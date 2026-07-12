96 отзывов оставили туристы

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Залы Эрмитажа

Оценить интерьеры петербургского музея и узнать историю их создания
Немного в мире найдётся музеев, сравнимых с Эрмитажем по великолепию и разнообразию коллекций. Самую привлекательную особенность дворца составляет убранство и архитектура его залов.

Декор помещений и вся старинная обстановка выступают в качестве самостоятельной ценности, которую нам предстоит тщательно рассмотреть и обсудить.
5
163 отзыва
Залы Эрмитажа
Залы Эрмитажа
Залы Эрмитажа

Описание экскурсии

На экскурсии в чарующий мир интерьеров Эрмитажа вы увидите:

  • Малахитовый и Павильонный залы
  • убранство Георгиевского и Тронного залов
  • Галерею героев 1812 года
  • лоджии Рафаэля

и многое другое!

Мы поговорим об истории создания интерьеров, а ещё обсудим скульптуры и коллекции картин.

Организационные детали

Билеты не включены в стоимость. Вы можете купить их на официальном сайте Эрмитажа (500 ₽ взрослый, дети до 14 лет — бесплатно, есть льготы).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2903 туристов
Я лицензированный гид по Санкт-Петербургу и загородным императорским резиденциям: Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Ораниенбаум. Я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и читаю лекции по курсу истории
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России, культурологии и философии в вузе. Предлагаю и вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях. Я постараюсь в интересной и увлекательной форме рассказать об истории и уникальности памятников, площадей, улиц, о биографиях выдающихся деятелей и рядовых жителей города на Неве, о быстром становлении и превращении небольшого города-крепости в блистательный Санкт-Петербург. Главная цель моих экскурсий — чтобы вы не только посмотрели город, но и увидели его.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 163 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
159
4
3
3
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2
1
О
Побывали на экскурсии в Эрмитаже с Андреем. Экскурсия на столько живая и познавательная, что не заметили как пролетело время, даже больше заявленного. Очень люблю увлеченных гидов и когда встречаешь такого, считаю это большой удачей, потому что именно заряженные и увлеченные люди наполняют жизнью и энергией!
Побывали на экскурсии в Эрмитаже с Андреем. Экскурсия на столько живая и познавательная, что не заметили
Побывали на экскурсии в Эрмитаже с Андреем. Экскурсия на столько живая и познавательная, что не заметили
Побывали на экскурсии в Эрмитаже с Андреем. Экскурсия на столько живая и познавательная, что не заметили
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Л
Экскурсия отличная. Рекомендую.
Экскурсия отличная. Рекомендую.
Экскурсия отличная. Рекомендую.
Экскурсия отличная. Рекомендую.
Экскурсия отличная. Рекомендую.
Экскурсия отличная. Рекомендую.
Экскурсия отличная. Рекомендую.
Экскурсия отличная. Рекомендую.
Экскурсия отличная. Рекомендую.+2
Экскурсия отличная. Рекомендую.
Экскурсия отличная. Рекомендую.
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Большое спасибо, Людмила🌷, за отзыв! ✍️🫠 Жду Вас на своих экскурсиях!)
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Екатерина
Андрей - настоящий мастер своего дела! Его эрудированность и тактичность создают атмосферу, в которой каждый чувствует себя комфортно и уверенно. Он не просто рассказывает о фактах, а погружает в мир
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искусства, делая его живым и доступным. Экскурсия была наполнена интересными фактами, юмором и запоминающимися деталями. Узнали много нового об интерьерах дворца, его обитателях, известных художниках и их великих полотнах. Даже я, человек совершенно не разбирающийся в искусстве, стала что-то понимать.))) Время пролетело совершенно незаметно!

Андрей - настоящий мастер своего дела! Его эрудированность и тактичность создают атмосферу, в которой каждый чувствует
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв, Екатерина! 🌷 Приезжайте к нам ещё 😀
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М
Прекрасная экскурсия состоялась в конце февраля.
Для себя и своей подруги, хотела сделать подарок и мне это удалось!
Андрей восхитительный рассказчик с чувством юмора, интеллигентный, умный. Много нового открыла для себя, хотя эрмитаж посещала не единожды. Увлекательное путешествие по закоулкам истории. Рекомендую экскурсии с Андреем!
Прекрасная экскурсия состоялась в конце февраля.
Прекрасная экскурсия состоялась в конце февраля.
Прекрасная экскурсия состоялась в конце февраля.
Прекрасная экскурсия состоялась в конце февраля.
Прекрасная экскурсия состоялась в конце февраля.
Прекрасная экскурсия состоялась в конце февраля.
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Благодарю, Марина! 🌷 Эрмитаж можно изучать всю жизнь и будет мало)
Ваши добрые слова обо мне особенно приятны).
Не опровергну, а постараюсь соответствовать😀 Спасибо за уделённое мне время и жду Вас в Петербурге💐💐💐💐💐🫠
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И
Прошла неделя с того дня, когда мы были на экскурсии в Эрмитаже, но мы до сих пор находимся под впечатлением и делимся своими эмоциями и новыми знаниями со своими близкими,
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друзьями и коллегами. И все это благодаря замечательному гиду Андрею Игнатову, который на протяжении трех часов водил нас по залам музея и вел интереснейший рассказ. Да, конечно, Эрмитаж и сам по себе прекрасен, но без Андрея мы бы не прониклись его красотой, а тем более историей так, как это случилось. Большое спасибо Андрею, настоящему профессионалу, обаятельному человеку. джентльмену. Если еще соберемся в Петербург, с удовольствием отправимся на экскурсии с ним и, конечно, будем рекомендовать друзьям -туристам. Большое ему спасибо!

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Е
Ну оооочень интересная экскурсия, я впечатлена. Андрей великолепный рассказчик и знаток истории, в мягкой и не навязчивой форме сделал доступной огромное количество информации об экспонатах Эрмитажа. На экскурсии был мой
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14 летний сын, который, мягко говоря, не фанат истории, но ему тоже понравилось. Теперь на шедевры мирового искусства я смотрю с точки зрения фактуры, глубины, эмоций и души, а это просто бесценно.

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