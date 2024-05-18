1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
Открыть истории тёмного прошлого «русской Бастилии»
Начало: У входа в крепость со стороны Иоанновского моста
9 июня в 10:30
25 июня в 14:30
5 340₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга
Индивидуальная экскурсия в советское прошлое времён «холодной войны»
Начало: В районе метро Петроградская
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
от 3 900₽ за всё до 2 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
Поездка с историком к финским укреплениям времён Второй мировой войны
1737514 769₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Тайны Адмиралтейского района
Спуститься в подземелье Казанского собора, найти следы Раскольникова и заглянуть в душу Петербурга
Начало: У метро Невский проспект
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
13 часов
Рускеала: подземелье и наземье Мраморного каньона
Исследовать лабиринты штолен, прогуляться по горному парку и оценить красоту карельской природы
Начало: У метро Площадь Восстания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 800₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Экскурсия по Гатчинскому дворцу в мини-группе
Заглянуть за кулисы императорской резиденции, увидеть, как жили её владельцы, и найти подземный ход
Начало: в Гатчинском дворце
1 280₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья18 мая 2024Муж очень любит историю, в частности, военную. В эту нашу поездку в Питер попросил организовать выезд на линию Маннергейма. Нам очень
- ССветлана10 мая 2024Крайне интересно провели время. Большое спасибо Михаилу. Чувствуется, что знает не просто материал, но знает историю и разбирается в теме экскурсии. Показал максимум, везде остановки с пояснениями, рассказами, ответами на вопросы. Рекомендую!
- РРуфина7 мая 2024Длинная, немного утомительная экскурсия, но профессионализм нашего гида Кирилла увлек всю группу и все 17 часов путешествия прошли увлекательно и интересно.
- ААнастасия30 апреля 2024Это лучшее, что мы увидели за 5 дней, проведённых в Питере! Другие экскурсии были интересными, но именно ЭТА экскурсия запомниться
- ААлина27 апреля 2024Все было здорово, несмотря на погоду! Анастасия, спасибо за мероприятие! За новые места и за новую информацию и рассуждения! 😘
- ААнна14 апреля 2024Было великолепно!
- ММария4 апреля 2024Ездили с гидом Михаилом на экскурсию "По тропам линии Маннергейма". Спасибо Михаилу за интересный и насыщенный день! Не смотря на
- ВВиктория4 марта 2024Замечательная экскурсия с Кириллом, время пролетело незаметно! Очень познавательно и интересно, как взрослым, так и детям! Рекомендую
- ААнастасия18 февраля 2024Спасибо огромное Кириллу за нашу незабываемую экскурсию. Несмотря на плохую погоду, получили огромное удовольствие и много узнали интересного.
- ААнна31 октября 2023Так как мы остановились в эту поездку в отеле в Адмиралтейском районе, то рассказ об этом районе был очень актуален
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Подземные»
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