Когда: В будние дни: индивидуальный формат(Покупает один человек. Проводится для одного или группы знакомых: друзей, семьи или коллег в удобное для вас время). По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате: 1 чел. - 3500₽, от 2 чел. - 2000₽/чел., 3-5 чел. - 1500₽/чел., 5 и более - 1200₽/чел. h3. В выходные дни: групповой формат(Разные люди покупают места независимо друг от друга. в установленное расписание: 13:00 и 17:00)

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала