Приглашаю в насыщенное путешествие по окрестностям Северной столицы! Вы погуляете по величественному парку Ораниенбаум и посетите все знаковые достопримечательности Кронштадта. А также полюбуетесь дворцом Лейхтенбергских и увидите гранитную «голову Адама» размером с человека. Я не дам вам заскучать и расскажу множество интересных фактов об этих местах.

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Описание

Что вас ожидает

Усадьба Сергиевка

Проезжая по старой Петергофской дороге, мы поговорим о Северной войне и о летней резиденции Петра I. Беглым взглядом окинем Петергоф и окажемся в самом мистическом месте юго-запада Петербурга — усадьбе Сергиевка. Вы рассмотрите дворец Лейхтенбергских и загадочную голову в человеческий рост, высеченную из гранитного валуна. Я поделюсь гипотезами и легендами, откуда она здесь, зачем и что олицетворяет.

Легендарный Ораниенбаум

Гуляя по парку, мы впечатлимся изящной архитектурой дворца Петра III, павильона Катальной горки и Китайского дворйа. Поговорим о Картинном доме — одном из первых зданий в России, специально оборудованном для показа и хранения предметов искусства. И досконально изучим великолепный Меншиковский дворец — крупнейший ансамбль Петровского барокко, сохранивший до наших дней композиционное единство.

Невероятный Кронштадт

Вы увидите все главные достопримечательности города: Якорную площадь, парк Патриот, Летний сад, Петровскую пристань и военные корабли. Посетите знаменитый Никольский морской собор и оцените старинный деревянный маяк. Посмотрите на Кронштадтский футшток и знаменитый Мареограф у Синего моста. А на Безымянном переулке отыщете дерево желаний и памятник-котел. Заедем мы и современный парк Остров Фортов, посвященный военно-морскому флоту страны.

Организационные детали