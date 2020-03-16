96 отзывов оставили туристы

Мы с мужем ходили на экскурсию "Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного" 15. 09. 19 в компании гида Андрея. Могли сходить самостоятельно или выбрать часовую экскурсию с толпой других таких же туристов, но нам это не было интересно по трем важным причинам. Во-первых, часовой экскурсии в фантастическом музее - это очень мало, хотелось погружения в атмосферу, интересных рассказов об истории. Во-вторых, толпа туристов - это не та компания, в которой можно проникнуться духом эпохи. Попросту говоря, проникнуться невозможно. Ты будешь отвлекаться или вовсе не услышишь рассказ специалиста. В-третьих, мы люди пожилые и болезненные, передвигаться долго "на ногах" мы не можем. Нам важно, чтобы мы ходили не быстро и имели возможность присесть. Поэтому записались к Андрею и получили отличную экскурсию по дворцовой части Эрмитажа (куда и просили). Не торопясь, обошли залы, увидели и услышали столько всего интересного, о чем не могли и мечтать при самостоятельной прогулке. Не переутомились, наш гид организовал экскурсию так, чтобы мы могли чаще сидеть и при этом много слушать, но при этом не пропустить ничего важного. Все в точности, как мечталось. Некоторые нюансы истории Андрей даже дополнял иллюстрациями со смартфона. Это закрепило рассказ, сделало его более наглядным. Мы очень рады, что записались к Андрею! Откровенно говоря, не ожидали, что будет настолько увлекательно! Большое спасибо!