Узнать город через роман «Преступление и наказание» на прогулке с краеведом
На этой экскурсии вы увидите, как судьбы Фёдора Михайловича Достоевского и его героев переплетаются на улицах Петербурга. Они жили в одних кварталах, ступали по тем же мостовым и заходили в те же трактиры.
Вместе мы попробуем различить тонкую грань между художественным миром писателя и реальностью 19 века — эпохой, когда сам Достоевский бедствовал, влюблялся и творил.
Описание экскурсии
Вы откроете Петербург с двух сторон: через жизнь самого писателя и через мир его самого известного романа.
В поисках Достоевского
Для начала мы поговорим не только о литературных героях, но и о самом Фёдоре Михайловиче. Я помогу вам понять, что «Петербург Достоевского» — это не только вымысел, но и личная история писателя. А ещё в этом нам помогут:
угловые дома Достоевского — выясним, почему писатель селился только в угловых домах и каким строгим критериям они должны были соответствовать
история спасения от долгов — обсудим, кто помог Достоевскому выбраться из долговой ямы и как это повлияло на его творчество
история женитьбы — расскажу, где Фёдор Михайлович венчался и сколько всего квартир в Петербурге он сменил за свою жизнь
«Преступление и наказание» на карте города
Многие места, описанные в романе, сохранились до наших дней почти без изменений. Вы пройдёте по следам Родиона Раскольникова и Сони Мармеладовой и увидите:
легендарный трактир «Хрустальный дворец» — место, где происходят ключевые события романа
Вяземскую лавру — символ морального падения отца Сони
дома, где жили Раскольников, Соня и старуха-процентщица
Вы погрузитесь в прошлое кварталов вокруг Сенной, узнаете их старые названия и историю, которая осталась жить на страницах книги. Сможете сами посчитать шаги от дома Родиона до жилища Алёны Ивановны и сверить результат с цифрой в романе.
Завершение экскурсии
Прогулка закончится в великолепном Юсуповском саду, где вы услышите историю создания другого шедевра — романа «Игрок».
Организационные детали
С мая по сентябрь включительно возможно проведение экскурсий по будним дням после 18 часов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Константин — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1082 туристов
Я коренной петербуржец, влюблённый в родной город. Историк и писатель, автор нескольких краеведческих книг и множества статей в периодике. Меня всегда завораживала не только история, но и архитектура города на читать дальше
Неве. Гуляя по его улицам, я всё время что-то записывал, читал, а потом рассказывал родным, друзьям и ученикам, ведь я долгое время работал учителем литературы в школе. Со временем ко мне стали обращаться и незнакомые люди за услугами гида. Вот так естественным образом я превратил любимое увлечение в интересную работу.
Отзывы и рейтинг
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Марианна
22 июл 2025
Наша семья из 6 человек провела 3 незабываемых часа на познавательной экскурсии по самым колоритных местам Санкт-Петербурга, связанным с жизнью и творчеством Ф.М.Достоевского. Выражаем огромную благодарность нашему гиду Константину за читать дальше
содержательный рассказ, наполненный множеством интересных фактов о жизни писателя, с переходами от одного исторического события к другому и очень подробной детализацией скрытых символов, что сделало романы Федора Михайловича поистине великими произведениями. Прогулка получилась захватывающе интересной, Константин обладает энциклопедическими знаниями и как филолог, и как литературовед, и как историк. Особенно приятно было воспринимать красивую и грамотную русскую речь из уст коренного Петербуржца!) Повествование было лёгким для слуха и восприятия, 3 часа пролетели незаметно! Мы желаем Константину больших успехов и много хороших гостей! Наша оценка - 10 из 10!
Дата посещения: 19 июля 2025
И
Ирина
7 ноя 2025
Замечательная экскурсия. Благодарим за новые знания!
Ксения
3 окт 2025
Константин, огромное спасибо за полное погружение в Петербург Достоевского! Узнали много нового как и об истории города, так и о жизни писателя, да ещё и множество знаковых мест из преступления читать дальше
и наказания, которые позволяют с новой стороны и с дополнительным контекстом взглянуть на события романа. Константин - увлеченный темой экскурсовод, с таким ни холода, ни скука не страшны - три часа на одном дыхании. Обязательно посоветую знакомым и постараюсь попасть на другие его экскурсии когда приеду в Петербург в следующий раз.
А
Анастасия
2 окт 2025
Хочу поблагодарить Константина за потрясающую экскурсию! Манера подачи материала, широкий кругозор, внимание к деталям и изящный стиль речи сделали эту прогулку по-настоящему особенной. Очень ценно, что всё было подано деликатно, читать дальше
с попыткой воссоздать атмосферу той эпохи и приблизить нас к пониманию реалий человека того времени.
Отдельно хочу отметить, что экскурсовод уделил внимание не только гению Достоевского, но и его второй жене, чей огромный труд и преданность во многом стали основой того результата, который мы ценим сегодня. Это добавило глубины и человечности всему рассказу.
3,5 часа пролетели совершенно незаметно - не думала, что такое вообще возможно! Редкий случай, когда после экскурсии остаётся не только багаж знаний, но и ощущение прикосновения к живой истории. Огромное спасибо!
Станислав
30 сен 2025
Добрый день! Нашу экскурсию "Петербург Достоевского" с Константином Жуковым мы окрестили как "Мост над бездной". Мост, который благодаря нашему экскурсоводу, соединил два века и помог нам в первую очередь лучше узнать читать дальше
и понять не только самого Достоевского, но и самих себя. Ни какие технологические достижения или искусственный интеллект, никогда не смогут изменить само существо человека. Не важно, когда ты родился и где ты живешь, рано или поздно перед тобой все равно встанут вопросы, на которые тебе придется отвечать самому себе. Мы благодарим Вас за прекрасный урок! Спасибо! Жалеем только об одном, что на этом уроке отсутствовали наши дети и внуки. До новых встреч! Нам есть еще о чем поговорить.
А
Алексей
3 авг 2025
Константин кажется каждый раз проживает жизнь героев Достоевского, когда рассказывает о них, о их передвижениях по Питеру. Приятное времяпрепровождение безусловно! Узнали много нового. Казалось бы видели в Питере многое и не один раз, но были удивлены! Спасибо за экскурсию!
А
Антон
28 июн 2025
Увлекательный и точно выверенный с т. зр. фактов, источников, цитат рассказ Константина прекрасно подходил и нам (неплохо подготовленным взрослым) и подростку 15 лет, которая еще не читала роман…. Петербург в читать дальше
районе Сенной ярко и правдиво раскрылся как 1 из главных героев романа ПиН. Шаг за шагом по маршруту город (и роман) оживал… наполнялся звуками шагов, разговорами прохожих, журчанием фонтана, топотом копыт…. Из подворотен, окон домов, современных «распивочных», на мостах на нас смотрели главные герои романа, а где-то и сам ФМД …
Вся экскурсия была не только интересной, но методически выверена по форме и способам подачи. Дочь, окончившая 9 класс, после экскурсии заявила, что ей захотелось прочитать роман. А главное - приехав домой - она практически в первый вечер засела за книгу…
Посоветуем экскурсию друзьям и обратимся к помощи Константина по другим темам его замечательных литературных прогулок.
Д
Дмитрий
17 июн 2025
Экскурсия "Петербург Достоевского" с Константином — это настоящее путешествие в мир великого писателя! Время пролетело совершенно незаметно благодаря увлечённости и глубочайшим знаниям экскурсовода. Константин не просто рассказывает — он искренне читать дальше
живёт этой темой, и это чувствуется в каждом слове.
Мы узнали множество интересных и малоизвестных фактов из жизни Фёдора Михайловича и увидели Петербург его глазами. Экскурсия насыщенная, но подаётся легко и увлекательно.
Огромная благодарность Константину за профессионализм, внимательность и любовь к своему делу. Очень рекомендую всем, кто интересуется русской литературой и хочет увидеть город под новым углом!
Евгения
15 июн 2025
Огромное спасибо за экскурсию - это было великолепно!!! Не хватает слов что бы описать… Восторг! Наверное много скажет то что появилось желание перечитать произведение! С удовольствием посетим другие экскурсии с Константином.
Ольга
14 июн 2025
Прекрасная экскурсия Много интересной и новой информации Константин замечательный рассказчик Время пролетело незаметно Обязательно посетим другие экскурсии Константина Рекомендуем всем любителям литературных маршрутов
В
Владимир
7 июн 2025
Огромное Спасибо Константину! Замечательная экскурсия, невероятно интересное описание событий. Рекомендуем всем и обязательно обратимся еще!
Анна
5 июн 2025
очень душевная экскурсия, экскурсовод Константин разговаривает на языке слушателя и с удовольствием отвечает на все вопросы. крайне рекомендую к посещению данную экскурсию, точно не пожалеете!
Эдуард
16 мая 2025
Спасибо Константину за прекрасную экскурсию. Как будто сам Федор Михайлович со своими героями гуляли с нами по Петербургу. Полное впечатление сопричастности. Только позитивные впечатления!!!
Olga
10 мая 2025
Отличная экскурсия, интересная, красивый маршрут, глубокое знание истории города, биографии Достоевского и не только автора экскурсии.
Александра
1 мая 2025
Нам очень понравился маршрут этой экскурсии и ее содержание. Константин - спокойный, внимательный и погруженный в тему гид. Мы не торопились и нам было комфортно и интересно все три с читать дальше
лишним часа экскурсии. Константин ответил на все вопросы, связанные с темой экскурсии и не только. Время экскурсии пролетало незаметно… при том, что погода в это время была прохладная и сначала казалось, что мы замёрзнем и устанем. Захотелось перечитать Преступление и наказание, а это на мой взгляд главный показатель профессионализма экскурсовода.