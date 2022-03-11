Мы перенесемся во времена замков и соборов, поединков и крестовых походов. Посмотрим на величественных всадников, примерим на себя образ рыцаря и даже оценим тяжесть кольчуги. Подробно остановимся на самых любопытных экспонатах:
Почему кольчугу сменили латы? Бывали ли доспехи, хранящиеся в Эрмитаже, на настоящей войне? И что положило конец рыцарским временам? Обо всем этом я расскажу в легкой и увлекательной форме. А еще ребята узнают:
Детям, которых сложно заинтересовать живописью или скульптурой, а также их родителям: интересно будет всем!