Мы окажемся во Владимирском округе – самом сердце старого Петербурга! Гид познакомит вас с интересными фактами из истории района и его жителей, проведет сквозь тайные лабиринты проходных дворов и покажет кусочек неба из самого "фирменного" двора-колодца Петербурга. Дух старого города передают массивные дубовые двери парадных и роскошная лепнина на фасадах домов.

Ресторанная улица Рубинштейна известна, пожалуй, каждому. Но что скрывают парадные фасады ее старинных зданий? Вместе с гидом вы отыщете «Пряничный дом» Никонова Н. Н. – известного строителя соборов Петербурга, «Толстовский дом» с «английскими» проходными дворами, дом Императорский семьи, крепостную стену «Палаццо» с коммуналками купца Григория Елисеева и дом Сергея Довлатова.

На улице Рубинштейна до сих пор можно увидеть знаменитую коммунальную квартиру писателя Сергея Довлатова. Его ирония над незамысловатым коммунальным укладом часто встречается в произведениях ("Длинный пасмурный коридор метафизически заканчивался уборной"). Вы узнаете о жизни обитателей ленинградских "многосемеек", увидите нынешних жильцов и будете впечатлены контрастом советского быта и элементов старинных интерьеров. Мы вместе совершим настоящее приключение: войдя в квартиру через парадную дверь, выйдем с помощью полузаброшенного чёрного хода!