Секретная парадная, которую уже целое столетие «охраняет» спящий лев
Секретный «Двор Духов», где можно загадать желание
Самую узкую улицу Петербурга
Парадоксы архитектуры
Настоящие «колодцы», которые невозможно найти без опытного проводника
Другие закрытые парадные лестницы, где сохранились старинные витражи, метлахская плитка, кованные и чугунные ограждения
Легендарные проходные дворы, где до сих пор снимают сериалы «про бандитов»
Мы пройдем цепочкой таинственных проходных дворов, заглянем в секретные парадные, где сохранилось архитектурное убранство дореволюционного времени, услышим рассказ про судьбы жителей и события, здесь происходившие. Вам предстоит увидеть оборотную сторону старейшего района Петербурга во всей красе!
Что вы увидите?
Парадоксы архитектуры: необычные лестницы (сдвоенные, с «косыми» окнами, скрытые в глубине дома);
Настоящие дворы-колодцы, которые невозможно найти без опытного проводника;
Закрытые секретные парадные, где сохранились старинные витражи, метлахская плитка, кованные и чугунные ограждения;
Легендарные проходные дворы, где до сих пор снимают сериалы «про бандитов»
Самую узкую улицу Петербурга;
Двор Духов, где можно загадать желание.
В ходе прогулки вы также сможете познакомиться с историей 📖 застройки Васильевского Острова:
узнаете, почему он так и не стал второй Венецией,
погрузитесь в атмосферу петербургских темных проходных дворов,
увидите красивые 🤩, загадочные, а порой даже парадоксальные парадные и чёрные лестницы старинных домов,
узнаете, как в них был организован быт, и что интересного там сохранилось с позапрошлого века.
Экскурсовод покажет вам здания рубежа XIX–XX вв. постройки как снаружи, так и изнутри, обращая внимания на почти незаметные, но интереснейшие исторические детали.
Влюбитесь в Васильевский, если осмелитесь!
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
Личные расходы туриста
Начало
🚩 1-я линия В. О., 60
Место завершения
🏁 ст. м. Василеостровская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.