Что вы увидите?

Алексей П. – Гид из Санкт-Петербурга

На этой прогулке 👣 вы познакомитесь с историей 📖 застройки Васильевского острова, узнаете, почему он так и не стал второй Венецией, увидите роскошные особняки и предметы быта петровских времён.



Вы услышите истории от коренных жителей Петербурга о домах, которые сложно найти самостоятельно, необычных лестницах, тайных парадных и узнаете о главных героях старейшего района Петербурга.



Мы покажем вам Васильевский остров 🏝️ (или просто «Ваську») таким, каким любим его с детства — таинственным, мрачным, загадочным, классически «питерским».