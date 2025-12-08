Наша экскурсия идеально подходит как истинным поклонникам и ценителям автора, так и тем, кто еще не знаком с творчеством Достоевского.
Гуляя по старинным улицам вдоль каналов, которые так любил Достоевский, вы убедитесь, что здесь есть место свету и простым радостям.
Описание экскурсииКакой он — Петербург Достоевского? Кто-то скажет, что это мрачный город, окрашенный в жёлто-серый цвет. Попробуем вас переубедить! Гуляя по старинным улицам вдоль каналов, которые так любил Достоевский, вы убедитесь, что здесь есть место свету и простым радостям. И разглядите за дворами-колодцами и обшарпанными стенами мечты о «городе прекрасном, созданном для счастья людей». Что вас ожидает? Уделим особое внимание районам, ставшими фоном для произведений Достоевского:
- Пройдёмся по Невскому проспекту, где буквально каждый камень расскажет свою историю.
- Не оставим без внимания самую известную квартиру Фёдора Михайловича.
- Полюбуемся собором Владимирской Божьей матери — любимым храмом писателя, где по сей день проводят панихиды в день смерти Фёдора Михайловича.
• Закончим маршрут у памятника Достоевскому рядом с одноимённой станцией метро. Вы узнаете:
- Как и с какой целью Достоевский приехал в Петербург.
- Как прошли его юность и чем будущий писатель занимался в молодости.
- Как автор впервые столкнулся с мистической атмосферой в городе на Неве.
• Где находится самая известная квартира Федора Михайловича. Также мы:
- Расскажем о философских взглядах писателя и как события из его жизни отобразились в сюжетах романов.
- Поделимся историями о дружбе писателя с другими выдающимися личностями того времени.
• Поговорим об его персонажах, каждый из которых дополняет образ классика. Важная информация: Необходимые документы:
- Детям до 12 — свидетельство о рождении (оригинал, копия, фото).
- Пенсионерам — пенсионное удостоверение.
Ежедневно в 13:00 и 17:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Невский проспект
- Самая известная квартира Фёдора Михайловича
- Собор Владимирской Божьей матери
- Памятника Достоевскому рядом с одноимённой станцией метро
- Каналы и улочки, любимые Достоевским
Что включено
- Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Садовая улица, д. 2
Завершение: Владимирский проспект, д. 21
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
