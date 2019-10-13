6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Ораниенбаум: в гостях у знати

Насыщенная групповая экскурсия в императорскую резиденцию города Ломоносов

Ирина
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Ирина – экскурсионное агентство
Ораниенбаум в отличие от соседнего помпезного Петергофа очаровывает умиротворённостью и чувством уюта.

Но главное — это художественная ценность архитектурного ансамбля: Ораниенбаум единственный из пригородов, чьи дворцы и парки не разрушили в годы войны.

Вы проследите исторический путь резиденции и узнаете о создании Меншиковского дворца, Петерштадта и Собственной дачи Екатерины II, насладитесь красотой интерьеров и прогулкой по парку.
2000 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 6.5 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча у Гостиного Двора
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У этой экскурсии6 отзывов
3.83
Ораниенбаум: в гостях у знати
Ораниенбаум: в гостях у знати

Что вас ожидает

Погружение в историю и архитектуру Ораниенбаума
Ансамбль дворцово-паркового комплекса складывался на протяжении всего 18 века: вы узнаете, как, кем и почему было решено начать строительство на этом месте. Представите дни расцвета Ораниенбаума в годы жизни трёх его известных хозяев: князя Меншикова, будущего императора Петра III и Екатерины Великой — каждый из них внёс вклад в облик Ораниенбаума, создавая собственный ансамбль дворцов и парков. Мы, конечно, поговорим и об архитектурном наследии резиденции, постройки которой отразили особенности барокко начала 18 века и классицизма второй половины столетия.

Самые значимые объекты комплекса
В Большом Меншиковском дворце, старейшем сооружении Ораниенбаума, вы узнаете о композиционных решениях и интерьерных деталях авторства зарубежных архитекторов Фонтана, Браунштейна и Шеделя. У дворца прогуляемся по Нижнему парку с каналом, ведущим к Финскому заливу. Китайский дворец, часть Собственной дачи императрицы Екатерины II, восхитит пастельными оттенками и изящным декором в духе эстетики Китая. Во Дворце Петра III вы познакомитесь с примером «увеселительной постройки» для приёмов и малых церемоний и найдёте черты стиля рококо. А в Картинном доме осмотрите кунсткамеру, библиотеку, кабинет и галерею, где увидите подлинные предметы искусства из коллекции Петра Фёдоровича.

Организационные детали

Обратите внимание

  • В зимний сезон (с 14 октября 2019 по 29.05.2020) вы посетите Большой Меншиковский дворец, парк и Дворец Петра III или Картинный дом; в летний сезон (с 30.05.2020 по 11.10.2020) — Большой Меншиковский дворец, Китайский дворец и парк.
  • Стоимость для ребенка до 7 лет граждан РФ и Белоруссии — 700 руб., для ребенка до 7 лет иностранных граждан — 950 руб. Если вы иностранный гражданин, обязательно предупредите об этом гида перед бронированием.
  • Если в вашей группе есть дети до 7 лет вам необходимо написать в службу поддержки Трипстера для изменения стоимости перед оплатой
  • В стоимость включены входные билеты в музеи

Как проходит экскурсия

  • Автобусная экскурсия начинается и заканчивается в Петербурге
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Ораниенбаум: в гостях у знати
Ораниенбаум: в гостях у знати
Ораниенбаум: в гостях у знати
Ораниенбаум: в гостях у знати
Ораниенбаум: в гостях у знати
Ораниенбаум: в гостях у знати
Ораниенбаум: в гостях у знати
Ораниенбаум: в гостях у знати
Ораниенбаум: в гостях у знати
Ораниенбаум: в гостях у знати

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 11:15

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Гостиного Двора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ирина
Ирина
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 октября 2019
Добрый день! Ораниенбаум замечателен.
Вначале при посадке в автобус была неразбериха с местами,набрали больше людей, затем подали другой автобус, расселись по маршрутам (Ораниенбаум,Петергоф) отлично доехали. В парке и дворцах все хорошо организовано, но вообще не дали времени на свободное посещение, мы хотели подойти к Китайскому дворцу, другим достопримечательностям, но посмотрев Меньшиковский дворец и дворец Петра lll, мы сразу уехали. Хотелось бы, чтобы давали немного больше времени не на сборы, а на посещение красоты.
11 августа 2019
Крайне не организованное мероприятие, начиная с посадки в автобус, высадки из него, потери времени в ожидании билетов, в ожидании переходов между дворцами, заканчивая не очень уважительными моментами общения с дамой в киоске. К гиду нет серьезных замечаний, но экскурсия не организована, отправлена на полчаса позже из-за ожиданий то одного менеджера, то другого и прослушивания рекламы дисков, предлагаемых к покупке в автобусе. Само место замечательное, и Вы ничего не потеряете, если посетите его самостоятельно. Когда после покупки билетов пришла подробная информация об организаторе, то заранее стало грустно. И ожидания оправдались.
8 июня 2019
Мне понравилось, что был хороший автобус и сама структура экскурсии. Тяжело было слушать гида Светлану и гида в Большом дворце.
А вот с гидом в Китайском дворце повезло. Екатерина Александровна была чудесной.
Первоночально в автобусе с нами ехала группа до Петергофа . С ними была гид Ольга (с короткой светлой прической). Вот её слушать было интересно.
5 мая 2019
Сама по себе экскурсия очень интересная, но организована отвратительно! Начало было назначено на 11, но автобус подъехал позже, потом выяснилось, что не работает микрофон, быстро починили, поехали. В этот день было очень холодно снег и штормовой ветер, но водитель Андрей зачем-то включил кондиционер. На замечания группы гид Ольга сказала, что май месяц на дворе, скоро согреетесь. Потрясающее чувство юмора! Кстати, печку водитель так и не включил. По пути Ольга рассказывала факты сплошным текстом, без пауз, легенд и баек. Похоже, для неё это была первая экскурсия, так как в музее она бегала беспомощно от касс к нам и обратно, внося хаос и сумятицу. На выходе из дворца Петра 3 она стояла и считала туристов, но на полдороге к автобусу, вспомнила, что не хватает двоих, предложила вернуться. Группа отказалась из-за холода и пошла дальше, а Ольга ещё несколько раз бегала между дворцами. Ещё неприятное впечатление произвели ее фразы типа: "Не знаю рассказывали вам это или нет, должны были рассказать, что..." Экскурсоводы Ораниенбаума были восхительны, они вытянули всю экскурсию.
Хочется верить, что мне просто не повезло и обычно экскурсии данного организатора проходят более чётко и слажено.
15 апреля 2019
В принципе экскурсия понравилась, но.... очень мало мест, которые были доступны для просмотра, очень долго ждали (по времени) возможности начать экскурсию, не успели даже посмотреть территории, как-то так.
7 ноября 2018
Оранниенбаум прекрасен. Все организовано было хорошо, я осталась довольна. Автобус комфортный. Единственно, нужно писать, что там нет ни где возможности купить еды и пить. Экскурсия была целый день и к вечеру уже голод накрыл. Кофе на территории даже нет. Важно указать, что бы люди брали с собой перекус

Ирина проводит ещё 11 экскурсий

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