истории. Они помогут оживить в воображении картины повседневной жизни, услышать отголоски давних разговоров и почувствовать уникальную атмосферу этого места. А в завершение «путешествия во времени» вас ждёт тёплая, уютная традиция — чай, заваренный в настоящем самоваре, и самые настоящие, знакомые с детства, ленинградские конфеты!

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату