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скидка
20%
Групповая
2 часа
Путешествие по скрытым уголкам Петербурга: дворы и парадные
Погрузитесь в мир петербургских дворов и парадных с экскурсией, раскрывающей тайны старинных особняков
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1106885₽ за человека
Групповая
2 часа
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
Начало: Угол дома Звенигородская ул.,1 на перекрестке с За
Расписание: по расписанию
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 250₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Самые необычные квартиры Петербурга
Начало: СТ.М. «Звенигородская»
Расписание: ПН-ЧТ: 13:00. пт-вс: 13:00, 17:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
13501 080₽ за человека
скидка
30%
Групповая
2.5 часа
Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
17001 190₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 мая 2024Отличный экскурсовод Александр!
- ЮЮлия28 мая 2024Владислав просто профессионал своего дела,одними знаниями погрузил в атмосферу того времени
- ММарина28 мая 2024Великолепно! Восторг! Прекрасный эксурсовод Сергей. Всем рекомендую.
- ЭЭлина28 мая 2024Увлекательнейший рассказ и подача гида Ивана, было интересно и приятно слушать. Наши ожидания были оправданы, удалось насладиться дворами и закоулками Санкт-Петербурга
- ДДарья27 мая 2024Мы приехали из РБ,договорились через интернет на обзорную экскурсию по коммунальным крартирам! Гид—супер! Андрей знает как преподнести инфу,контраст выбран правильно! Когда будет следующая поездка обязательно ещё пойдем с вами на экскурсию! Большое спасибо!!!!!!!!!!
- ННаталья26 мая 2024Потрясающая экскурсия.
- ИИра23 мая 2024Очень интересная экскурсия. Увидели разные варианты коммуналок, было интересно. Рекомендую
- ДДарья7 апреля 2024Тайны за старинными фасадами: самые необычные квартиры ПетербургаСпасибо большое экскурсоводу Асе за интересное время, проведенное вместе! Очень интересно, познавательно. Ася исключительно утонченная личность, образованная и интересная! Когда она начала читать наизусть Довлатова, мы были покорены!!! Экскурсия-восторг!!!
- ССофья18 мая 2022Секреты русской традиционной кухниЭто было увлекательное путешествие в мир "Русской кухни". Милая девушка, которая рассказала и показала её секреты,большой знаток в этом интересном и вкусном деле. Спасибо ей за это, без такого талантливого учителя было бы сложно научиться приготовить такое вкусное блюдо.
- llkcy.wor18 сентября 2019Секреты русской традиционной кухниVery good class, Irina is very nice and helpful. She gave great tips on how to cook brocht. She also helped me to purchase vodka in local shop. Highly recommended!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Коммунальные квартиры»
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