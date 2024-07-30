Приглашаем вас в путешествие по произведениям искусства разных эпох, стран и народов. Вы пройдёте по залам Зимнего дворца, Малого и Большого Эрмитажа.
Познакомитесь с коллекцией Египетского зала, с полотнами да Винчи, Рембрандта и многих других мастеров. Увидите лоджии Рафаэля и «Царицу ваз». И всё это в компании опытного гида.
Познакомитесь с коллекцией Египетского зала, с полотнами да Винчи, Рембрандта и многих других мастеров. Увидите лоджии Рафаэля и «Царицу ваз». И всё это в компании опытного гида.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00
Описание билета
Что вас ожидает
Зимний дворец
- Фельдмаршальский зал, отражающий историю имперского периода России.
- Петровский зал — был создан в память о Петре I.
- Гербовый зал — второй по величине зал Эрмитажа, где проводились торжественные мероприятия.
- Военная галерея, где увековечены подвиги генералов–участников войны 1812 года.
- Георгиевский зал — именно здесь проходили официальные приемы и парадные балы.
Малый Эрмитаж
- Висячий сад с обрамляющими его галереями — один из пяти сохранившихся исторических висячих садов.
- Павильонный зал в стиле эклектизма, сочетающий в себе разные архитектурные направления.
Большой (Старый) Эрмитаж
- Итальянское искусство: произведения Леонардо да Винчи, Тициана, Рафаэля, Микеланджело, Караваджо и других.
- Лоджии Рафаэля — копии лоджий в Ватикане, выполненные по приказу Екатерины II.
- Испанское искусство: произведения Эль Греко, Франсиско де Гойи, Диего Веласкеса, Бартоломе Мурильо и не только.
- Голландское искусство: произведения Рембрандта, Герарда Тер Борха, Якоба Рейнсдала и многих других художников.
А ещё:
- Двадцатиколонный зал с уникальной «Царицой ваз» — Кумской гидрией.
- Колыванская ваза — шедевр российского камнерезного искусства.
- Зал Древнего Египта с экспозицией предметов культуры и искусства Египетского государства.
Организационные детали
- Стоимость входных билетов включена в стоимость экскурсии.
- Билеты приобретаются нами заранее — поэтому при отмене бронирования вам нужно будет оплатить их стоимость.
- После окончания экскурсии вы сможете самостоятельно продолжить осмотр залов музея.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 700 ₽
|Дети до 14 лет
|2 200 ₽
|Пенсионеры
|2 500 ₽
|Студенты
|2 500 ₽
|Дети от 14 до 18 лет
|2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 45 туристов
Вот уже более 12 лет мы встречаем гостей и туристов Санкт-Петербурга, делимся с ними знаниями о истории и культуре города, его окрестностей, передаем гостям наше петербургское настроение и любовь кЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
30 июл 2024
Гид Валерий. Крайне посредственный рассказ. Как потом было сказано, хотели изложить всё простым, не книжным языком. Но вот это и подвело, в результате не экскурсия, а какая то пробежка, с
Ольга
30 июл 2024
Спасибо за увлекательно экскурсию, и организатору, и гиду Валерию.
2 часа пролетели как 5 минут. Усталости не чувствуется. Живое общение со знающим и опытным экскурсовод ом намного лучше энциклопедия.
РЕКОМЕНДУЮ.
2 часа пролетели как 5 минут. Усталости не чувствуется. Живое общение со знающим и опытным экскурсовод ом намного лучше энциклопедия.
РЕКОМЕНДУЮ.
А
Александр
27 июл 2024
Спасибо большое Марии, экскурсия прошла очень интересно и познавательно, всем рекомендуем. По времени получилось на час больше заявленного. Большое спасибо.
К
Константин
27 июл 2024
Отличная экскурсия по Эрмитажу! Экскурсовод Мария провела очень интересную экскурсию. Всем рекомендую.
Ирина
21 июл 2024
Хорошая организация, идут на встречу. Нас было двое, но экскурсию не отмерили. Получилась индивидуальная экскурсия с персональным гидом, что приятно. Не могу сказать, что у гида глубокие знания по истории. Но для первого общего впечатления от Эрмитажа - хорошо. Программа более, чем насыщенная, экскурсия длилась почти 3 часа.
И
Ирина
19 июл 2024
Хочу выразить благодарность экскурсоводу Елене!
Елена, спасибо Вам огромное!
Для меня это было первое посещение Эрмитажа и очень хотелось иметь целостное общее представление и чтобы от встречи остались приятные впечатления. Я получила
Елена, спасибо Вам огромное!
Для меня это было первое посещение Эрмитажа и очень хотелось иметь целостное общее представление и чтобы от встречи остались приятные впечатления. Я получила
Л
Лиана
18 июл 2024
Побывала на экскурсии в Эрмитаже. Все очень понравилось: сам музей, организация тура, гид Мария, которая превосходно образована, тактична и великолепная рассказчица!
В
Валентина
13 июл 2024
Спасибо за экскурсию!
Экскурсовод Мария - великолепный рассказчик. Маршрут по залам Эрмитажа проложен наилучшим образом, и за короткие 2,5 часа гиду удалось показать и рассказать о наиболее интересных коллекциях и экспонатах музея.
Экскурсовод Мария - великолепный рассказчик. Маршрут по залам Эрмитажа проложен наилучшим образом, и за короткие 2,5 часа гиду удалось показать и рассказать о наиболее интересных коллекциях и экспонатах музея.
Анастасия
13 июл 2024
Экскурсия очень понравилось. Экскурсовод Мария очень интересно все рассказала, уточнила в начале что бы мы хотели посмотреть. Сергей прекрасный организатор. Мы чуть опоздали, нас подождали. Очень человеческое отношение.
Спасибо еще раз. Экскурсию обязательно по рекомендую друзьям. Время пролетело незаметно
Спасибо еще раз. Экскурсию обязательно по рекомендую друзьям. Время пролетело незаметно
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