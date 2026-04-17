Рыцарский зал в Эрмитаже — это настоящий «музей в музее», который захватит вас и погрузит в мир Средневековья. Доспехи и оружие, мечи и щиты, легенды и подлинные истории: всё это мы внимательно, но легко и весело разберем на экскурсии. Ребята выяснят, что изучает наука геральдика, увидят шлем королевского шута и узнают самое важное о рыцарском кодексе чести.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Захватывающее путешествие в Средневековье

Мы перенесемся во времена замков и соборов, поединков и крестовых походов. Посмотрим на величественных всадников, примерим на себя образ рыцаря и даже оценим тяжесть кольчуги. Подробно остановимся на самых любопытных экспонатах:

Детский доспех , который рассчитан на семилетнего мальчика! Ребята представят себя в роли оруженосца и узнают, почему сын рыцаря никогда не обучался у родного отца.

, который рассчитан на семилетнего мальчика! Ребята представят себя в роли оруженосца и узнают, почему сын рыцаря никогда не обучался у родного отца. Шпоры — рассмотрим повнимательнее этот атрибут рыцарства. Разберемся, почему рыцаря могли лишить шпор и как их можно было вернуть.

— рассмотрим повнимательнее этот атрибут рыцарства. Разберемся, почему рыцаря могли лишить шпор и как их можно было вернуть. Шлемы короля и шута — моя любимая витрина в Рыцарском зале. Ребята увидят необычный декор шлемов: острые зубы, витые рога и дракон на одном; пластинчатые зубы, морщины и тощая собака — на втором. И поймут, почему эти «аксессуары» предназначались именно монарху и его шуту.

Секреты королей, шутов и рыцарей!

Почему кольчугу сменили латы? Бывали ли доспехи, хранящиеся в Эрмитаже, на настоящей войне? И что положило конец рыцарским временам? Обо всем этом я расскажу в легкой и увлекательной форме. А еще ребята узнают:

как расшифровывается слово «рыцарь» и откуда оно взялось;

каким должен быть рыцарский конь, как его обучали и сколько он стоил;

о воспитании рыцаря и о «кодексе рыцарской чести»;

об одной из интереснейших наук Средних веков — геральдике! Выясним, зачем рыцарю герб на щите, что означают лев или семиглавая гидра и откуда в Россию пришёл «копейщик», украшающий самую маленькую монетку.

Кому подойдет экскурсия

Детям, которых сложно заинтересовать живописью или скульптурой, а также их родителям: интересно будет всем!

Организационные детали