Коммунальные квартиры – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Коммунальные квартиры» в Санкт-Петербурге, цены от 885 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
4051 отзыв
Путешествие по скрытым уголкам Петербурга: дворы и парадные
Погрузитесь в мир петербургских дворов и парадных с экскурсией, раскрывающей тайны старинных особняков
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1106885 за человека
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
254 отзыва
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
Начало: Угол дома Звенигородская ул.,1 на перекрестке с За
Расписание: по расписанию
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 250 за человека
Самые необычные квартиры Петербурга
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
1154 отзыва
Самые необычные квартиры Петербурга
Начало: СТ.М. «Звенигородская»
Расписание: ПН-ЧТ: 13:00. пт-вс: 13:00, 17:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
13501 080 за человека
Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
🚶 Пешая
скидка
30%
Групповая
2.5 часа
3 отзыва
Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
17001 190 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Самые необычные квартиры Петербурга
    Отличный экскурсовод Александр!
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    Самые необычные квартиры Петербурга
    Владислав просто профессионал своего дела,одними знаниями погрузил в атмосферу того времени
  • М
    Марина
    28 мая 2024
    Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
    Великолепно! Восторг! Прекрасный эксурсовод Сергей. Всем рекомендую.
  • Э
    Элина
    28 мая 2024
    Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
    Увлекательнейший рассказ и подача гида Ивана, было интересно и приятно слушать. Наши ожидания были оправданы, удалось насладиться дворами и закоулками Санкт-Петербурга
  • Д
    Дарья
    27 мая 2024
    Самые необычные квартиры Петербурга
    Мы приехали из РБ,договорились через интернет на обзорную экскурсию по коммунальным крартирам! Гид—супер! Андрей знает как преподнести инфу,контраст выбран правильно! Когда будет следующая поездка обязательно ещё пойдем с вами на экскурсию! Большое спасибо!!!!!!!!!!
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
    Потрясающая экскурсия.
  • И
    Ира
    23 мая 2024
    Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
    Очень интересная экскурсия. Увидели разные варианты коммуналок, было интересно. Рекомендую
  • Д
    Дарья
    7 апреля 2024
    Тайны за старинными фасадами: самые необычные квартиры Петербурга
    Спасибо большое экскурсоводу Асе за интересное время, проведенное вместе! Очень интересно, познавательно. Ася исключительно утонченная личность, образованная и интересная! Когда она начала читать наизусть Довлатова, мы были покорены!!! Экскурсия-восторг!!!
  • С
    Софья
    18 мая 2022
    Секреты русской традиционной кухни
    Это было увлекательное путешествие в мир "Русской кухни". Милая девушка, которая рассказала и показала её секреты,большой знаток в этом интересном и вкусном деле. Спасибо ей за это, без такого талантливого учителя было бы сложно научиться приготовить такое вкусное блюдо.
  • l
    lkcy.wor
    18 сентября 2019
    Секреты русской традиционной кухни
    Very good class, Irina is very nice and helpful. She gave great tips on how to cook brocht. She also helped me to purchase vodka in local shop. Highly recommended!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Коммунальные квартиры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
  2. Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
  3. Самые необычные квартиры Петербурга
  4. Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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