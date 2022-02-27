Ускользающий мир петербургских дворов и парадных

Пешеходная

5
8 отзывов
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных

Что вас ожидает 🤩

  • Дворы-колодцы
  • Улица Рубинштейна
  • «Пряничный дом»
  • «Толстовский дом»
  • Дом Императорский семьи
  • Коммунальная квартира Сергея Довлатова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Мы окажемся во Владимирском округе – самом сердце старого Петербурга! Гид познакомит вас с интересными фактами из истории района и его жителей, проведет сквозь тайные лабиринты проходных дворов и покажет кусочек неба из самого "фирменного" двора-колодца Петербурга. Дух старого города передают массивные дубовые двери парадных и роскошная лепнина на фасадах домов.

Ресторанная улица Рубинштейна известна, пожалуй, каждому. Но что скрывают парадные фасады ее старинных зданий? Вместе с гидом вы отыщете «Пряничный дом» Никонова Н. Н. – известного строителя соборов Петербурга, «Толстовский дом» с «английскими» проходными дворами, дом Императорский семьи, крепостную стену «Палаццо» с коммуналками купца Григория Елисеева и дом Сергея Довлатова.

На улице Рубинштейна до сих пор можно увидеть знаменитую коммунальную квартиру писателя Сергея Довлатова. Его ирония над незамысловатым коммунальным укладом часто встречается в произведениях ("Длинный пасмурный коридор метафизически заканчивался уборной"). Вы узнаете о жизни обитателей ленинградских "многосемеек", увидите нынешних жильцов и будете впечатлены контрастом советского быта и элементов старинных интерьеров. Мы вместе совершим настоящее приключение: войдя в квартиру через парадную дверь, выйдем с помощью полузаброшенного чёрного хода!

Программа

Во время экскурсии вы узнаете:
  • Как создавалась планировка «классического» доходного дома.
  • Какое количество комнат было в барских квартирах и сколько стоила их аренда.
  • Как зарабатывали жизнь швейцары, дворники и водовозы.
  • Как до появления «благ цивилизаций» выглядел быт в роскошных домах.
  • Как осуществлялось «уплотнение» и сколько человек могло жить в квартире после него.
  • Как пережили блокаду обитатели коммуналок.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Дополнительно оплачивается посещение квартиры Довлатова - стоимость 100руб. /чел
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00, 14:30, 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00, 14:30, 17:30

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Е
27 фев 2022
Большое спасибо чудесному гиду Алисе за интересный экскурс в прошлое. Особенно интересно было взглянуть на то, что видела в детстве(я родилась и выросла в районе Кузнечного рынка) совершенно другими глазами.
Образы былого величия….
Спасибо за такой маршрут!
Большое спасибо чудесному гиду Алисе за интересный экскурс в прошлое. Особенно интересно было взглянуть на то,Большое спасибо чудесному гиду Алисе за интересный экскурс в прошлое. Особенно интересно было взглянуть на то,Большое спасибо чудесному гиду Алисе за интересный экскурс в прошлое. Особенно интересно было взглянуть на то,Большое спасибо чудесному гиду Алисе за интересный экскурс в прошлое. Особенно интересно было взглянуть на то,Большое спасибо чудесному гиду Алисе за интересный экскурс в прошлое. Особенно интересно было взглянуть на то,
М
12 янв 2022
Очень люблю экскурсии такого плана, когда в незнакомом городе гид показывает такие места, которые сам не сыщешь или куда сам не проберешься. Как здорово, что раньше, все было менее практично, чем сейчас, и что мы все еще можем полюбоваться этой красотой! Елизавета, спасибо! Вы - отличная рассказчица!
В
18 дек 2021
Гид рассказывала хорошо, но я больше люблю посмотреть и поснимать. Сделал пару классных снимков для коллекции, так что я доволен.
Е
12 сен 2021
Спасибо за познавательную и интересную экскурсию гиду Елизавете. Открыла город с другой стороны. Рекомендую.
А
21 апр 2021
Экскурсия понравилась. Узнали Интересные факты о парадных и дворах. Увидели необычные архитектурные решения. Только обидно что объекты государства не реставрированы, получается действительно ускользающая эпоха
Экскурсия понравилась. Узнали Интересные факты о парадных и дворах. Увидели необычные архитектурные решения. Только обидно что
И
3 фев 2021
Полное погружение! У нас был замечательный гид! Хорошо составленный маршрут и подготовка Маргариты, с ее знаниями и готовностью ими делиться, сделали экскурсию очень колоритной и запоминающейся! Всячески рекомендую! Ну, и конечно, - чем лучше вы сами предварительно подготовитесь - тем больше вынесете из вашего небольшого путешествия! Такого гида, как Маргарита просто грех не порасспрашивать побольше!
Е
13 янв 2021
Нам очень понравилось. Мы бывали в Санкт-Петербурге бесчисленное количество раз, поэтому хотели посмотреть именно такие места, куда просто человек с улицы зайти не может. Часть парадных, которые показал Сергей, просто имеют домофон, так как это обычные жилые подъезды, так что войти туда невозможно просто так. И конечно совершенно потрясающе это прохождение насквозь через дворы. Тут же тоже, если кто-то не покажет дорогу - никогда сам не пойдешь насквозь через квартал… Очень рекомендуем.
А
13 дек 2020
Спасибо за интересную экскурсию гиду Дарье! Открыл для себя много новых и интересных фактов в истории Санкт-Петербурга, сам маршрут экскурсии довольно интересный и включает в себя не только прогулку по улице, но и посещение парадных, а также действующей коммунальной квартиры. Для тех кто не впервые в Санкт-Петербурге и уже посетил все знаковые достопримечательности эта экскурсия будет очень интересной, рекомендую! Также у ребят есть еще несколько интересных маршрутов, обязательно побываю на этих экскурсиях в следующей поездке в Санкт-Петербург.

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