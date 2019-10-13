6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Погружение в историю и архитектуру Ораниенбаума

Ансамбль дворцово-паркового комплекса складывался на протяжении всего 18 века: вы узнаете, как, кем и почему было решено начать строительство на этом месте. Представите дни расцвета Ораниенбаума в годы жизни трёх его известных хозяев: князя Меншикова, будущего императора Петра III и Екатерины Великой — каждый из них внёс вклад в облик Ораниенбаума, создавая собственный ансамбль дворцов и парков. Мы, конечно, поговорим и об архитектурном наследии резиденции, постройки которой отразили особенности барокко начала 18 века и классицизма второй половины столетия.

Самые значимые объекты комплекса

В Большом Меншиковском дворце, старейшем сооружении Ораниенбаума, вы узнаете о композиционных решениях и интерьерных деталях авторства зарубежных архитекторов Фонтана, Браунштейна и Шеделя. У дворца прогуляемся по Нижнему парку с каналом, ведущим к Финскому заливу. Китайский дворец, часть Собственной дачи императрицы Екатерины II, восхитит пастельными оттенками и изящным декором в духе эстетики Китая. Во Дворце Петра III вы познакомитесь с примером «увеселительной постройки» для приёмов и малых церемоний и найдёте черты стиля рококо. А в Картинном доме осмотрите кунсткамеру, библиотеку, кабинет и галерею, где увидите подлинные предметы искусства из коллекции Петра Фёдоровича.