96 отзывов оставили туристы

Оценить уникальное убранство залов дворца и узнать историю создания интерьеров

5
96 отзывов
Андрей
Андрей – Гид из Санкт-Петербурга
На экскурсии 🧭 в чарующий и удивительный мир интерьеров Эрмитажа вы увидите Малахитовый и Павильонный залы, убранство Георгиевского и Тронного залов, Галерею героев 1812 года, лоджии Рафаэля и многое другое.

Я расскажу об обстановке и истории 📖 создания этих шедевров архитектуры, о коллекциях картин и скульптурах, представленных в их интерьерах.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Залы Эрмитажа
Залы Эрмитажа

Что вас ожидает

Путешествие в мир прекрасного
В мире существует немного музеев, сравнимых с Эрмитажем по величине, великолепию архитектуры и разнообразию коллекций. Вначале частный, а затем ставший публичным, он развивался более двух столетий, сыграв важную роль в русской культуре. Самую привлекательную особенность Эрмитажа составляет архитектура залов. Внутреннее пространство музея, декор помещений и вся старинная обстановка выступают в качестве самостоятельной ценности. В целом музей 🖼 воспринимается как исторически сложившийся комплекс, а его богатое убранство служит обрамлением для прекрасного содержимого залов.

Организационные детали

Входной билет 🎫 не входит в стоимость экскурсии 🧭.

Начало и место завершения
🚩 на Дворцовой площади
Залы Эрмитажа
Залы Эрмитажа
Залы Эрмитажа
Залы Эрмитажа
Залы Эрмитажа
Залы Эрмитажа
Залы Эрмитажа
Залы Эрмитажа
Залы Эрмитажа
Залы Эрмитажа
Залы Эрмитажа
Залы Эрмитажа
Залы Эрмитажа
Залы Эрмитажа
Залы Эрмитажа
Залы Эрмитажа
Залы Эрмитажа
Залы Эрмитажа
Залы Эрмитажа
Залы Эрмитажа
Залы Эрмитажа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я — Ваш индивидуальный гид по городу Санкт-Петербургу, загородным императорским резиденциям (Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Кронштадт), по историческим местам города Пскова, Великого Новгорода, Изборска и Старой Ладоги. Примерно 25 лет я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и лекции со своими студентами по курсам: история России, культурология, философия. Предлагаю и Вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях. Во время наших прогулок я постараюсь в интересной и увлекательной форме рассказать Вам об уникальности города. О быстром становлении и превращении в начале небольшого города в «блистательный Санкт-Петербург». Моя главная цель, как персонального гида по Санкт-Петербургу состоит в том, чтобы вы не только смотрели на город, но «увидели» его. Мои экскурсии доставят Вам большее удовольствие, чем групповые туры.
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96 отзывов оставили туристы

Олег
16 мар 2020
Спасибо Андрею за новые знания и идеи! Бывал в Эрмитаже много раз, но давно. Сегодня некоторые мгновенья молодости воскресли. Это толчок для дальнейшего знакомства с этим прекрасным музеем и городом!
15 мар 2020
Встретившись с Андреем у Александровской колонны, мы пошли к входу в Эрмитаж. "Здесь у нас живут фрейлины. А вот те три окна на втором этаже - нашего доктора", - так началось наше путешествие в мир прекрасного. И с этих слов мы поняли, что это будет не просто познавательная экскурсия! В нашем далеко уже не тинейджеровском возрасте мы с подругой были в Эрмитаже не один раз. Но такой экскурсии у нас раньше никогда не было. Более трёх часов в Эрмитаже пролетели как одно мгновенье, а воспоминания о том, что мы узнали из области архитектуры, живописи, истории нашего государства в целом и истории царской семьи в частности не покидают и сейчас, через неделю после путешествия. Большое спасибо Андрею! Он просто невероятный рассказчик, влюблённый в своё дело, в свой город!
19 фев 2020
Супер экскурсия!!!
16 фев 2020
Замечательный экскурсовод. Время пролетело не заметно.
10 фев 2020
Интересная экскурсия по красивейшим залам. Интересные рассказы гида, как будто с осведомленным другом пршла прогулялась по дворцу....
17 янв 2020
Великолепная экскурсия!!! Замечательный гид!! Три с лишним часа пролетели незаметно!! Рекомендую!!!
9 янв 2020
Огромное спасибо Андрею - нашему гиду! Захватывающий рассказ об истории строительства Эрмитажа, пожарах и реставрации, о создании коллекций, о стилях отделки залов и их интерьерах в течении нескольких часов пролетели незаметно! Не хотелось расставаться ни с Андреем ни с Эрмитажем! Мы обязательно вернёмся и продолжим знакомство с искусством России!
8 янв 2020
Получили большое удовольствие от экскурсии Залы Эрмитажа. Структурированная подача материала по истории строительства музейного комплекса и архитектурным стилям
23 дек 2019
Редкая по высокому качеству материала и манере его изложения экскурсия. Остается очень цельное впечатление об уникальном архитектурном ансамбле. Гид глубоко погружен в тему, его профессионализм и глубокая любовь к городу Санкт-Петербургу и одному из шедевров - Эрмитажу- делает эту экскурсию насыщенной эмоциями, информацией и глубиной.
16 дек 2019
Очень понравилось, прекрасно! Гид замечательный, обязательно буду рекомендовать друзьям! Спасибо огромное, побольше хороших туристов.
27 окт 2019
Необычная, очень полная подача материала с показом фотографий объекта в разные времена. Гид учитывает физические возможности участников экскурсии. Интересный рассказчик. Любит свое дело
24 сен 2019
Мы с мужем ходили на экскурсию "Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного" 15. 09. 19 в компании гида Андрея. Могли сходить самостоятельно или выбрать часовую экскурсию с толпой других таких же туристов, но нам это не было интересно по трем важным причинам. Во-первых, часовой экскурсии в фантастическом музее - это очень мало, хотелось погружения в атмосферу, интересных рассказов об истории. Во-вторых, толпа туристов - это не та компания, в которой можно проникнуться духом эпохи. Попросту говоря, проникнуться невозможно. Ты будешь отвлекаться или вовсе не услышишь рассказ специалиста. В-третьих, мы люди пожилые и болезненные, передвигаться долго "на ногах" мы не можем. Нам важно, чтобы мы ходили не быстро и имели возможность присесть. Поэтому записались к Андрею и получили отличную экскурсию по дворцовой части Эрмитажа (куда и просили). Не торопясь, обошли залы, увидели и услышали столько всего интересного, о чем не могли и мечтать при самостоятельной прогулке. Не переутомились, наш гид организовал экскурсию так, чтобы мы могли чаще сидеть и при этом много слушать, но при этом не пропустить ничего важного. Все в точности, как мечталось. Некоторые нюансы истории Андрей даже дополнял иллюстрациями со смартфона. Это закрепило рассказ, сделало его более наглядным. Мы очень рады, что записались к Андрею! Откровенно говоря, не ожидали, что будет настолько увлекательно! Большое спасибо!
1 авг 2019
Экскурсия прошла в довольно динамичном режиме. Три с лишним часа пролетели на одном дыхании. Мы прошли большое количество залов. Андрей рассказывал об их истории, почему они называются именно так, о первых экспонатах данных залов. Я думаю, что во время экскурсии Андрей подстраивается под участников экскурсии в зависимости от их впечатлений на увиденное и, возможно, перестраивает и составляет индивидуальный маршрут. Общая оценка - отлично. Экскурсия будет интересна как для взрослых, так и для подростков.
13 июл 2019
Особенности экскурсии: 1. удобное для нас время, 2. экскурсия только для нашей семьи, учет её особенности, индивидуальный подход, 3. заранее обговоренный маршрут, учет наших интересов, 4. содержание экскурсии - образовательно-просветительская, т. к. у нас в группе был подросток, 5. подходящий для нас темп, ответы на наш вопросы, 6. приятным сюрпризом стало образование и личность гида! Это Бонус! Спасибо!
8 июл 2019
28 июня в компании Великолепного рассказчика Андрея прошлись по залам Эрмитажа. Экскурсия очень Правильно организованна, пробыв три часа не заметили не усталости , не переизбытка информации. Андрей очень ИНТЕРЕСНЫЙ гид, со своим, достойным внимания, видением. Грамотен, остроумен и галантен. СПАСИБО огромное. Обязательно воспользуемся вашими услугами в следующий раз.
Ещё 81 отзыв

Андрей проводит ещё 5 экскурсий

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