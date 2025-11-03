Экскурсия, которая перевернет ваше представление о привычных местах.
Ведь Витебский вокзал — это не просто место отправления и прибытия, а настоящий архитектурный и исторический шедевр, скрывающий множество удивительных фактов и тайн.
Описание экскурсииНе просто вокзал: как железная дорога стала искусством Представьте себе: мраморная лестница, по размерам превосходящая лестницы большинства дворцов, величественно поднимается вверх, словно приглашая вас в мир роскоши и грандиозных событий. Огромные витражи с яркими сюжетами, изящные кованые решетки и изумительные росписи на стенах создают атмосферу настоящего дворца. А еще здесь находится самый красивый дебаркадер — место, где снимали более сотни фильмов, от классики до современных блокбастеров. Вы узнаете, как история Витебского вокзала отражает развитие железных дорог России: от первых рейсов императоров до классовых различий в архитектуре. Мы раскроем секреты старинных вагонов, происхождение слова «вокзал» и удивительные инженерные решения, сочетающие традиции и современные технологии. Большая часть экскурсии проходит внутри здания — вы сможете насладиться комфортом. Но мы также немного прогуляемся вокруг вокзала: ведь это сейчас сердце города, а раньше здесь находилась Семеновская слобода с богатой историей. Вы увидите полковые казармы, офицерские дома, госпиталь. Эта экскурсия понравится всем: как впервые приехавшим в Петербург туристам, так и тем, кто уже давно знаком с городом. Петербуржцы тоже всегда в восторге! Интересно будет как взрослым, так и детям. Для вашего комфорта мы предоставим радиооборудование с наушниками. Вы будете чувствовать себя комфортно и полностью погрузитесь в увлекательную историю этого уникального места. Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Русской гвардии Великой войны
- Витебский вокзал
- Введенский канал
- Императорский павильон
Что включено
- Услуги гида
- Радиооборудование с наушниками
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Витебский вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь
3 ноя 2025
Превосходные впечатления. Экскурсовод Вадим погрузил в атмосферу начала 20 века, в сохранившихся интерьерах мы услышали интереснейший рассказ об истории вокзала. Очень рекомендую эту экскурсию.
М
Марина
14 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Посмотрели вокзал очень подробно. Гид Елизавета рассказала историю вокзала, обратила внимание на детали. Ответила на все мои вопросы. Мы посмотрели вокзал и внутри, и снаружи, дошли до императорского павильона(к сожалению, он закрыт для посещения). Обратили внимание на казармы Семёновского полка, которые находятся рядом с вокзалом. Экскурсию рекомендую всем интересующимся.
Б
Брюшкова
13 окт 2025
На экскурсию "Витебский вокзал" попали с мужем случайно, по прогнозу был дождь, по городу ходить было не комфортно. Думали будем вдвоем, очень удивились: группа собралась человек тридцать. Экскурсия увлекла с первых минут. Благодаря нашему замечательному гиду Вадиму мы не только полюбовались интерьерами Вокзала, но и узнали историю возникновения железных дорог в России! Рекомендуем всем туристам: приходите - не пожалеете!
М
Марина
2 окт 2025
Благодарю за интереснейшую, познавательную экскурсию по Витебскому вокзалу. Вадим рассказал увлекательно, окунул в историю нашей страны и удивительного вокзала. Всё проходило в диалоге, мы задавали вопросы, слушали. Всё были в
В
Валерия
30 сен 2025
Прекрасная и увлекательная экскурсия! Оказывается, Витебский вокзал это невероятно интересное место, хранящее в себе множество историй. Неоднократно уезжала с этого вокзала и возвращалась обратно, но никогда не обращала внимание на то, сколько же здесь интересных деталей. Но благодаря Вадиму открыла для себя Витебский вокзал с новой и нетривиальной стороны.
