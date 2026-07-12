96 отзывов оставили туристы

Немного в мире найдётся музеев, сравнимых с Эрмитажем по великолепию и разнообразию коллекций. Самую привлекательную особенность дворца составляет убранство и архитектура его залов.
Декор помещений и вся старинная обстановка выступают в качестве самостоятельной ценности, которую нам предстоит тщательно рассмотреть и обсудить.
Декор помещений и вся старинная обстановка выступают в качестве самостоятельной ценности, которую нам предстоит тщательно рассмотреть и обсудить.
Описание экскурсии
На экскурсии в чарующий мир интерьеров Эрмитажа вы увидите:
- Малахитовый и Павильонный залы
- убранство Георгиевского и Тронного залов
- Галерею героев 1812 года
- лоджии Рафаэля
и многое другое!
Мы поговорим об истории создания интерьеров, а ещё обсудим скульптуры и коллекции картин.
Организационные детали
Билеты не включены в стоимость. Вы можете купить их на официальном сайте Эрмитажа (500 ₽ взрослый, дети до 14 лет — бесплатно, есть льготы).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2903 туристов
Я лицензированный гид по Санкт-Петербургу и загородным императорским резиденциям: Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Ораниенбаум. Я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и читаю лекции по курсу истории
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 163 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Побывали на экскурсии в Эрмитаже с Андреем. Экскурсия на столько живая и познавательная, что не заметили как пролетело время, даже больше заявленного. Очень люблю увлеченных гидов и когда встречаешь такого, считаю это большой удачей, потому что именно заряженные и увлеченные люди наполняют жизнью и энергией!
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Л
Экскурсия отличная. Рекомендую.
+2
Андрей
Ответ организатора:
Большое спасибо, Людмила🌷, за отзыв! ✍️🫠 Жду Вас на своих экскурсиях!)
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Андрей - настоящий мастер своего дела! Его эрудированность и тактичность создают атмосферу, в которой каждый чувствует себя комфортно и уверенно. Он не просто рассказывает о фактах, а погружает в мир
Андрей
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв, Екатерина! 🌷 Приезжайте к нам ещё 😀
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М
Прекрасная экскурсия состоялась в конце февраля.
Для себя и своей подруги, хотела сделать подарок и мне это удалось!
Андрей восхитительный рассказчик с чувством юмора, интеллигентный, умный. Много нового открыла для себя, хотя эрмитаж посещала не единожды. Увлекательное путешествие по закоулкам истории. Рекомендую экскурсии с Андреем!
Для себя и своей подруги, хотела сделать подарок и мне это удалось!
Андрей восхитительный рассказчик с чувством юмора, интеллигентный, умный. Много нового открыла для себя, хотя эрмитаж посещала не единожды. Увлекательное путешествие по закоулкам истории. Рекомендую экскурсии с Андреем!
Андрей
Ответ организатора:
Благодарю, Марина! 🌷 Эрмитаж можно изучать всю жизнь и будет мало)
Ваши добрые слова обо мне особенно приятны).
Не опровергну, а постараюсь соответствовать😀 Спасибо за уделённое мне время и жду Вас в Петербурге💐💐💐💐💐🫠
Ваши добрые слова обо мне особенно приятны).
Не опровергну, а постараюсь соответствовать😀 Спасибо за уделённое мне время и жду Вас в Петербурге💐💐💐💐💐🫠
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И
Прошла неделя с того дня, когда мы были на экскурсии в Эрмитаже, но мы до сих пор находимся под впечатлением и делимся своими эмоциями и новыми знаниями со своими близкими,
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Е
Ну оооочень интересная экскурсия, я впечатлена. Андрей великолепный рассказчик и знаток истории, в мягкой и не навязчивой форме сделал доступной огромное количество информации об экспонатах Эрмитажа. На экскурсии был мой
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