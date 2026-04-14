Вы узнаете, чем занимались древние египтяне и какой письменностью пользовались, что служило материалом для письма и какая из профессий считалась самой опасной. Познакомитесь с пантеоном египетских богов и услышите, почему кошка считалась священным животным. А еще я покажу настоящую мумию и саркофаги. Поясню, что такое «ушебти» и раскрою, что нужно сделать, чтобы бесконечно отдыхать в царстве Осириса.
Парики, папирусы, благовония и не только
В игровой форме вы изучите традиционный наряд наряд Древнего Египта и даже примерите главное украшение тех времен — парик. Я научу правильно смотреться в бронзовое зеркало и поделюсь секретом благовоний, сопровождавших египтян в жизни и после смерти. Кроме того, вы рассмотрите папирус с изображением «суда Осириса» и вычислите, сколько должна весить душа, чтобы заслужить вечную жизнь.
Организационные детали
Экскурсия подойдет детям от 5 лет, подросткам и взрослым. Проверено!
Мы работаем только с небольшими группами — только так можно сохранить формат (по запросу возможно максимум 9 детей в группе)
Дополнительно оплачиваются билеты в Эрмитаж (билет для гида не нужен). Вы можете купить их на официальном сайте Эрмитажа (взрослый — согласно тарифу, дети до 14 лет — бесплатно, есть льготы). Билеты необходимо приобрести на то время, в которое начинается экскурсия
Если кто-то из детей впечатлителен и вы не хотите показывать мумию — предупредите заранее. Мы построим экскурсию так, чтобы все остались довольны.
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Египетский зал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 15272 туристов
Добрый день! Меня зовут Жанна, у меня есть команда подготовленных гидов, владеющих методикой проведения детских экскурсий. В каждом из них я уверена, как в себе. Все они имеют свои приёмы, читать дальшеуменьшить
но идея у нас общая: исходить из особенностей возраста и потребностей ребёнка, во время экскурсии заинтересовывать, а не заставлять. Слушать, играть, обсуждать и получать удовольствие от посещения музея. О том, кто именно будет встречаться с вами, мы всегда договариваемся заранее.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 83 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Дата посещения: 8 апр 2026
Казалось бы 1 зал и 1 час, но как интересно и насыщенно Жанна рассказывала по Древний Египет, их быт, традиции, загадки и конечно мумию ) Интересная подача для детей, чтобы увлечь, поразмышлять и удивиться. Детям и нам с мужем было очень интересно! Рекомендую однозначно!
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Д
Дарья
Хочу поблагодарить нашего экскурсовода Наталью за экскурсию "Тайны Египетского зала", дочке 12 лет, и она была просто в восторге. Обычно в этом возрасте трудно удержать внимание, но здесь получилось идеально. читать дальшеуменьшить
Гид не "читал лекцию", а вовлекал в диалог, задавал загадки, показывал детали, которые мы бы сами никогда не заметили. Особенно дочку зацепили мифы о богах, после экскурсии даже приобрела книгу о Египетских мифах. Взрослым тоже было очень интересно (узнали много нового). Спасибо за яркий вечер.
Жанна
Ответ организатора:
Дарья, здравствуйте! Спасибо большое за добрые слова🙏 Египетский зал на самый простой для воспитания детьми, но очень атмосферный, если его правильно преподнести. Так же рекомендую посетить Рыцарский зал с тематической экскурсией, там тоже масса всего интересного!
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Д
Державина
Экскурсия действительно соответствует всем заявленным параметрам. Наталья сумела завладеть вниманием пятилетнего ребенка, у неё много дополнительного раздаточного материала. Мне очень понравилось, что она слушает малыша и реагирует на все его реплики. С удовольствием обратимся к такому гиду ещё раз. Светлана
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О
Ольга
Спасибо огромное Ксении - ребенку (13 лет) безумно понравилось))) Она в восторге))) Дочка узнала много интересно, уточнила свои знания. А самое приятное - экскурсия шла в формате диалога и вопрос-ответ. Очень советую)))
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Галина
Посетили экскурсию с детьми 9 лет и остались очень довольны. Программа понравилась, материал был доступный и увлекательный для всех возрастов. Особенно хочется отметить работу экскурсовода Ксении. Благодаря её профессионализму и умению читать дальшеуменьшить
найти подход к детской аудитории, экскурсия прошла замечательно. Девочки были полностью вовлечены в процесс: отвечали на вопросы, рассуждали и активно участвовали в диалоге. Финальная часть, где Ксения закрепила пройденный материал в формате беседы, стала отличным завершением встречи. Рекомендуем данную экскурсию к посещению — это прекрасная возможность получить новые знания в интересной форме
Жанна
Ответ организатора:
Большое спасибо! Обязательно передадим Ксении такую приятную обратную связь ♥️
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И
Инга
Благодарим Ксению за прекрасную экскурсию! Дети полны впечатлений и целый вечер рассказывали родителям о своих впечатлениях от экскурсии. Экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело незаметно, Ксения легко и очень читать дальшеуменьшить
доступно излагала материал с учетом юного возраста экскурсантов. Спасибо огромное! Следующий визит в Эрмитаж будем просить Ксению сопровождать нас. Еще раз выражаю огромную благодарность Ксении от имени внуков и от себя лично. Спасибо за Ваш профессионализм, великолепный русский язык, умение заинтересовать детей! С уважением Инга
Жанна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Инга! Огромное спасибо, что нашли время поделиться впечатлениями о нашей встрече. Особенно приятно, что Вы отметили профессионализм наших гидов, читать дальшеуменьшить
умение найти общий язык и заинтересовать детей. А мы будем с нетерпением ждать вас в Эрмитаже с новыми увлекательными экскурсиями. Хорошего Вам дня и прекрасного настроения!
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