Узнать тайну Мирского приведения, спуститься в подземелье и погулять по Минску
Полюбуемся дореволюционным архитектурным наследием столицы, познакомимся со сталинским ампиром и стилем «триумф» или советским неоклассицизмом. Продолжим путешествие в прошлое погружением в средние века.
Вы побываете в Несвижском замке и узнаете легенду о легендарных сокровищах Радзивиллов, а в Мирском замке выясним, какие тайны хранит в себе пруд.
Будем гулять по роскошным паркам, любоваться фресками и мозаикой, заберёмся в высокую башню по винтовой лестнице и почувствуем себя знатными особами Великого княжества Литовского.
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Описание
Организационные детали
Для поездки требуется всего лишь паспорт РФ.
В аквазону SPA входят: 20-метровый бассейн на 3 дорожки, водопад с водными пушками, сауна, хаммам, 2 джакузи, ледяной душ, зона отдыха, кардиотренажеры.
На территории Беларуси принимают к оплате карты платежной системы МИР.
Для обмена наличных денег лучше брать с собой рубли.
Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.
Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других отклонений от графика.
Программа тура по дням
Встреча и отправление в Минск
Отправимся в Минск из Санкт-Петербурга в 20:00. Ехать будем всю ночь.
Экскурсия по Минску
Приедем в Минск утром и отправимся на экскурсию. Начнём с Верхнего города, исторического центра, где будем любоваться архитектурным наследием дореволюционных времён. Погуляем по кварталу Троицкого предместья — здесь перед вами предстанут здания уже советского периода в стиле сталинского ампира: вы увидите Ворота Минска, площадь Победы.
Знакомиться с архитектурой продолжим на проспекте Независимости, застроенном в стиле «триумф». Полюбуемся и современными зданиями столицы: национальной библиотекой Беларуси, музеем истории Великой Отечественной войны, дворцом Независимости — резиденцией Президента.
Заселимся в отель, после чего — свободное время.
Замки Мира и Несвижа
После завтрака выселимся и отправимся в путешествие по замкам Мира и Несвижа. Входные билеты оплачиваются дополнительно (около 30 бел. рублей).
Начнём с Несвижа — резиденции знатного магнатского рода Великого княжества Литовского. Это один из старейших городов в Беларуси! Побываем в Фарном костёле, первом в Восточной Европе памятнике в стиле барокко. Полюбуемся фресками внутри, увидим картину «Тайная вечеря» над алтарём.
Рассмотрим Слуцкую браму и городскую ратушу, пройдём по торговым рядам и выйдем на рыночную площадь, увидим дом ремесленника и костёл Святой Ефимии.
Посетим Нескижский замок, о котором ходит множество легенд о сокровищах Радзивиллов и Чёрной даме. Рассмотрим архитектуру, познакомимся с историей его владельцев и прогуляемся по парковым аллеям.
Дальше отправимся в Мирский замок — образец средневекового зодчества Беларуси, включённый в список культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Здесь есть чем полюбоваться: английский и итальянский сады, пруд, резиденция-крепость, часовня-усыпальница, домик сторожа и придорожная каплица.
Мы спустимся в подземелье, осмотрим музейные экспозиции, по узкой винтовой лестнице поднимемся на вершину башни и полюбуемся мозаикой. Какие тайны хранит в себе пруд, что стережёт замковое привидение и какие загадки скрывают старинные стены — узнаете на экскурсии.
Затем поедем в Санкт-Петербург.
Возвращение в Санкт-Петербург
Прибудем в Санкт-Петербург ночью или рано утром.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галерея"), станция метро "Площадь Восстания", 20:00Завершение: Санкт-Петербург, прибудем ночью или рано утром
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.