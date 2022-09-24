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Описание
Что вас ожидает
Усадьба Сергиевка
Проезжая по старой Петергофской дороге, мы поговорим о Северной войне и о летней резиденции Петра I. Беглым взглядом окинем Петергоф и окажемся в самом мистическом месте юго-запада Петербурга — усадьбе Сергиевка. Вы рассмотрите дворец Лейхтенбергских и загадочную голову в человеческий рост, высеченную из гранитного валуна. Я поделюсь гипотезами и легендами, откуда она здесь, зачем и что олицетворяет.
Легендарный Ораниенбаум
Гуляя по парку, мы впечатлимся изящной архитектурой дворца Петра III, павильона Катальной горки и Китайского дворйа. Поговорим о Картинном доме — одном из первых зданий в России, специально оборудованном для показа и хранения предметов искусства. И досконально изучим великолепный Меншиковский дворец — крупнейший ансамбль Петровского барокко, сохранивший до наших дней композиционное единство.
Невероятный Кронштадт
Вы увидите все главные достопримечательности города: Якорную площадь, парк Патриот, Летний сад, Петровскую пристань и военные корабли. Посетите знаменитый Никольский морской собор и оцените старинный деревянный маяк. Посмотрите на Кронштадтский футшток и знаменитый Мареограф у Синего моста. А на Безымянном переулке отыщете дерево желаний и памятник-котел. Заедем мы и современный парк Остров Фортов, посвященный военно-морскому флоту страны.
Организационные детали
Транспорт включен в стоимость
Входные билеты в парк Ораниенбаум оплачиваются дополнительно (в том числе билет для гида) — 300 руб. с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе м. Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл 315 экскурсий для 459 туристов
Добрый день! Меня зовут Игорь. Родился и вырос в Ленинграде, с детства люблю историю, изучаю как классическое прочтение, так и альтернативные версии. Исследую родной город с парадной стороны, а также со стороны малоизвестных или забытых, но не менее значимых исторических мест. Особое внимание уделяю периоду блокады Ленинграда. В арсенале два высших образования и педагогическая деятельность. Веду исторический блог. Уверен, будет весело и позитивно! До встречи!