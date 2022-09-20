Секреты Александровского парка

Как будущий император рыбу жарил и зачем парку Китайская деревня

Какой красивый подарок сделала внуку заботливая бабушка Екатерина Вторая — белоколонный Александровский дворец! Пешком или на велосипеде мы исследуем парк вокруг семейного гнезда Романовых.

Улыбнемся детским забавам юных великих князей и княжон, удивимся причудливым китайским постройкам, обсудим зверюшек, живших в парке. А заодно увидим, свидетелями каких событий стали эти места.
Секреты Александровского парка
Секреты Александровского парка
Секреты Александровского парка
Секреты Александровского парка
Секреты Александровского парка
Секреты Александровского парка
Секреты Александровского парка
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Описание

Что вас ожидает

Истории, которые здесь обитают

Мы пройдем по тропинкам парка и разберемся в его прошлом. Я расскажу о веселой и грустной истории семьи Романовых, увлечениях и хобби императоров и бытовых подробностях дворцовой жизни. Драматические события Первой мировой войны и революции, трагедия фашистской оккупации напрямую затронули Александровский дворец — поговорим и об этом. А с детьми поиграем в старинные игры и без занудства разберемся в порядке следования русских царей.
На прогулке вы узнаете:

  • Для чего в Александровском парке могли понадобиться 19000 шкаликов цветного стекла
  • Как будущий император рыбу жарил и что из этого вышло
  • Что такое «ходить с ружьем на промахи»
  • Какое здание пытались построить 6 царских архитекторов, но так и не построили
  • Как делили ягодки в императорской семье
  • Какие растения приехали в Александровский парк из Китая

Дворец, башня и деревня

Александровской парк объединил в себе несколько ярких архитектурных стилей, опять же без всякой нудности я научу в них разбираться. Вы откроете для себя классицизм, шинуазри и неоготику. Посмотрите на Александровский дворец и Белую башню. Удивитесь Китайской деревне и другим постройкам в китайском стиле — я объясню, как они здесь оказались. А еще расскажу о могиле Распутина, кладбище лошадей, слоновьем павильоне и других секретах Александровского парка. И все это на свежем воздухе, в компании вековых деревьев, поющих птиц, белок и зайцев (если повезет их увидеть).

Организационные детали

  • Встречаемся в городе Пушкин, до которого вы добираетесь самостоятельно
  • Вход в парк бесплатный
  • Посещение Александровского дворца в экскурсию не входит. Но вы можете приобрести билеты на сайте музея и зайти во дворец с музейной экскурсией
  • Это пешая экскурсия, но мы можем пересесть на велосипеды, я помогу организовать их аренду

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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