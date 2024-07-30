А Анастасия читать дальше слишком упрощённым рассказом. Такой формат подошёл больше бы городской прогулке, а вот для Эрмитажа это даже как то не уважительно. Сам Эрмитаж просто нет слов, прекрасен, одного раза конечно не достаточно для его полного осмотра. Гид Валерий. Крайне посредственный рассказ. Как потом было сказано, хотели изложить всё простым, не книжным языком. Но вот это и подвело, в результате не экскурсия, а какая то пробежка, с

Ольга Спасибо за увлекательно экскурсию, и организатору, и гиду Валерию.

2 часа пролетели как 5 минут. Усталости не чувствуется. Живое общение со знающим и опытным экскурсовод ом намного лучше энциклопедия.

РЕКОМЕНДУЮ.

А Александр Спасибо большое Марии, экскурсия прошла очень интересно и познавательно, всем рекомендуем. По времени получилось на час больше заявленного. Большое спасибо.

К Константин Отличная экскурсия по Эрмитажу! Экскурсовод Мария провела очень интересную экскурсию. Всем рекомендую.

Ирина Хорошая организация, идут на встречу. Нас было двое, но экскурсию не отмерили. Получилась индивидуальная экскурсия с персональным гидом, что приятно. Не могу сказать, что у гида глубокие знания по истории. Но для первого общего впечатления от Эрмитажа - хорошо. Программа более, чем насыщенная, экскурсия длилась почти 3 часа.

И Ирина

Елена, спасибо Вам огромное!

Для меня это было первое посещение Эрмитажа и очень хотелось иметь целостное общее представление и чтобы от встречи остались приятные впечатления. Я получила читать дальше даже больше, чем ожидала! Обзорная экскурсия длилась более 2,5 часов. Елена классно преподносит материал, ее не устаешь слушать и слышать.

После экскурсии можно остаться в Эрмитаже и самостоятельно пройтись по желаемому маршруту.

Однозначно рекомендую! Хочу выразить благодарность экскурсоводу Елене!Елена, спасибо Вам огромное!Для меня это было первое посещение Эрмитажа и очень хотелось иметь целостное общее представление и чтобы от встречи остались приятные впечатления. Я получила

Л Лиана Побывала на экскурсии в Эрмитаже. Все очень понравилось: сам музей, организация тура, гид Мария, которая превосходно образована, тактична и великолепная рассказчица!

В Валентина Спасибо за экскурсию!

Экскурсовод Мария - великолепный рассказчик. Маршрут по залам Эрмитажа проложен наилучшим образом, и за короткие 2,5 часа гиду удалось показать и рассказать о наиболее интересных коллекциях и экспонатах музея.