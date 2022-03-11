Что вас ожидает

Захватывающее путешествие в Средневековье

Мы перенесемся во времена замков и соборов, поединков и крестовых походов. Посмотрим на величественных всадников, примерим на себя образ рыцаря и даже оценим тяжесть кольчуги. Подробно остановимся на самых любопытных экспонатах:

Детский доспех , который рассчитан на семилетнего мальчика! Ребята представят себя в роли оруженосца и узнают, почему сын рыцаря никогда не обучался у родного отца.

, который рассчитан на семилетнего мальчика! Ребята представят себя в роли оруженосца и узнают, почему сын рыцаря никогда не обучался у родного отца. Шпоры — рассмотрим повнимательнее этот атрибут рыцарства. Разберемся, почему рыцаря могли лишить шпор и как их можно было вернуть.

— рассмотрим повнимательнее этот атрибут рыцарства. Разберемся, почему рыцаря могли лишить шпор и как их можно было вернуть. Шлемы короля и шута — моя любимая витрина в Рыцарском зале. Ребята увидят необычный декор шлемов: острые зубы, витые рога и дракон на одном; пластинчатые зубы, морщины и тощая собака — на втором. И поймут, почему эти «аксессуары» предназначались именно монарху и его шуту.

Секреты королей, шутов и рыцарей!

Почему кольчугу сменили латы? Бывали ли доспехи, хранящиеся в Эрмитаже, на настоящей войне? И что положило конец рыцарским временам? Обо всем этом я расскажу в легкой и увлекательной форме. А еще ребята узнают:

как расшифровывается слово «рыцарь» и откуда оно взялось;

каким должен быть рыцарский конь, как его обучали и сколько он стоил;

о воспитании рыцаря и о «кодексе рыцарской чести»;

об одной из интереснейших наук Средних веков — геральдике! Выясним, зачем рыцарю герб на щите, что означают лев или семиглавая гидра и откуда в Россию пришёл «копейщик», украшающий самую маленькую монетку.

Кому подойдет экскурсия

Детям, которых сложно заинтересовать живописью или скульптурой, а также их родителям: интересно будет всем!

Организационные детали