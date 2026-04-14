С помощью экспонатов Египетского зала Эрмитажа мы перенесемся на берега Нила, во времена фараонов и жрецов. Вы увидите статуи древних богов и настоящую мумию, услышите легенду об Осирисе и его верной жене Исиде. Расшифруете понятие «рельеф» и каноны египетского рисунка. И всё это — в игровом формате!

Описание экскурсии

Путешествие во времени

Вы узнаете, чем занимались древние египтяне и какой письменностью пользовались, что служило материалом для письма и какая из профессий считалась самой опасной. Познакомитесь с пантеоном египетских богов и услышите, почему кошка считалась священным животным. А еще я покажу настоящую мумию и саркофаги. Поясню, что такое «ушебти» и раскрою, что нужно сделать, чтобы бесконечно отдыхать в царстве Осириса.

Парики, папирусы, благовония и не только

В игровой форме вы изучите традиционный наряд наряд Древнего Египта и даже примерите главное украшение тех времен — парик. Я научу правильно смотреться в бронзовое зеркало и поделюсь секретом благовоний, сопровождавших египтян в жизни и после смерти. Кроме того, вы рассмотрите папирус с изображением «суда Осириса» и вычислите, сколько должна весить душа, чтобы заслужить вечную жизнь.

Организационные детали