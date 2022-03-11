На страже Эрмитажа: экскурсия по Рыцарскому залу

Знакомство с доблестными рыцарями и легендами Средневековья для детей и родителей

5
4 отзыва
Индивидуальная
Рыцарский зал в Эрмитаже — это настоящий «музей в музее», который захватит вас и погрузит в мир Средневековья.

Доспехи и оружие, мечи и щиты, легенды и подлинные истории: всё это мы внимательно, но легко и весело разберем на экскурсии.

Ребята выяснят, что изучает наука геральдика, увидят шлем королевского шута и узнают самое важное о рыцарском кодексе чести.
На страже Эрмитажа: экскурсия по Рыцарскому залу
На страже Эрмитажа: экскурсия по Рыцарскому залу
На страже Эрмитажа: экскурсия по Рыцарскому залу
На страже Эрмитажа: экскурсия по Рыцарскому залу
На страже Эрмитажа: экскурсия по Рыцарскому залу
На страже Эрмитажа: экскурсия по Рыцарскому залу
На страже Эрмитажа: экскурсия по Рыцарскому залу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Захватывающее путешествие в Средневековье

Мы перенесемся во времена замков и соборов, поединков и крестовых походов. Посмотрим на величественных всадников, примерим на себя образ рыцаря и даже оценим тяжесть кольчуги. Подробно остановимся на самых любопытных экспонатах:

  • Детский доспех, который рассчитан на семилетнего мальчика! Ребята представят себя в роли оруженосца и узнают, почему сын рыцаря никогда не обучался у родного отца.
  • Шпоры — рассмотрим повнимательнее этот атрибут рыцарства. Разберемся, почему рыцаря могли лишить шпор и как их можно было вернуть.
  • Шлемы короля и шута — моя любимая витрина в Рыцарском зале. Ребята увидят необычный декор шлемов: острые зубы, витые рога и дракон на одном; пластинчатые зубы, морщины и тощая собака — на втором. И поймут, почему эти «аксессуары» предназначались именно монарху и его шуту.

Секреты королей, шутов и рыцарей!

Почему кольчугу сменили латы? Бывали ли доспехи, хранящиеся в Эрмитаже, на настоящей войне? И что положило конец рыцарским временам? Обо всем этом я расскажу в легкой и увлекательной форме. А еще ребята узнают:

  • как расшифровывается слово «рыцарь» и откуда оно взялось;
  • каким должен быть рыцарский конь, как его обучали и сколько он стоил;
  • о воспитании рыцаря и о «кодексе рыцарской чести»;
  • об одной из интереснейших наук Средних веков — геральдике! Выясним, зачем рыцарю герб на щите, что означают лев или семиглавая гидра и откуда в Россию пришёл «копейщик», украшающий самую маленькую монетку.

Кому подойдет экскурсия

Детям, которых сложно заинтересовать живописью или скульптурой, а также их родителям: интересно будет всем!

Организационные детали

  • Экскурсия отлично подойдет детям от 3 лет и их родителям
  • Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Приобрести их необходимо заранее на официальном сайте музея

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Рыцарском зале Эрмитажа
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
И
11 мар 2022
Замечательная экскурсия, дети 10 и 13 были в восторге. Все прошло на одном дыхании. Спасибо
В
23 фев 2022
Спасибо огромное Жанне за проведённую экскурсию для нас с 5-ти летним сыном! Жанна замечательно нашла общий язык с ребёнком, давала материал в увлекательной для ребёнка форме! С учетом того, что это был наш первый визит в музей. Жанна очень терпеливый и внимательный не просто экскурсовод, а учитель, который понимает психологию детей! Очень рекомендую!!!
Д
9 янв 2022
Хочу выразить огромную благодарность Жанне за проведённую экскурсию!!!
Детям очень понравилась экскурсия, много узнали интересного, даже мы, родители.
Татьяна
8 янв 2022
Были с двумя детьми. Всё понравилось: не сухо, эмоционально, содержательно. 1,5 часа для детей более чем достаточно. Спасибо! 😘😘😘

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