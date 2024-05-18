Экскурсии по подземельям и пещерам Санкт-Петербурга

Найдено 6 экскурсий в категории «Подземные» в Санкт-Петербурге, цены от 1 280 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
70 отзывов
Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
Открыть истории тёмного прошлого «русской Бастилии»
Начало: У входа в крепость со стороны Иоанновского моста
9 июня в 10:30
25 июня в 14:30
5 340 за всё до 20 чел.
Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга
Индивидуальная экскурсия в советское прошлое времён «холодной войны»
Начало: В районе метро Петроградская
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
от 3 900 за всё до 2 чел.
По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
Поездка с историком к финским укреплениям времён Второй мировой войны
1737514 769 за всё до 4 чел.
Тайны Адмиралтейского района
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Тайны Адмиралтейского района
Спуститься в подземелье Казанского собора, найти следы Раскольникова и заглянуть в душу Петербурга
Начало: У метро Невский проспект
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
5 000 за всё до 5 чел.
Рускеала: подземелье и наземье Мраморного каньона
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
1 отзыв
Рускеала: подземелье и наземье Мраморного каньона
Исследовать лабиринты штолен, прогуляться по горному парку и оценить красоту карельской природы
Начало: У метро Площадь Восстания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 800 за человека
Экскурсия по Гатчинскому дворцу в мини-группе
Мини-группа
1.5 часа
Экскурсия по Гатчинскому дворцу в мини-группе
Заглянуть за кулисы императорской резиденции, увидеть, как жили её владельцы, и найти подземный ход
Начало: в Гатчинском дворце
1 280 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
    Муж очень любит историю, в частности, военную. В эту нашу поездку в Питер попросил организовать выезд на линию Маннергейма. Нам очень
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    повезло с Михаилом - он обладает действительно глубокими знаниями по теме, увлечен своим делом, может ответить на любые, даже самые сложные вопросы, дать комплексную картину исторических событий. Муж в восторге. Премилой фишкой также является присутствие Милы Ивановны - замечательной таксы Михаила, которая исполняет обязанности младшего научного сотрудника, показывая тропинку и следя за тем, чтобы никто не отставал. Умильнейшая и умнецшая собака. Были на экскурсии с 2мя детьми: 10 и 15 лет. Младшего, конечно, больше интересовала возможность залезть на ДОТы и погонять с Милой по карельскому лесу. А вот старшей уже был очень интересен и сам рассказ Михаила. Вообще, эта экскурсия - изумительная возможность изучать историю нашей страны не только по учебнику, но и вот так, вживую! Огромное спасибо Михаилу и Миле Ивановне.

  • С
    Светлана
    10 мая 2024
    По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
    Крайне интересно провели время. Большое спасибо Михаилу. Чувствуется, что знает не просто материал, но знает историю и разбирается в теме экскурсии. Показал максимум, везде остановки с пояснениями, рассказами, ответами на вопросы. Рекомендую!
    Крайне интересно провели время. Большое спасибо Михаилу. Чувствуется, что знает не просто материал, но знает историюКрайне интересно провели время. Большое спасибо Михаилу. Чувствуется, что знает не просто материал, но знает историю
  • Р
    Руфина
    7 мая 2024
    Рускеала: подземелье и наземье Мраморного каньона
    Длинная, немного утомительная экскурсия, но профессионализм нашего гида Кирилла увлек всю группу и все 17 часов путешествия прошли увлекательно и интересно.
  • А
    Анастасия
    30 апреля 2024
    Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга
    Это лучшее, что мы увидели за 5 дней, проведённых в Питере! Другие экскурсии были интересными, но именно ЭТА экскурсия запомниться
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    надолго! Гид рассказывает очень увлекательно и доступным языком. В нашей команде был ребёнок 9 лет, я переживала, что ребёнку будет скучно, но ошиблась… Ребёнок вышел под огромным впечатлением, ещё несколько часов после экскурсии было столько эмоций, что это не передать словами. Всём советую к посещению!

  • А
    Алина
    27 апреля 2024
    Тайны Адмиралтейского района
    Все было здорово, несмотря на погоду! Анастасия, спасибо за мероприятие! За новые места и за новую информацию и рассуждения! 😘
  • А
    Анна
    14 апреля 2024
    Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
    Было великолепно!
  • М
    Мария
    4 апреля 2024
    По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
    Ездили с гидом Михаилом на экскурсию "По тропам линии Маннергейма". Спасибо Михаилу за интересный и насыщенный день! Не смотря на
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    конец марта, погода не подвела, было даже солнечно! Михаил очень хорошо составил маршрут экскурсии, времени хватило на все и на посещение всех бункеров и на кофе/перекус. Михаил - профессиональный историк, он не только рассказал нам историю создания оборонительной линии Маннергейма, но и историю Российско/Советско - Финских отношений и общую историю этого прекрасного края. Мы признательны ему за этот рассказ, для нас многое в нашей истории стало понятнее. Хотелось бы отдельно отметить, что Михаил уверенный и аккуратный водитель и машину содержит в безупречной чистоте. И конечно особую атмосферу создавала такса Михаила - Милочка! Мы уже скучаем! В следующей раз обязательно поедем с Михаилом в Кронштадт.

  • В
    Виктория
    4 марта 2024
    Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
    Замечательная экскурсия с Кириллом, время пролетело незаметно! Очень познавательно и интересно, как взрослым, так и детям! Рекомендую
    Замечательная экскурсия с Кириллом, время пролетело незаметно! Очень познавательно и интересно, как взрослым, так и детям! РекомендуюЗамечательная экскурсия с Кириллом, время пролетело незаметно! Очень познавательно и интересно, как взрослым, так и детям! РекомендуюЗамечательная экскурсия с Кириллом, время пролетело незаметно! Очень познавательно и интересно, как взрослым, так и детям! РекомендуюЗамечательная экскурсия с Кириллом, время пролетело незаметно! Очень познавательно и интересно, как взрослым, так и детям! РекомендуюЗамечательная экскурсия с Кириллом, время пролетело незаметно! Очень познавательно и интересно, как взрослым, так и детям! РекомендуюЗамечательная экскурсия с Кириллом, время пролетело незаметно! Очень познавательно и интересно, как взрослым, так и детям! РекомендуюЗамечательная экскурсия с Кириллом, время пролетело незаметно! Очень познавательно и интересно, как взрослым, так и детям! Рекомендую
  • А
    Анастасия
    18 февраля 2024
    Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
    Спасибо огромное Кириллу за нашу незабываемую экскурсию. Несмотря на плохую погоду, получили огромное удовольствие и много узнали интересного.
    Спасибо огромное Кириллу за нашу незабываемую экскурсию. Несмотря на плохую погоду, получили огромное удовольствие и много узнали интересного
  • А
    Анна
    31 октября 2023
    Тайны Адмиралтейского района
    Так как мы остановились в эту поездку в отеле в Адмиралтейском районе, то рассказ об этом районе был очень актуален
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    и информативен. Назад мы возвращались уже по знакомым местам. Удивительная Анастасия познакомила нас с домами, дворами, дворцами, подвалами, магазинчиками, ресторанчиками и людьми, которые здесь жили, были, работали и творили. Она и сама - житель этого района. Спасибо за настроение, атмосферу!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Подземные»

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  1. Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
  2. Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга
  3. По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
  4. Тайны Адмиралтейского района
  5. Рускеала: подземелье и наземье Мраморного каньона
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  1. Самое главное
  2. Набережная
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  4. Дворцовая площадь
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  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Подземные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 280 до 14 769 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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