Искусство и наука связаны неразрывно — Египетский зал тому подтверждение.
И если ваш ребёнок далёк от искусства, но вам хочется заинтересовать его Эрмитажем, начните с этой экскурсии.
В компании настоящего учёного юные исследователи смогут потрогать жуков, разгадают тайны иероглифов и даже напечатают своё имя на папирусе, чтобы забрать его на память.
Описание экскурсии
В сопровождении энтомолога дети:
- познакомятся с Египетским залом.
- узнают мифы о появлении разных насекомых и смогут соотнести их с явлениями природы.
- используют лупу для подробного знакомства с музеем.
- потрогают настоящих насекомых, которых принесёт с собой гид.
- напечатают на папирусе свои имена и заберут на память такой необычный сувенир.
- рассмотрят иероглифы и найдут изображения насекомых в посланиях древности.
Гид расскажет:
- почему египтяне связывали с солнцем именно жука скарабея.
- какую роль в жизни древней цивилизации играли пчёлы.
- какого жука закладывали в мумию вместо сердца.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты — 700 ₽ за чел. Их надо заранее заказать на сайте музея.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Иорданской лестницы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 13884 туристов
Добрый день! Меня зовут Жанна, у меня есть команда подготовленных гидов, владеющих методикой проведения детских экскурсий. В каждом из них я уверена, как в себе. Все они имеют свои приёмы,
