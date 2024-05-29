Е Елена Самые необычные квартиры Петербурга Отличный экскурсовод Александр!

Ю Юлия Самые необычные квартиры Петербурга Владислав просто профессионал своего дела,одними знаниями погрузил в атмосферу того времени

М Марина Ускользающий мир петербургских дворов и парадных Великолепно! Восторг! Прекрасный эксурсовод Сергей. Всем рекомендую.

Э Элина Ускользающий мир петербургских дворов и парадных Увлекательнейший рассказ и подача гида Ивана, было интересно и приятно слушать. Наши ожидания были оправданы, удалось насладиться дворами и закоулками Санкт-Петербурга

Д Дарья Самые необычные квартиры Петербурга Мы приехали из РБ,договорились через интернет на обзорную экскурсию по коммунальным крартирам! Гид—супер! Андрей знает как преподнести инфу,контраст выбран правильно! Когда будет следующая поездка обязательно ещё пойдем с вами на экскурсию! Большое спасибо!!!!!!!!!!

Н Наталья Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри Потрясающая экскурсия.

И Ира Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри Очень интересная экскурсия. Увидели разные варианты коммуналок, было интересно. Рекомендую

Д Дарья Тайны за старинными фасадами: самые необычные квартиры Петербурга Спасибо большое экскурсоводу Асе за интересное время, проведенное вместе! Очень интересно, познавательно. Ася исключительно утонченная личность, образованная и интересная! Когда она начала читать наизусть Довлатова, мы были покорены!!! Экскурсия-восторг!!!

С Софья Секреты русской традиционной кухни Это было увлекательное путешествие в мир "Русской кухни". Милая девушка, которая рассказала и показала её секреты,большой знаток в этом интересном и вкусном деле. Спасибо ей за это, без такого талантливого учителя было бы сложно научиться приготовить такое вкусное блюдо.