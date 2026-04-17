Рыцарский зал в Эрмитаже — это настоящий «музей в музее», который захватит вас и погрузит в мир Средневековья.
Доспехи и оружие, мечи и щиты, легенды и подлинные истории: всё это мы внимательно, но легко и весело разберем на экскурсии.
Ребята выяснят, что изучает наука геральдика, увидят шлем королевского шута и узнают самое важное о рыцарском кодексе чести.
Доспехи и оружие, мечи и щиты, легенды и подлинные истории: всё это мы внимательно, но легко и весело разберем на экскурсии.
Ребята выяснят, что изучает наука геральдика, увидят шлем королевского шута и узнают самое важное о рыцарском кодексе чести.
Описание экскурсии
Захватывающее путешествие в Средневековье
Мы перенесемся во времена замков и соборов, поединков и крестовых походов. Посмотрим на величественных всадников, примерим на себя образ рыцаря и даже оценим тяжесть кольчуги. Подробно остановимся на самых любопытных экспонатах:
- Детский доспех, который рассчитан на семилетнего мальчика! Ребята представят себя в роли оруженосца и узнают, почему сын рыцаря никогда не обучался у родного отца.
- Шпоры — рассмотрим повнимательнее этот атрибут рыцарства. Разберемся, почему рыцаря могли лишить шпор и как их можно было вернуть.
- Шлемы короля и шута — моя любимая витрина в Рыцарском зале. Ребята увидят необычный декор шлемов: острые зубы, витые рога и дракон на одном; пластинчатые зубы, морщины и тощая собака — на втором. И поймут, почему эти «аксессуары» предназначались именно монарху и его шуту.
Секреты королей, шутов и рыцарей!
Почему кольчугу сменили латы? Бывали ли доспехи, хранящиеся в Эрмитаже, на настоящей войне? И что положило конец рыцарским временам? Обо всем этом я расскажу в легкой и увлекательной форме. А еще ребята узнают:
- как расшифровывается слово «рыцарь» и откуда оно взялось;
- каким должен быть рыцарский конь, как его обучали и сколько он стоил;
- о воспитании рыцаря и о «кодексе рыцарской чести»;
- об одной из интереснейших наук Средних веков — геральдике! Выясним, зачем рыцарю герб на щите, что означают лев или семиглавая гидра и откуда в Россию пришёл «копейщик», украшающий самую маленькую монетку.
Кому подойдет экскурсия
Детям, которых сложно заинтересовать живописью или скульптурой, а также их родителям: интересно будет всем!
Организационные детали
- Экскурсия отлично подойдет детям от 3 лет и их родителям
- Экскурсию можно провести для группы, в составе которой максимум 8–9 детей, детали уточняйте в переписке. Экскурсия не рассчитана на большие группы и школьные классы.
- Билеты не включены в стоимость. Вы можете купить их на официальном сайте Эрмитажа (взрослый — согласно тарифу, дети до 14 лет — бесплатно, есть льготы). Билеты необходимо приобрести на то время, в которое начинается экскурсия
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Рыцарском зале Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 15243 туристов
Добрый день! Меня зовут Жанна, у меня есть команда подготовленных гидов, владеющих методикой проведения детских экскурсий. В каждом из них я уверена, как в себе. Все они имеют свои приёмы,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
дети довольны, очень все доступно, интересно
Жанна
Ответ организатора:
Ольга, я очень рада, что поход в музей удался!
Не зря так тщательно подбирали программу для Ваших ребят ☺️
Не зря так тщательно подбирали программу для Ваших ребят ☺️
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Вместе с семьей отдыхаем в СПб и вот решили посетить Зимний. К счастью, нашли данного экскурсовода, которая смогла нам увлекательно объяснить назначения залов данного величественного сооружения и провела замечательный экскурс в историю средневековья (понравилось не только мне, но и детям:) Благодаря ней сегодня узнали много нового об истории средневекового рыцарства, доспехах и оружии того времени. В общем, рекомендую данного экскурсовода!
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С
прекрасная экскурсия и команда, второй раз идем с разными гидами. первый раз кошки Эрмитажа, теперь рыцари. ребенок вовлечен все время! очень понравилось! но лучше для мальчиков, но наша девочка тоже была вовлечена по полной! рекомендую!
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С
Очень рады, что выбрали данную экскурсию, она стоит потраченных денег! Если хотите создать впечатление о рыцарстве, что эта экскурсия оправдает все надежды. Зал маленький, но познавательной и доступной информации для ребенка будет очень много.
Жанна
Ответ организатора:
Спасибо 🌸
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Экскурсия детальная, интересная, рекомендую
Жанна
Ответ организатора:
Станислав, спасибо!
Не смотря на то, что фото не из Эрмитажа, надеюсь добрые слова с наш адрес ☺️
Не смотря на то, что фото не из Эрмитажа, надеюсь добрые слова с наш адрес ☺️
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Огромная благодарность гиду Ксении - экскурсия была великолепная! Мы с детьми регулярно ходим в Эрмитаж и у нас были разные экскурсии и экскурсоводы. Но сегодня дети сказали мне:"Мама, так классно!"
Жанна
Ответ организатора:
Спасибо!
Приходите ещё 🌸
Приходите ещё 🌸
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