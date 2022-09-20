Какой красивый подарок сделала внуку заботливая бабушка Екатерина Вторая — белоколонный Александровский дворец! Пешком или на велосипеде мы исследуем парк вокруг семейного гнезда Романовых. Улыбнемся детским забавам юных великих князей и княжон, удивимся причудливым китайским постройкам, обсудим зверюшек, живших в парке. А заодно увидим, свидетелями каких событий стали эти места.

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Описание

Что вас ожидает

Истории, которые здесь обитают

Мы пройдем по тропинкам парка и разберемся в его прошлом. Я расскажу о веселой и грустной истории семьи Романовых, увлечениях и хобби императоров и бытовых подробностях дворцовой жизни. Драматические события Первой мировой войны и революции, трагедия фашистской оккупации напрямую затронули Александровский дворец — поговорим и об этом. А с детьми поиграем в старинные игры и без занудства разберемся в порядке следования русских царей.

На прогулке вы узнаете:

Для чего в Александровском парке могли понадобиться 19000 шкаликов цветного стекла

Как будущий император рыбу жарил и что из этого вышло

Что такое «ходить с ружьем на промахи»

Какое здание пытались построить 6 царских архитекторов, но так и не построили

Как делили ягодки в императорской семье

Какие растения приехали в Александровский парк из Китая

Дворец, башня и деревня

Александровской парк объединил в себе несколько ярких архитектурных стилей, опять же без всякой нудности я научу в них разбираться. Вы откроете для себя классицизм, шинуазри и неоготику. Посмотрите на Александровский дворец и Белую башню. Удивитесь Китайской деревне и другим постройкам в китайском стиле — я объясню, как они здесь оказались. А еще расскажу о могиле Распутина, кладбище лошадей, слоновьем павильоне и других секретах Александровского парка. И все это на свежем воздухе, в компании вековых деревьев, поющих птиц, белок и зайцев (если повезет их увидеть).

Организационные детали