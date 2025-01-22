Это насыщенная прогулка, которая познакомит вас с настоящим Петербургом — таким, каким его знают местные жители (которым повезло жить в центре: действительно ли повезло — узнаете от них самих).
Коммунальная квартира с предметами советского быта в стенах доходного дома, несколько парадных и необычные дворы-колодцы — присоединяйтесь!
Коммунальная квартира с предметами советского быта в стенах доходного дома, несколько парадных и необычные дворы-колодцы — присоединяйтесь!
Описание экскурсииЖизнь в коммуналках У многих Петербург ассоциируется с коммунальными квартирами. Вы побываете в одной из них — здесь вас ждёт советский быт среди архитектуры доходных домов. Вы заглянете в одну из комнат длинного коридора из 14 комнат • Найдёте любопытные детали прошлого: дореволюционные газеты под обоями, латунные ручки, остатки лепнины.
- Научитесь включать патефон, оцените кровать, пережившую блокаду, и старинную швейную машинку.
- Квартира находится в бывшем доме меблированных комнат. Чем они отличаются от всем известных доходных домов, вам расскажет гид нашей замечательной команды!
• Во время прогулки гид поделится интересными фактами о жизни петербуржцев в 19–20 веках. Важная информация:
- Обращаем внимание, что мы продолжительное время проводим на улице, поэтому необходимо заранее позаботиться о комфортной одежде.
- Индивидуальный формат экскурсии позволяет нам остановиться, чтобы взять стаканчик кофе или зайти в известную пирожковую, где можно попробовать одни из самых вкусных пирожков города, а также согреться при плохой погоде.
В будние дни: индивидуальный формат(Покупает один человек. Проводится для одного или группы знакомых: друзей, семьи или коллег в удобное для вас время). По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате: 1 чел. - 3500₽, от 2 чел. - 2000₽/чел., 3-5 чел. - 1500₽/чел., 5 и более - 1200₽/чел. h3. В выходные дни: групповой формат(Разные люди покупают места независимо друг от друга. в установленное расписание: 13:00 и 17:00)
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|1200 ₽
|Детский билет
|1000 ₽
|Пенсионный билет
|1000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворы и парадные
- Что вас ожидает:
- Доходный дом Г.Г. Мекленбург-Стрелицкого, парадная меблированных комнат «Дворянское гнездо»
- «Хренов дом» с богатым декором в стиле модерн
- Голубая парадная доходного дома Каншиных, которая украшена великолепной лепниной с позолотой
- Шедевр городской архитектуры - Пряничный дом с мозаикой в стиле старого русского терема
- Необычные дворы-колодцы с причудливыми арками и воротами
Что включено
- Услуги гида
- Посещение коммунальной квартиры
Что не входит в цену
- Перекус и горячие напитки, при необходимости
- Открытки для отправки в коммунальной квартире
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский пр., д53
Завершение: СТ.М. Достоевская
Когда и сколько длится?
Когда: В будние дни: индивидуальный формат(Покупает один человек. Проводится для одного или группы знакомых: друзей, семьи или коллег в удобное для вас время). По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате: 1 чел. - 3500₽, от 2 чел. - 2000₽/чел., 3-5 чел. - 1500₽/чел., 5 и более - 1200₽/чел. h3. В выходные дни: групповой формат(Разные люди покупают места независимо друг от друга. в установленное расписание: 13:00 и 17:00)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Обращаем внимание, что мы продолжительное время проводим на улице, поэтому необходимо заранее позаботиться о комфортной одежде
- Индивидуальный формат экскурсии позволяет нам остановиться, чтобы взять стаканчик кофе или зайти в известную пирожковую, где можно попробовать одни из самых вкусных пирожков города, а также согреться при плохой погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Агафья
22 янв 2025
Экскурсия на высшем уровне, время пролетело незаметно.
Александр очень пунктуальный и вежливый. Первый экскурсовод, от которого не хотелось сбежать. Столько интересного рассказал, показал. Мы в восторге.
Ну и спасибо организаторам, все чётко, понятно. В следующий раз только к Вам.
Александр очень пунктуальный и вежливый. Первый экскурсовод, от которого не хотелось сбежать. Столько интересного рассказал, показал. Мы в восторге.
Ну и спасибо организаторам, все чётко, понятно. В следующий раз только к Вам.
Е
Елена
10 дек 2024
В экскурсию вошло посещение 1 комнаты в 1 коммунальной квартире. Впечатления впечатляющие:))) больше не надо:))) далее была активная прогулка по историческому центру с посещением парадных и дворов! Гид Александр Ооооочень не скучно рассказывает об истории города и исторических Персонах! Время пролетает незаметно и максимально информативно! Рекомендую!!!
К
Кирилл
4 ноя 2024
Прелестные экскурсоводы, которые горят своим делом, подход к деталям и мелочам, который впечатляет.
Открыли для нас Петербург с новой стороны, показав его тайные уголочки.
Так же сходили к ребятам на экскурсию по рекам и каналам и мистический Петербург и остались в полном восторге
Открыли для нас Петербург с новой стороны, показав его тайные уголочки.
Так же сходили к ребятам на экскурсию по рекам и каналам и мистический Петербург и остались в полном восторге
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