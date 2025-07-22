На этой экскурсии вы увидите, как судьбы Фёдора Михайловича Достоевского и его героев переплетаются на улицах Петербурга. Они жили в одних кварталах, ступали по тем же мостовым и заходили в те же трактиры. Вместе мы попробуем различить тонкую грань между художественным миром писателя и реальностью 19 века — эпохой, когда сам Достоевский бедствовал, влюблялся и творил.

за 1–4 человек или 1500 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Вы откроете Петербург с двух сторон: через жизнь самого писателя и через мир его самого известного романа.

В поисках Достоевского

Для начала мы поговорим не только о литературных героях, но и о самом Фёдоре Михайловиче. Я помогу вам понять, что «Петербург Достоевского» — это не только вымысел, но и личная история писателя. А ещё в этом нам помогут:

угловые дома Достоевского — выясним, почему писатель селился только в угловых домах и каким строгим критериям они должны были соответствовать

история спасения от долгов — обсудим, кто помог Достоевскому выбраться из долговой ямы и как это повлияло на его творчество

история женитьбы — расскажу, где Фёдор Михайлович венчался и сколько всего квартир в Петербурге он сменил за свою жизнь

«Преступление и наказание» на карте города

Многие места, описанные в романе, сохранились до наших дней почти без изменений. Вы пройдёте по следам Родиона Раскольникова и Сони Мармеладовой и увидите:

легендарный трактир «Хрустальный дворец» — место, где происходят ключевые события романа

Вяземскую лавру — символ морального падения отца Сони

дома, где жили Раскольников, Соня и старуха-процентщица

Вы погрузитесь в прошлое кварталов вокруг Сенной, узнаете их старые названия и историю, которая осталась жить на страницах книги. Сможете сами посчитать шаги от дома Родиона до жилища Алёны Ивановны и сверить результат с цифрой в романе.

Завершение экскурсии

Прогулка закончится в великолепном Юсуповском саду, где вы услышите историю создания другого шедевра — романа «Игрок».

Организационные детали

С мая по сентябрь включительно возможно проведение экскурсий по будним дням после 18 часов.