Эрмитаж: тайны Египетского зала

Занимательная интерактивная экскурсия по самому загадочному залу музея для детей и их родителей

С помощью экспонатов Египетского зала Эрмитажа мы перенесемся на берега Нила, во времена фараонов и жрецов.

Вы увидите статуи древних богов и настоящую мумию, услышите легенду об Осирисе и его верной жене Исиде.

Расшифруете понятие «рельеф» и каноны египетского рисунка.

И всё это — в игровом формате!
Эрмитаж: тайны Египетского зала
Эрмитаж: тайны Египетского зала
Эрмитаж: тайны Египетского зала
Эрмитаж: тайны Египетского зала
Эрмитаж: тайны Египетского зала
Эрмитаж: тайны Египетского зала

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Вы узнаете, чем занимались древние египтяне и какой письменностью пользовались, что служило материалом для письма и какая из профессий считалась самой опасной. Познакомитесь с пантеоном египетских богов и услышите, почему кошка считалась священным животным. А еще я покажу настоящую мумию и саркофаги. Поясню, что такое «ушебти» и раскрою, что нужно сделать, чтобы бесконечно отдыхать в царстве Осириса.

Парики, папирусы, благовония и не только

В игровой форме вы изучите традиционный наряд наряд Древнего Египта и даже примерите главное украшение тех времен — парик. Я научу правильно смотреться в бронзовое зеркало и поделюсь секретом благовоний, сопровождавших египтян в жизни и после смерти. Кроме того, вы рассмотрите папирус с изображением «суда Осириса» и вычислите, сколько должна весить душа, чтобы заслужить вечную жизнь.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдет детям от 5 лет, подросткам и взрослым. Проверено.
  • Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Приобрести их необходимо заранее на официальном сайте музея. Дети до семи лет имеют право на бесплатное посещение.
  • Если кто-то из детей впечатлителен и вы не хотите показывать мумию — предупредите меня заранее. Мы построим экскурсию так, чтобы все остались довольны.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у входа в Египетский зал
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Жанна
Жанна
Добрый день! Меня зовут Жанна, и я не экскурсовод. Во-первых, потому что я педагог и психолог по образованию. А во-вторых, те встречи, которые я организовываю, сложно уместить в рамки обычной экскурсии. Приходите и проверьте сами)
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