Мы пройдем по тропинкам парка и разберемся в его прошлом. Я расскажу о веселой и грустной истории семьи Романовых, увлечениях и хобби императоров и бытовых подробностях дворцовой жизни. Драматические события Первой мировой войны и революции, трагедия фашистской оккупации напрямую затронули Александровский дворец — поговорим и об этом. А с детьми поиграем в старинные игры и без занудства разберемся в порядке следования русских царей.
На прогулке вы узнаете:
Александровской парк объединил в себе несколько ярких архитектурных стилей, опять же без всякой нудности я научу в них разбираться. Вы откроете для себя классицизм, шинуазри и неоготику. Посмотрите на Александровский дворец и Белую башню. Удивитесь Китайской деревне и другим постройкам в китайском стиле — я объясню, как они здесь оказались. А еще расскажу о могиле Распутина, кладбище лошадей, слоновьем павильоне и других секретах Александровского парка. И все это на свежем воздухе, в компании вековых деревьев, поющих птиц, белок и зайцев (если повезет их увидеть).