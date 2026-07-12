96 отзывов оставили туристы

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друзьями и коллегами. И все это благодаря замечательному гиду Андрею Игнатову, который на протяжении трех часов водил нас по залам музея и вел интереснейший рассказ. Да, конечно, Эрмитаж и сам по себе прекрасен, но без Андрея мы бы не прониклись его красотой, а тем более историей так, как это случилось. Большое спасибо Андрею, настоящему профессионалу, обаятельному человеку. джентльмену. Если еще соберемся в Петербург, с удовольствием отправимся на экскурсии с ним и, конечно, будем рекомендовать друзьям -туристам. Большое ему спасибо!