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Секретные места Васильевского Острова

4.6
322 отзыва
Алексей П.
Алексей П. – Гид из Санкт-Петербурга
На этой прогулке 👣 вы познакомитесь с историей 📖 застройки Васильевского острова, узнаете, почему он так и не стал второй Венецией, увидите роскошные особняки и предметы быта петровских времён.

Вы услышите истории от коренных жителей Петербурга о домах, которые сложно найти самостоятельно, необычных лестницах, тайных парадных и узнаете о главных героях старейшего района Петербурга.

Мы покажем вам Васильевский остров 🏝️ (или просто «Ваську») таким, каким любим его с детства — таинственным, мрачным, загадочным, классически «питерским».
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 740 ₽ за человека

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Секретные места Васильевского Острова
Секретные места Васильевского Острова

Что вы увидите

  • Секретная парадная, которую уже целое столетие «охраняет» спящий лев
  • Секретный «Двор Духов», где можно загадать желание
  • Самую узкую улицу Петербурга
  • Парадоксы архитектуры
  • Настоящие «колодцы», которые невозможно найти без опытного проводника
  • Другие закрытые парадные лестницы, где сохранились старинные витражи, метлахская плитка, кованные и чугунные ограждения
  • Легендарные проходные дворы, где до сих пор снимают сериалы «про бандитов»
Мы пройдем цепочкой таинственных проходных дворов, заглянем в секретные парадные, где сохранилось архитектурное убранство дореволюционного времени, услышим рассказ про судьбы жителей и события, здесь происходившие. Вам предстоит увидеть оборотную сторону старейшего района Петербурга во всей красе!
Что вы увидите?
  • Парадоксы архитектуры: необычные лестницы (сдвоенные, с «косыми» окнами, скрытые в глубине дома);
  • Настоящие дворы-колодцы, которые невозможно найти без опытного проводника;
  • Закрытые секретные парадные, где сохранились старинные витражи, метлахская плитка, кованные и чугунные ограждения;
  • Легендарные проходные дворы, где до сих пор снимают сериалы «про бандитов»
  • Самую узкую улицу Петербурга;
  • Двор Духов, где можно загадать желание.

В ходе прогулки вы также сможете познакомиться с историей 📖 застройки Васильевского Острова:

  • узнаете, почему он так и не стал второй Венецией,
  • погрузитесь в атмосферу петербургских темных проходных дворов,
  • увидите красивые 🤩, загадочные, а порой даже парадоксальные парадные и чёрные лестницы старинных домов,
  • узнаете, как в них был организован быт, и что интересного там сохранилось с позапрошлого века.
  • Экскурсовод покажет вам здания рубежа XIX–XX вв. постройки как снаружи, так и изнутри, обращая внимания на почти незаметные, но интереснейшие исторические детали.
Влюбитесь в Васильевский, если осмелитесь!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 1-я линия В. О., 60
Место завершения
🏁 ст. м. Василеостровская
Секретные места Васильевского Острова
Секретные места Васильевского Острова
Секретные места Васильевского Острова
Секретные места Васильевского Острова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей П.
Алексей П.
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322 отзыва оставили туристы

Алексей П. проводит ещё 5 экскурсий

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